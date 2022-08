Ecoturismo insostenibile: vietato accedere all’area dove vive l’albero più alto del mondo

National Park Service Usa: «Gli sconfinamenti dei bushwhackers stanno causando danni significativi alla foresta circostante»

[4 Agosto 2022]

La sequoia Hyperion, che con i suoi 161 metri è l’ albero vivente più alto del mondo, è diventata off-limits per i visitatori e che cercasse di entrare comunque nell’area vietate che la circonda rischierebbe multe fino a 5.000 dollari o fino a 6 mesi di carcere. Hyperion prende il suo nome dai Titani nella mitologia greca e si stima che abbia un’età compresa tra 600 e 800 anni, è quindi molto più giovane degli alberi viventi più antichi del mondo (compresi molti ulivi italiani), alcuni dei quali risalgono a più di 4.000 anni fa.

Il National Park Service Usa (NPS) ha detto che «Le nuove regole sono un tentativo di frenare il turismo distruttivo che ha danneggiato la foresta circostante» è ha imploratocuriosi, blogger e bushwhacker di restare sui sentieri segnati e di rispettare il fragile ecosistema dell’area a protezione integrale: «Come visitatore, devi decidere: farai parte della conservazione di questo territorio unico, o farai parte della sua distruzione?» chiede provocatoriamente l’NPS.

Il nocciolo della questione è quello che gli statunitensi chiamano bushwhacking: gli escursionisti abbandonano i sentieri segnati per cercare alberi eccezionali, come Hyperion, che si trova nel Redwood National Park in California. I ricercatori hanno scoperto la sequoia più alta del mondo nel 2006 e da allora così tante persone hanno lasciato i sentieri battuti per cercarlo che la foresta circostante è stata gravemente danneggiata.

Gli apparati radicali delle sequoie sono incredibilmente poco profondi per le colossali dimensioni di questi alberi, raggiungono al massimo poco più di 3 metri e mezzo di profondità e sopravvivono grazie al prelievo di acqua dalla lettiera indisturbata sul suolo della foresta, come gli aghi di pino, che raccolgono l’umidità dalle fitte nebbie della foresta.

Leonel Arguello, chief of natural resources del Redwood National Park, spiega su SFGate che «Quest’uso ha avuto un impatto sulla vegetazione e potenzialmente sul sistema radicale dell’albero stesso che le persone stanno andando a visitare, C’era spazzatura e le persone stavano creando ancora più sentieri laterali per andare in bagno. Lasciano carta igienica usata e rifiuti umani: non è una buona cosa, non è una bella scena».

Inoltre, spesso i turisti che riescono ad arrivare ad Hyperion restano delusi: vista dal basso, la sequoia non è impressionante come altri esemplari enormi che sono visibili tranquillamente dai sentieri segnalati. i

In una nota per gli escursionisti l’NPS spiega che «Il tronco di Hyperion è piccolo rispetto a molti altri alberi di sequoia secolari e la sua altezza non può essere osservata da terra. Si ricorda che il volo di droni e l’arrampicata sulle sequoie è illegale, i trasgressori sono stati e saranno denunciati. Ci sono centinaia di alberi su sentieri segnati che sono più impressionanti da vedere dalla base dell’albero».

Ma allora perché non è stato realizzato un sentiero per raggiungere Hyperion? L’NPS risponde che «Le sequoie sono in continua crescita e, essendo gli alberi più alti del mondo intero, gli scienziati misurano e rimisurano sempre determinati alberi per determinare gli attuali detentori del record. Una volta, era un albero all’interno di Tall Trees Grove ad essere stato designato l’albero più alto del mondo e per vederlo era stato creato il Tall Trees Trail. Da allora questo albero ha perso la sua chioma ed è stato aggiunto all’elenco sempre crescente di ex detentori del record. Le sequoie nel corso della loro vita perdono spesso sezioni della loro chioma a causa del vento e dei fulmini. Anche se tentano di ricrescere, non raggiungono mai la loro altezza iniziale. Il titolo dell’albero più alto è cambiato molte volte nel corso degli anni e probabilmente cambierà di nuovo prima che un sentiero per l’attuale albero più alto possa essere completato. Inoltre, creare e mantenere un sentiero è un’operazione costosa, in particolare per un albero e una foresta che non rivaleggia con la grandezza di Tall Trees Grove».

L’altro problema è che gli “ecoturisti” non pensano di avere un impatto sull’ambiente e l’NPS ce ne ha anche per loro: «E’ probabile che migliaia di persone pensino la stessa cosa quando fanno escursioni fuori pista. Le foreste crescono a centimetri e muoiono a metri. Un singolo visitatore può apportare un drastico cambiamento negativo a un ambiente. Anche se potresti sentirti come se non avessi un impatto, molte persone che apportano un piccolo cambiamento creano un effetto duraturo e devastante».

I turisti non sono l’unica minaccia che stanno affrontando attualmente le sequoie e i loro ecosistemi: dal 2015, enormi incendi hanno danneggiato un numero “senza precedenti” di alberi nei parchi nazionali di Sequoia e Kings Canyon; Va detto che le sequoie giganti sono estremamente difficili da uccidere, ma l’NPS avverte che «I recenti incendi hanno raggiunto un punto di svolta. Nel 2021, numerosi incendi violenti nell’area hanno ucciso dal 10 al 14% della popolazione mondiale di sequoie giganti». Le sequoie si sono evolute per sopravvivere e persino prosperare grazie agli incendi ma i mega-incendi con un’intensità sempre crescente in California sembrano essere troppo anche per loro.