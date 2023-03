Esa: in 4 anni persi 5,2 milioni di ettari foresta amazzonica. Una superficie grande come il Costa Rica

Un cubo di dati per monitorare la perdita di foreste in Amazzonia

[9 Marzo 2023]

Le foreste stoccano una grande quantità di carbonio terrestre e svolgono un ruolo importante nel compensare le emissioni antropogeniche di combustibili fossili. Dal 2015, grazie alla Copernicus Sentinel-1 mission le foreste tropicali del mondo possono essere osservate regolarmente a un intervallo senza precedenti da 6 a 12 giorni.

All’Esa spiegano che «Milioni di gigabyte di dati synthetic aperture radar (SAR) radar ad apertura sintetica (SAR) vengono acquisiti sia di giorno che di notte, indipendentemente dalla copertura nuvolosa, foschia, fumo o aerosol, consentendo il monitoraggio della deforestazione e del degrado forestale almeno bisettimanale. Tuttavia, la sfida sta nel trovare metodi adeguati per estrarre indicatori significativi della perdita di foreste dalle grandi quantità di dati radar in arrivo, in modo tale che le anomalie nelle serie temporali possano essere rilevate regolarmente e in modo coerente nelle foreste tropicali. Questi metodi di monitoraggio delle foreste dovrebbero essere trasparenti e facilmente comprensibili per il grande pubblico, consentendo di avere fiducia nel loro utilizzo in vari settori pubblici e privati».

Il progetto Sentinel-1 for Science: Amazonas presenta un approccio semplice e trasparente all’utilizzo delle immagini del radar satellitare Sentinel-1 per stimare la perdita di foreste: «Utilizza un cubo di dati spazio-temporali (noto anche come StatCubes), in cui le informazioni statistiche rilevanti per identificare la deforestazione vengono estratte in ogni punto della serie temporale radar – spiegano ancora all’ESa – Con questo approccio, il progetto dimostra l’uso dei dati di Sentinel-1 per creare un’analisi dinamica della deforestazione nel bacino amazzonico». E’ così che il team di ricercatori del progetto è stato in grado di rilevare la perdita di foreste di oltre 5,2 milioni di ettari dal 2017 al 2021, che è all’incirca la dimensione del Costa Rica.

Neha Hunka, esperta di telerilevamento di Gisat, ha sottolineato che «“Quello che stiamo vedendo dallo spazio sono oltre un milione di ettari di foreste umide tropicali che scompaiono ogni anno nel bacino amazzonico, con l’anno peggiore che è il 2021 in Brasile. D’ora in poi possiamo tenere traccia di queste perdite e riferirle in modo trasparente e coerente ogni 12 giorni».

Dall’inizio del 2015 a dicembre 2021, sono stati analizzati miliardi di pixel provenienti dai satelliti Sentinel-1, ognuno dei quali rappresenta una foresta di 20 x 20 metri, e sono stati armonizzati nell’ambito del progetto StatCubes, dando come risultato il rilevamento della perdita di foresti.

La sfida più grande del progetto è stata l’enorme quantità di dati da gestire ed elaborare. Il team ci è riuscito gestendo diversi strumenti software intuitivi per accedere ai dati in modo efficiente, elaborando oltre 450 TB di dati per creare le mappe della perdita delleforeste.

Anca Anghelea, open science platform engineer dell’Esa sottolinea che «Fornendo dati e codice open access attraverso l’Open Science Data Catalogue dell’ESA e la piattaforma openEO, puntiamo a consentire ai ricercatori di tutto il mondo di collaborare e contribuire all’avanzamento delle conoscenze sul nostro foreste globali e il ciclo del carbonio. Pertanto, nell’ultima fase del progetto, un focus chiave sarà su Open Science, riproducibilità, mantenimento a lungo termine ed evoluzione dei risultati raggiunti nel progetto Sentinel-1 for Science: Amazonas», contribuendo così alla realizzazione del Carbon Science Cluster dell’ESA .

Sentinel-1 for Science Amazonas è implementato da un consorzio formato da Gisat , Agresta , Norges miljø- og biovitenskapelige universitet e Paikkatietokeskus/ Finnish Geospatial Research Institute e il suo team interdisciplinare combina silvicoltura, valutazioni del carbonio, analisi SAR multitemporale e fusione di dati e capacità di elaborazione di dati di grandi dimensioni. Il prossimo obiettivo del team di ricerca, lavorando insieme al team dell’ESA Climate Change Initiative, è ottenere una stima della perdita di carbonio derivante dai cambiamenti della copertura del suolo.