Festa d’Inverno all’Elba: cambia il percorso della passeggiata

L’iniziativa confermata per domenica 29 gennaio

[26 Gennaio 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Per motivi di sicurezza, cambia il primo tratto del percorso della passeggiata che darà il via domenica 29 gennaio alla Festa d’Inverno di Legambiente Arcipelago Toscano

Legambiente ha infatti attuato una modifica al percorso – inizialmente previsto lungo la strada provinciale verso Porto Azzurro fino ll’Hotel Plaza – ci si dirige invece verso il bivio per Capoliveri-Portoferraio e si imbocca lo stradone sterrato che dall’ex Morumbi verso Pontecchio, raggiungendo la cresta collinare che fa da spoariacque poco prima di raggiungere la nuova area delle Vigne Arrighi, Da qui Antonio Arrighi ci guiderà lungo il percorso tra le vigne della sua Azienda alla scoperta delle opere d’arte create con materiale naturale o riciclato da artisti dell’Elba. Un luogo dove arte natura vino e cultura dialogano in perfetta armonia.

Alla cantina Arrighi i camminatori lenti troveranno ad aspettarli l’aperitivo del Cigno Verde con ottimo vino e stuzzichini, per concludere la passeggiata e la visita d’arte e ambiente con un brindisi.

L’appuntamento resta sempre alle ore 10,00 all’Aula Verde Blu di Mola (lato Capoliveri) dove chi non è socio di Legambiente potrà firmare la liberatoria. L’area parcheggio è lato Porto Azzurro (Spiaggia dei cani).

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi e per non sprecare cibo è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 27 gennaio: legambientearcipelago@gmail.com – 3398801478.

In caso di maltempo la Festa d’Inverno sarà rinviata a data da destinarsi