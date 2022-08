Giganteschi incendi boschivi in Russia, il fumo ha raggiunto Mosca (VIDEO)

L’opinione pubblica distratta dalla guerra in Ucraina. Allarmi ignorati. Confermate le ipotesi di Greenpeace Russia

[19 Agosto 2022]

Due mega-incendi boschivi sono in corso in Russia nell’Oblast di Ryazan e al confine tra l’oblast di Nizhny Novgorod e la Repubblica autonoma di Mari El. Nei comuni degli oblast e della Repubblica autonoma è stato dichiarato lo stato di emergenza a livello comunale. Il fumo dell’incendio di Ryazan ha causato foschia a Mosca e Ryazan.

L’incendio nell’oblast di Ryazan dura da giorni ed è iniziato negli stessi luoghi dove nel 2010 si verificarono incendi catastrofici. Greenpeace Russia spiega che «La foresta e le torbiere su cui sorge stanno bruciando contemporaneamente. Secondo stime preliminari basate su immagini satellitari, l’area dell’incendio il 17 agosto era di circa 3.300 ettari. Minacciava due villaggi, inoltre, l’incendio si è diffuso nel territorio della Riserva di Oksky e nel Parco Nazionale di Meshchera».

Ieri, Grigory Kuksin, capo dei vigili del fuoco di Greenpeace russo, ha reso noto che «Insieme al vice direttore del Dipartimento delle aree naturali specialmente protette del ministero delle risorse naturali e al capo dei vigili del fuoco, abbiamo potuto ispezionare l’intero incendio dall’alto. Abbiamo deciso di collaborare con il ministero delle risorse naturali. Sul fronte dell’incendio stanno già lavorando le forze del centro antincendio forestale di Ryazan, gli ispettori della riserva e del parco nazionale, il ministero delle situazioni di emergenza e l’aviazione. Le cause esatte dell’incendio sono ancora sconosciute, tuttavia, poiché nella zona non si sono registrati temporali o altri fenomeni naturali, molto probabilmente si è verificato per colpa delle persone. La grave siccità del suolo, il caldo e il vento hanno contribuito alla rapida diffusione del fuoco. L’incendio si verifica sull’area bruciata lasciata dopo gli incendi del 2010, il territorio è disseminato di resti di alberi che da allora non sono stati rimossi».

Un altro incendio è scoppiato pochi giorni fa nell’oblast di Nizhny Novgorod, tra vaste torbiere intervallate da foreste di pini secche. Secondo stime preliminari basate su immagini satellitari, il 17 agosto l’area dell’incendio d si estendeva su circa 6.000 ettari e interessava anche parte della Repubblica autonoma di Mari El.

Il fumo degli incendi ha raggiunto la capitale russa Mosca: in diversi quartieri c’è foschia da fumo e si sente odore di bruciato. Secondo il sito web di IQAir, a Mosca c’è stato un aumento di particolato PM 2.5). Il fumo oscura il cielo di Ryazan.

Intanto, nel circondario autonomo (Okrug) dei Khanty-Mansiysk continuano a svilupparsi incendi boschivi catastrofici. Secondo i dati ufficiali di Avialesookhrana, fino all’11 agosto nell’Okrug si erano verificati 65 incendi che avevano incenerito almeno 125.500 ettari. Secondo gli stessi dati, nell’Okrug autonomo di Khanty-Mansiysk non ci sono territori in cui gli incendi non vengono estinti» ma, da informazioni del sistema di monitoraggio spaziale ISDM-Rosleskhoz proprio l’11 agosto, nel circondario autonomo ci sono stati incendi che hanno distrutto ben 427.000 ettari. Lo smog da fumo colpisce non solo l’Okrug autonomo di Khanty-Mansi, ma anche le città nei vicini oblast di Sverdlovsk , Chelyabinsk , Omsk e Novosibirsk, nel distretto autonomo dei Yamalo-Nenets e nel Bashkortostan. Rosprirodnadzor ha segnalato aria fortemente inquinata a Ekaterinburg e a Tyumen è stato chiuso l’aeroporto per lo smog da incendi.

Anche se 1.500 persone sono coinvolte nell’estinzione degli incendi nella regione, compresi gli specialisti di Avialesookhrana di altre regioni, negli ultimi giorni i mega.incendi stanno aumentando.

Greenpeace Russia evidenzia che «L’Okrug autonomo di Khanty-Mansiysk è lontano dall’unico territorio in cui ora si verificano incendi naturali su larga scala. Le foreste stanno bruciando in Yakutia, nei territori di Khabarovsk e Krasnoyarsk, nella regione autonoma di Yamalo-Nenets, nelle regioni di Magadan e Irkutsk e in altre regioni». Secondo ISDM-Rosleskhoz , in Russia dall’inizio dell’anno fino ai primi 10 giorni di agosto gli incendi in Russia si sono estesi su un’area di quasi 8,2 milioni di ettari.

Sofya Kosacheva, dei vigili del fuoco di Greenpeace Russia, fa notare che «Il fumo che è arrivato a Mosca dalle regioni limitrofe ha attirato subito molta attenzione e preoccupa molti. Sia i media che lo Stato prestano attenzione a questi incendi. Ma ci sono molti incendi in altre regioni di cui non si parla, anche se lì vengono bruciati centinaia di migliaia di ettari di foresta, le persone nei villaggi remoti vivono per mesi nel fumo che ne deriva. E le autorità locali decidono di non spegnere questi incendi, o anche solo di fingere che non esistano. Ma la vita umana e la natura sono preziose indipendentemente da dove si trovano: vicino alla capitale o negli angoli più remoti del paese. Tutti gli incendi richiedono attenzione, compresi quelli che si verificano in luoghi difficili da raggiungere, nelle zone di controllo». E l’attenzione dell’opinione pubblica russa concentrata soprattutto sulla guerra in Ucraina non aiuta certo a occuparsi degli incendi boschivi.

Eppure, la Russia sta pagando un prezzo salatissimo al cambiamento climatico e all’incuria umana: nel 2022 gli incendi hanno finora incenerito 8,2 milioni di ettari di boschi e foreste e giganteschi incendi incontrollati continuano in Yakutia, nell’oblast di Magadan, a Komi e in altre regioni. Inoltre, anche secondo i dati ufficiali, circa un quarto dell’area degli incendi attivi sono quelli che operano nelle cosiddette zone di controllo e non sono estinti.

A luglio, Greenpeace Russia aveva esortato il governo centrale russo a «Prendere misure urgenti per combattere lo sviluppo catastrofico degli incendi» chiedendo di «Estinguere più incendi nelle zone di controllo e non rifiutarsi di estinguerli, almeno dove gli incendi minacciano riserve naturali e parchi nazionali o possono soffocare pesantemente con il fumo villaggi e città; abbandonare completamente la pratica della pulizia antincendio dei siti di disboscamento nei luoghi di disboscamento legale e controllare che questo divieto venga applicato, perché la maggior parte degli incendi si verifica esattamente dove la foresta viene tagliata»

Ad agosto il ministero russo delle risorse naturali ha apportato modifiche alle regole per l’estinzione degli incendi boschivi e ora le zone di controllo dovrebbero essere state notevolmente ridotte. Per Greenpeace Russia «Si tratta di un risultato molto importante, a condizione che vengano stanziati molti più fondi per combattere gli incendi. Tuttavia, tutte le altre nostre offerte rimangono pertinenti».