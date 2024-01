Ecco perché si è estinto Giganto, la scimmia più grande del mondo (VIDEO)

Uno studio decennale compone il puzzle del mistero della scomparsa del più grande primate mai esistito

[17 Gennaio 2024]

Per due milioni di anni, delle gigantesche scimmie sono vissute nelle giungle di quella che oggi è la Cina meridionale, poi si sono estinte misteriosamente mentre altre specie di scimmie prosperavano. Lo studio “The demise of the giant ape Gigantopithecus blacki”, pubblicato recentemente su Nature da un team internazionale di ricercatori, ha utilizzato i laser per datare il suolo di 600.000 anni fa e rivelare il motivo della scomparsa del Giganto (Gigantopithecus blacki) un primate alto circa 3 metri e che pesava oltre 250 chilogrammi, la più grande specie di primati mai registrata.

Fino ad ora le uniche tracce di questa possente scimmia sono poche migliaia di denti e quattro mascelle parziali. Innumerevoli ore di lavoro di laboratorio di un team di ricercatori australiani, cinesi e statunitensi hanno mappato l’evoluzione del Giganto dalla sua origine all’estinzione e hanno fornito la prova definitiva sia del tempo che della causa della sua misteriosa scomparsa.

La co-autrice principale dello studio, la geocronologa della Macquarie University Kira Westaway, spiega che «Per rispondere a questo enigma di vecchia data, abbiamo adottato un approccio regionale comprensivo, applicando solide tecniche di datazione ai sedimenti che circondano i fossili sepolti».

Per raccogliere indizi nascosti nelle molecole del sedimento intorno ai denti fossilizzati di G.blacki sepolti da oltre 200.000 anni, la Westaway ha passato quasi un decennio a scavare nelle remote grotte delle regioni carsiche della Cina meridionale, spesso nell’oscurità, e ora dice che «La chiave per risolvere questo mistero stava nello stabilire il momento esatto in cui G.blacki è scomparso dai reperti fossili, quindi ricostruire i cambiamenti nell’ambiente e i comportamenti delle scimmie nel periodo precedente alla loro estinzione».

Utilizzando tecniche come la datazione con luminescenza, la Westaway e il suo team hanno potuto individuare per quanto tempo sono rimasti sepolti i minerali che circondano un fossile, per costruire un quadro di quel che stava accadendo nell’ambiente in quel momento.

Il team internazionale ha utilizzato 6 diversi metodi di datazione sui sedimenti e sui fossili delle caverne per «Dimostrare senza alcun dubbio che il G.blacki (affettuosamente soprannominato Giganto) si estinse tra 295.000 e 215.000 anni fa, molto prima di quanto precedentemente ipotizzato.

I resti fossili sepolti di G.blacki si trovano solo nei depositi rupestri nel sud della Cina, tra il fiume Yangtze e il Mar Cinese Meridionale e la Westaway spiega ancora che «Le grotte calcaree in questa regione formano incredibili trappole di sedimenti che sono un tesoro per i fossili».

Il Giganto diventò famoso nel 1935, quando il paleontologo Gustav von Koenigswald individuò un enorme molare, che veniva venduto come “dente di drago”, in una farmacia di Hong Kong e classificò la gigantesca scimmia dopo aver trovato altri 4 denti della specie in altre farmacie tradizionali.

Negli anni ’50, estese ricerche sul campo portarono alla luce, nelle grotte di tutta la regione, oltre mille denti e 4 mascelle parziali. Ma nonostante 85 anni di ricerche, i denti di G.blacki non sono emersi altrove, e non sono state trovate altre ossa.

Il nuovo studio è il frutto di un lavoro decennale finanziato dall’Australian Research Council e dall’Istituto di paleontologia e paleoantropologia dei vertebrati dell’Accademia cinese delle scienze che ha coinvolto team di ricognizione che hanno esaminato centinaia di grotte nel territorio calcareo per identificare quelle con la più alta probabilità di ospitare fossili di G.blacki. I ricercatori e le loro guide locali si sono impegnati in faticosi trekking attraverso fitte giungle, scalando rocce e e arrampicandosi attraverso profonde caverne per scoprire indizi delle scimmie preistoriche. La Westaway sottolinea però che «Anche se il processo di raccolta dei campioni può sembrare un film d’avventura, le scoperte entusiasmanti avvengono in laboratorio» ed è lì che ha utilizzato i laser per misurare i segnali sensibili alla luce emessi da minerali comuni come quarzo e feldspato trovati nel terreno e nella roccia attorno ai fossili, per calcolare quando il minerale è stato esposto l’ultima volta alla luce solare e l’età della sepoltura del fossile.

Con quello che hanno trovato in 10 anni nelle grotte cinesi – nient’altro che denti, alcune mascelle e la terra che li nascondava – i ricercatori hanno ricostruito un quadro completo e convincente dei 2 milioni di anni nei quali è vissuto il Giganto e del suo declino finale. La Westaway dice che il suo coautore, Renaud Joannes-Boyau della Southern Cross University, «Ha svolto un ruolo essenziale nel rivelare come i comportamenti delle scimmie sono cambiati nel tempo. Chiamiamo Renaud “l’uomo che sussurra ai denti” per il modo in cui mappa gli elementi nei denti in modo da poter capire quanto lontano e dove si spostava il Giganto per cercare l’acqua, e per come analizza gli oligoelementi per identificare la diversità del loro cibo».

Alla fine il team ha scoperto che, «Man mano che l’ambiente circostante cambiava, Giganto non si adattava e la sua ridotta mobilità e la dipendenza da alimenti di riserva a basso contenuto nutritivo ne causarono l’estinzione».

La Westaway fa notare che « 2,3 milioni di anni fa, questa regione era un mosaico di fitte foreste con macchie di praterie dove Giganto prosperava con una dieta variata con frutta e fiori tutto l’anno e acqua abbondante». Giganto condivideva la sua foresta con molte altre specie, tra le quali anche Pongo weidenreichi , un antenato dell’attuale orango. Ma circa 700.000-600.000 anni fa, il clima tropicale della regione si trasformò in uno con stagioni umide/secche più distinte e la struttura delle comunità forestali cambiò, passando da una fitta giungla alle foreste con felci e praterie aperte che potevano incendiarsi.

I ricercatori sottolineano che «L’orango P. weidenreichi si è adattato, il suo corpo è diventato più piccolo ed è sopravvissuto cibandosi nella volta della foresta dove c’erano più opzioni alimentari». Ma il Giganto non ci è riuscito: «Man mano che le sue fonti di cibo e il suo raggio d’azione si riducevano, la scimmia diventava ancora più grande e, confinata sul suolo della foresta, mangiava corteccia e altre fonti di cibo di riserva a bassa nutrizione quando non era stagione dei suoi frutti preferiti».

Quando i denti del Giganto iniziano a scomparire dalla documentazione fossile mentre il numero di queste enormi scimmie diminuiva, le immagini microscopiche dei denti delle scimmie vissute in quel mostrano segni di cattiva alimentazione e stress cronico, indicatori di una specie in declino.

La Westaway conclude: «Questa storia è una lezione sull’estinzione. Alla fine, la sua incapacità di adattarsi alle mutate condizioni portò alla scomparsa del più grande primate che abbia mai abitato la Terra».