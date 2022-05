Foreste e alberi possono aiutarci a riprenderci da molte crisi

I tre percorsi dello State of the World’s Forests 2022 per sbloccare il potenziale delle foreste

[3 Maggio 2022]

Secondo il nuovo rapporto “The State of the World’s Forests 2022. Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies” pubblicato dalla Fao e presentato al XV World Forestry Congress in corso a Seoul, «Con il mondo che deve affrontare molteplici crisi, tra le quali Covid-19, conflitti, crisi climatica e perdita di biodiversità, le nostre foreste possono aiutarci a riprenderci dal loro impatto, ma solo se intensifichiamo l’azione per sbloccare il loro potenziale».

Per farlo, il rapporto Fao definisce tre percorsi: 1. L’arresto della deforestazione e il mantenimento delle foreste potrebbero evitare di emettere circa 3,6 gigatonnellate di anidride carbonica equivalente (GtCO2e) all’anno tra il 2020 e il 2050, compreso circa il 14% di quanto necessario fino al 2030 per mantenere il riscaldamento planetario al di sotto di 1,5° C, salvaguardando al contempo una maggiore quantità della metà della biodiversità terrestre della Terra. 2. Ripristino di terreni degradati ed espansione dell’agroforestazione: 1,5 miliardi di ettari di terreni degradati trarrebbero vantaggio dal ripristino e l’aumento della copertura arborea potrebbe aumentare la produttività agricola di un altro miliardo di ettari. Tra il 2020 e il 2050, il ripristino di terreni degradati attraverso l’imboschimento e il rimboschimento potrebbe portare fuori dall’atmosfera fino a 1,5 GtCO2e all’anno, quanto 325 milioni di autovetture a benzina rottamate ogni anno. 3. L’utilizzo sostenibile delle foreste e la costruzione di catene del valore ecologiche aiuterebbe a soddisfare la futura domanda di materiali – con un consumo globale di tutte le risorse naturali che dovrebbe più che raddoppiare da 92 miliardi di tonnellate nel 2017 a 190 miliardi di tonnellate nel 2060 – e sosterrebbe economie sostenibili con maggiori opportunità di lavoro e mezzi di sussistenza più sicuri.

Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, scrive Nella prefazione di The State of the World’s Forests 2022: «Il perseguimento equilibrato e simultaneo di questi percorsi può aiutare ad affrontare le crisi che devono affrontare le persone e il pianeta, generando anche benefici economici sostenibili, specialmente nelle comunità rurali (spesso remote). I percorsi sono proposti con la consapevolezza che le soluzioni alle crisi planetarie interconnesse hanno immense implicazioni economiche, sociali e ambientali che devono essere affrontate in modo olistico».

Il Forestry Programme della Fao si concentra sulla realizzazione di trasformazioni a beneficio delle foreste e delle persone che dipendono da esse e aiuta a realizzare l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. L’approccio della Fao bilancia gli obiettivi economici, sociali e ambientali per consentire alla generazione attuale di beneficiare delle risorse forestali della Terra, conservandole per soddisfare i bisogni delle generazioni future.

Il rapporto avverte che «Le società potrebbero fare un uso migliore delle foreste e degli alberi per preservare contemporaneamente la biodiversità, provvedere meglio al benessere umano e generare reddito, in particolare per le popolazioni rurali. Non ci sarà un’economia sana senza un pianeta sano».

Ma gli attuali investimenti nelle foreste sono molto al di sotto di quanto richiesto. Secondo il rapporto “State of Finance for Nature” pubblicato nel 2021 da United Nations environment programme (Unep), World economic forum (Wef), Economics of land degradation (Eld) e Vivid Economic, «Affinché il mondo raggiunga gli obiettivi di neutralità in termini di clima, biodiversità e degrado del suolo, il finanziamento totale per i percorsi forestali deve triplicare entro il 2030 e quadruplicare entro il 2050, con un finanziamento richiesto stimato per la sola creazione e gestione delle foreste pari a 203 miliardi di dollari all’anno entro il 2050».

Il nuovo rapporto Fao sottolinea che per incamminarsi rapidamente verso questi percorsi occorre: «Orientare i finanziamenti per la ripresa verso politiche a lungo termine volte a creare posti di lavoro sostenibili e verdi e mobilitare ulteriormente gli investimenti del settore privato; Responsabilizzare e incentivare gli attori locali, comprese le donne, i giovani e le popolazioni indigene, ad assumere un ruolo di primo piano nei percorsi forestali; Impegnarsi nella sensibilizzazione e nel dialogo politico sull’uso sostenibile delle foreste come mezzo per raggiungere simultaneamente obiettivi economici e ambientali; Massimizzare le sinergie tra i tre percorsi forestali e tra le politiche agricole, forestali, ambientali e di altro tipo e ridurre al minimo i compromessi».

The State of the World’s Forests 2022 cita molti esempi in tutto il mondo, che dimostrano sia l’importanza vitale delle foreste e degli alberi per i mezzi di sussistenza delle persone sia indicando iniziative politiche di sostegno, dal ruolo chiave dei prodotti forestali non legnosi in Turchia e del combustibile legnoso in Georgia , alla piccola silvicoltura in Cina e Vietnam, al carbone sostenibile in Costa d’Avorio e alla formalizzazione dei diritti fondiari in Colombia.