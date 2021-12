Ecco il primo millepiedi che ha davvero più di mille zampe

Scoperto in Australia a 60 metri di profondità. E’ diverso dagli altri millepiedi. È cieco e ha 1.306 zampe

[17 Dicembre 2021]

Lo hanno appena chiamato persefone Eumillipes, e ha 1.306 zampe, quindi è davvero il primo autentico millepiedi, visto che tra le altre specie chiamate così quella che aveva più gambe finora si era fermata a 750 zampe.

Juanita Rodriguez, ricercatrice del CSIRO, è stata uno dei 7 scienziati coinvolti nella scoperta di questo incredibile animale e ricorda che «Chiamiamo così i millepiedi da secoli, ma questa scoperta è particolarmente eccitante perché è un millepiedi nel vero senso della parola».

Gli scienziati che insieme alla Rodriguez hanno firmato lo studio “The first true millipede—1306 legs long”, pubblicato su Scientific Reports sulla scoperta dell’Eumillipes persephone sono: Paul Marek e Jackson Means (Virginia Tech), Bruno Buzatto (Bennelongia Environmental Consultants), William A Shear (Hampden-Sydney College), Dennis G Black (La Trobe University), Mark S Harvey (Western Australia Museum).

Il nome di questa creatura nuova per la scienza deriva dalla parola greca eu (vero), dalle parole latine mille (mille) e pes (piede) e dal nome della dea greca degli inferi: Persefone.

Gli scienziati hanno trovato 4 esemplari della nuova specie nel sud dell’Australia occidentale, a 60 metri di profondità, nella regione mineraria di Eastern Goldfields, e hanno scoperto che hanno «Corpi lunghi e filiformi composti da un massimo di 330 segmenti. Sono larghi fino a 0,95 mm e lunghi 95,7 mm». Sono privi di occhi, hanno zampe corte e la testa a forma di cono con antenne e un becco.

Buzatto, ha detto che «Siamo stati incredibilmente fortunati a trovare questa creatura unica che è completamente diversa dalle specie precedenti». La Rodriguez sottolinea che Rodriguez «Il millepiedi si è probabilmente evoluto, aumentando la sua lunghezza per avere un maggiore movimento sottoterra. Più lunghezza hai, più forza hai per spingerti in avanti».

Finora gli i scienziati hanno scoperto più di 2.000 specie di millepiedi in Australia, la Rodriguez è convinta che potrebbero essercene fino a 4.000 e per determinare a quale altra specie fosse imparentato l’Eumillipes persephone ha anche eseguito l’analisi dei dati dal genoma del millepiedi, un lavoro collegato a uno studio più ampio condotto dalla scienziata e dai suoi colleghi dell’Australian National Insect Collection del CSIRO a Canberra. La Rodriguez spiega ancora: «Stiamo studiando le sostanze chimiche prodotte dai millepiedi per cercare molecole interessanti che potrebbero essere utilizzate come potenziali antimicrobici contro patogeni altamente virulenti e resistenti agli antibiotici. Questo è importante perché molti di questi agenti patogeni sono resistenti ai farmaci attuali e abbiamo bisogno di nuove molecole per trattare infezioni come lo stafilococco dorato e la polmonite».