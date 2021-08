Gli incendi, gli imbecilli e i criminali

Un ferragosto pericoloso nell’area protetta della Valle dell’Irno

[16 Agosto 2021]

La foto che pubblichiamo è stata postata da Legambiente Valle dell’Irno e spiega meglio di tante cose dove può arrivare l’imbecillità umana. La Valle dell’Irno si estende tra le province di Salerno e Avellino, nel cuore del Sud Italia che in queste ultime settimane è stato devastato dal fuoco.

Ieri al parco del Frassineto, se arrivavamo con 5 minuti di ritardo, sarebbe successa una tragedia, la palizzata aveva già preso fuoco. Tra l’altro il fuoco era incustodito.

E’ noto che nei parchi, nei boschi è vietato accendere fuochi, noi lo diciamo a tutti coloro che accedono al parco, tra i tanti che coscientemente accettano le regole, ci sta sempre l’imbecille di turno, ieri più di uno, che se ne frega di tutto e di tutti. Stanotte, alle ore 24, altri due nostri soci, visto quello che era successo durante la giornata, in un giro di perlustrazione hanno spento un principio di incendio sempre nell’area Frassineto appiccato volontariamente, sono stati allertati poi i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

E’ chiaro che nel primo caso si tratta di imbecilli inconscienti, nel secondo caso di criminali, in tutte due i casi i nostri volontari di Legambiente non possono fare oltre quello che hanno fatto, spetta ad altri far rispettare le regole, per questo faccio appello, ai sindaci, al Presidente del Parco dei Picentini, al Presidente della Comunità Montana, affinché al parco almeno in questo mese di agosto ci sia una assidua presenza di forza di polizia. Aiutateci.

di Antonio D’Auria

presidente Legambiente Valle dell’Irno