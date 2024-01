Ecco la nuova Area marina protetta di Capri

Pubblicati gli atti sui siti web dei Comuni di Capri e Anacapri, aperti i termini per la presentazione delle osservazioni

[9 Gennaio 2024]

Sui siti web istituzionali dei Comuni di Capri e di Anacapri sono stati pubblicati gli atti dell’Area marina protetta dell’isola di Capri ed è sono stati aperti i termini per la presentazione delle osservazioni.

Il sindaco di Capri Marino Lembo e il Sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa scrivono: «Il giorno 24 ottobre 2023 in Capri nella sala Pollio in Vico Sella Orta 3 si è svolta l’assemblea pubblica per illustrare alla cittadinanza la proposta preliminare e zonazione dell’area marina protetta “Isola di Capri”, prevista dalla relativa procedura; • l’Ispra in data 27/10/2023 ha trasmesso alle due Amministrazione la seguente documentazione, affinché le stesse provvedano alla pubblicazione nei rispettivi e siti comunali, per l’apertura dei termini affinché chiunque possa presentare delle osservazioni, così come prevista dalla procedura, alla prima proposta di zonazione: • Copia della presentazione ; • format in pdf della “Scheda per presentare delle osservazioni alla prima proposta di zonazione” e relativa informativa privacy, che dovrà essere firmata da tutti coloro che presenteranno le osservazioni. Per tutto quanto sopra premesso si pubblicano, in allegato i seguenti atti: • Copia della presentazione; • format in pdf della “Scheda per presentare delle osservazioni alla prima proposta di zonazione” e relativa informativa privacy, che dovrà essere firmata da tutti coloro che presenteranno le osservazioni. Si comunica che il periodo di consultazione è di 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione e quindi le schede per presentare osservazioni alla prima proposta di zonizzazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2024 ai seguenti indirizzi: per il Comune di Capri protocollo.cittadicapri@legalmail.it per il Comune di Anacapri protocollo.comunedianacapri@pec.it»,

Si chiude così un lunghissimo periodo di scontro sull’istituzione dell’Area marina protetta che, dopo l’insostenibile assalto estivo del mare caprese, ha convinto le due amministrazioni comunali isolane a chiedere l’istituzione dell’Area marina protetta. Ma nonostante questa disponibilità e le reiterate richieste, la discussione si è protratta ancora per anni, anche a causa della riottosità a procedere dimostrata dai precedenti ministri dell’ambiente. Ora l’Iter è concluso e siamo finalmente alle battute finali di un’attesissima Area marina protetta a Capri.

Come scrivevano il 22 novembre 2023 Marevivo e Legambiente, «L’iter costitutivo sta camminando tra audizioni di tutti coloro che detengono interessi economici e collettivi dell’isola di capri, attraverso l’ISPRA delegata dal Ministero, come giusto che sia, per formulare al meglio le regole da condividere per il bene del mare e dei capresi, ma chi si trincera indebitamente per sollevare polveroni e fare confusione sappia che non avrà gioco. Siamo convinti che i Comuni, la cittadinanza tutta ed il Ministero possano sviluppare al miglior modo atti per salvaguardare Capri ed i Capresi con l’istituzione della AMP Isola di Capri»

Dai primi commenti sui social network sembra che l’unica cosa che faccia davvero discutere siano le modalità di non fruizione di una piccolissima zona di protezione integrale intorno ai fragilissimi e famosissimi faraglioni, ma si tratta di perplessità superabili nel regolamento.