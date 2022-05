Giornata mondiale delle api 2022: 3Bee scende in campo con 3Bee Education e la settimana della biodiversità

Regalando un alveare si sostiene una realtà apistica italiana e virtuosa, che si fa carico ogni giorno del benessere e della salute delle proprie api

[18 Maggio 2022]

La startup agri-tech leader in Italia da sempre impegnata nel proteggere le api con la tecnologia lancia il progetto “3Bee Education”: il cambiamento per un futuro migliore parte dalle nuove generazioni. Inoltre, in occasione della giornata mondiale delle api, dal 16 al 20 maggio per tutta la settimana scende in campo con l’intento di sensibilizzare quante più persone possibili all’importanza di temi fondamentali legati alla salvaguardia del pianeta e al mantenimento della biodiversità.

Come nasce il progetto 3Bee Education

In un contesto globalizzato in cui l’attenzione alle tematiche ambientali e al coinvolgimento delle nuove generazioni nel rispetto dell’ambiente non è mai abbastanza il progetto “3Bee Education” intende colmare quel gap informativo che spesso manca in ambito scolastico, fornendo un prezioso aiuto a docenti e personale scolastico attraverso la raccolta e la costruzione di materiali ad hoc (laboratori, attività, progetti) ad alto coinvolgimento emotivo ed esperienziale adatto alla formazione dei più piccoli.

Il bambino, grazie al percorso di 3Bee Education sarà così in grado di raccontare l’importanza delle api e della biodiversità in maniera semplice, trasmettendo anche alla famiglia i valori fondamentali e gli argomenti trattati in classe.

3Bee Education si pone dunque l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla tutela dell’ambiente e in particolare delle api, piccoli insetti troppo spesso dimenticati e che di fatto sono l’anello indispensabile dell’intera catena alimentare.

Pensieri dei due fondatori: Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti

“Il progetto di 3Bee Education – dichiarano Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti, fondatori di 3Bee – intende contribuire al coinvolgimento e all’interesse dei bambini nei confronti di questa importante e fondamentale specie animale, le api, spingendoli a trasmettere i valori appresi in classe alla famiglia, invitandoli ad adottare uno o più alveari per il bene della collettività, rispettando il nostro pianeta e proteggendo la natura. Desideriamo diventare il riferimento della sostenibilità ambientale e sociale, abbiamo già coinvolto una decina di scuole nel progetto e aspiriamo a coinvolgerne sempre di più, assieme vogliamo trasmettere i valori fondamentali per un futuro sempre più green”.

La Settimana della Biodiversità di 3Bee

Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api e quest’anno 3Bee ha deciso di celebrare l’importanza di questi piccoli insetti impollinatori non solo per un singolo giorno, ma per una settimana intera. Dal 16 al 20 maggio 3Bee parlerà di biodiversità a 360°, sottolineando quanto gli impollinatori siano fondamentali per il pianeta. L’obiettivo? Sensibilizzare quante più persone possibili all’importanza di temi fondamentali legati alla salvaguardia del pianeta e al mantenimento della biodiversità.

Un piccolo gesto, un grande cambiamento

Dal 2017 3Bee ha sviluppato un network di oltre 3 mila apicoltori in tutta Italia e all’estero, riuscendo a monitorare con la tecnologia oltre 900 milioni di api, coinvolgendo più di 100.000 adottatori. Regalando un alveare si sostiene pertanto una realtà apistica italiana e virtuosa che si fa carico ogni giorno del benessere e della salute delle proprie api. E in questo modo anche del nostro pianeta. Sostenere il prezioso lavoro degli apicoltori locali e diffondere consapevolezza sull’importante ruolo delle api per la biodiversità sono i valori che guidano da sempre il lavoro costante di 3Bee.

(Publiredazionale)