Earth day: sir David Attenborough nominato dall’Onu Champion of the Earth alla carriera (VIDEO)

«Viviamo in un'era in cui il nazionalismo semplicemente non basta. Dobbiamo sentirci tutti cittadini di questo pianeta unico»

[22 Aprile 2022]

In onore alla dedizione di Sir David Attenborough alla ricerca, alla documentazione e alla difesa della protezione e del ripristino della natura, l’United Nations environment programme (Unep) gli ha conferito il prestigioso premio Champions of the Earth Lifetime Achievement Award, Ecco la non formale motivazione di questo riconoscimento al più grande divulgatore scientifico vivente:

Quando Sir David Attenborough era un ragazzo, trascorreva gran parte del suo tempo libero a saltabeccare tra le cave abbandonate nella campagna inglese, martello alla mano. La sua preda: ammoniti fossilizzate, molluschi a forma di spirale vissuti al tempo dei dinosauri.

Per il giovane Attenborough, i fossili erano come tesori sepolti ed era sorpreso di essere il primo a vederli in decine di milioni di anni.

Il mondo naturale lo avrebbe affascinato per il resto della sua vita.

Oggi, Attenborough, 95 anni, è probabilmente il divulgatore di storia naturale più conosciuto al mondo. Durante una carriera iniziata agli albori della televisione, ha scritto e presentato alcuni dei documentari più influenti sullo stato del pianeta, tra cui la sua serie Life in nove parti che abbraccia un decennio .

Con quella che il New York Times ha definito la sua “voice-of-God-narration” e un’insaziabile curiosità, ha passato 70 anni a rivelare la bellezza del mondo naturale e a mettere a nudo le minacce che deve affrontare. Lungo la strada, ha offerto a centinaia di milioni di telespettatori una visione per un futuro più sostenibile.

«Se il mondo deve davvero essere salvato, allora Attenborough avrà avuto più a che fare con la sua salvezza di chiunque altro sia mai vissuto», ha scritto l’ambientalista e autore Simon Barnes.

Le Nazioni Unite hanno riconosciuto l’impatto smisurato di Attenborough sul movimento ambientalista globale, consegnandogli il premio UN Champions of the Earth Lifetime Achievement Award. Il premio è il più alto riconoscimento ambientale delle Nazioni Unite e celebra coloro che hanno dedicato la propria vita ad affrontare crisi come il cambiamento climatico, la perdita di specie e l’inquinamento.

«Sei stata una straordinaria ispirazione per così tante persone – ha detto Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’United Nations environment programme (Unep) mentre consegnava il premio ad Attenborough – Hai parlato per il pianeta molto prima di chiunque altro e continui a mantenere caldo l’argomento».

Insieme al suo lavoro nei media, Attenborough è una delle voci principali del movimento ambientalista globale. Ha partecipato a vertici storici, come la Conferenza sui cambiamenti climatici di Parigi del 2015, dove ha chiesto uno sforzo globale unificato per combattere le minacce contro la Terra.

Ha anche collaborato con l’Unep per almeno quattro decenni, prestando la sua voce a una serie di campagne e cortometraggi che hanno messo in luce gli sforzi dell’organizzazione per contrastare la crisi climatica, la perdita di biodiversità e l’inquinamento. Quel lavoro è stato guidato dalla convinzione che nessun Paese da solo può risolvere i mali ambientali del pianeta.

«Viviamo in un’era in cui il nazionalismo semplicemente non basta – ha detto Attenborough accettando il premio UNEP Champion of the Earth Lifetime Achievement Award – Dobbiamo sentirci tutti cittadini di questo pianeta unico. Se lavoriamo insieme, possiamo risolvere questi problemi».

Attenborough si laureò in scienze naturali all’università di Cambridge nel 1947, ma presto scoprì di non avere la disposizione per una vita di ricerca. E così, si è fatto strada alla British Broadcasting Corporation (BBC) proprio mentre la televisione si stava insinuando nelle case.

La sua prima apparizione televisiva avvenne il 21 dicembre 1954, in Zoo Quest, una serie globe-trotting che introdusse i rapiti britannici a creature esotiche, come gli oranghi e i draghi di Komodo.

Con così tanto talento sia come amministratore che presentatore, Attenborough sarebbe salito nei ranghi dell’emittente nazionale britannica, arrivando infine a dirigere BBC Two. Lì, tra le altre serie, ha commissionato Flying Circus dei Monty Python.

Ma l’amministrazione non faceva proprio per lui e nel 1973 Attenborough lasciò la suite esecutiva per tornare a fare film.

Il risultato sarebbe stata la sua serie storica del 1979 Life on Earth , un’epopea che ha tracciato la storia del mondo vivente, dai primi microbi all’umanità.

La realizzazione della serie ha richiesto tre anni e durante le riprese Attenborough ha viaggiato per 1,5 milioni di miglia. Con scopo e ambizione, Life on Earth ha ridefinito il documentario di storia naturale ed è stata vista da circa 500 milioni di persone.

Nei tre decenni successivi, Attenborough ha scritto e presentato altri otto grandiosi documentari, focalizzando l’attenzione del mondo su quella che ha definito la “meraviglia spettacolare” della natura.

Ma con il progredire della sua carriera, Attenborough è venuto a testimoniare il cratere che stava inghiottendo il mondo naturale. Man mano che la presenza dell’umanità cresceva, la natura si allontanava. L’attività umana ha alterato tre quarti della superficie terrestre e ha portato 1 milione di specie a rischio di estinzione.

«Per quanto immensamente potenti siamo oggi, è altrettanto chiaro che saremo ancora più potenti domani – ha detto alla conclusione di The Living Planet del 1984 – Potremmo chiaramente devastare il mondo. Ora, la continuazione della sopravvivenza [della Terra] è nelle nostre mani».

I film di Attenborough hanno mostrato al mondo che la natura selvaggia non è infinita, che è delicata e che deve essere protetta e che l’umanità si stava allontanando pericolosamente dalla natura.

L’anno scorso, a metà dei suoi 90 anni, si è rivolto ai leader mondiali alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow, in Scozia.

«Siamo già nei guai – ha detto – E’ così che finirà la nostra storia? Una storia della specie più intelligente condannata da quella caratteristica fin troppo umana di non riuscire a vedere il quadro più ampio per il perseguimento di obiettivi a breve termine».

Ma poi, come quasi sempre, le parole di Attenborough sono state venate di ottimismo. Un tema ricorrente dei suoi film è o che, nonostante lo stato terribile del pianeta, l’umanità può ancora riparare il danno che ha fatto.

«Non è tutto rovina e oscurità – ha detto in A Life on Our Planet del 2020, uno sguardo alla sua carriera – Abbiamo una possibilità di fare ammenda, di completare il nostro viaggio dello sviluppo e tornare ad essere una specie in equilibrio con la natura. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la volontà di farlo».

Nello stesso film, ha offerto una ricetta per fare pace con la natura. Si è concentrato sull’innalzamento del tenore di vita nei Paesi più poveri per frenare la crescita della popolazione, abbracciando l’energia pulita, come l’energia solare ed eolica, mangiando più cibi a base vegetale, che sono più easier per il pianeta, e abbandonando i combustibili fossili.

«Se ci prendiamo cura della natura, la natura si prenderà cura di noi – ha detto – Ora è giunto il momento che la nostra specie smetta semplicemente di crescere, di stabilire una vita sul nostro pianeta in equilibrio con la natura, per iniziare a prosperare».

Il lavoro e l’attivismo di Attenborough hanno fatto sì che venisse nominato cavaliere (due volte) e diventasse l’omonimo di dozzine di specie, da attenborosaurus (un rettile nuotatore preistorico) a nepenthes attenboroughii (una pianta carnivora).

Negli ultimi anni, Attenborough ha continuato a prestare la sua voce ai documentari di storia naturale, guadagnandosi un paio di nomination per la narrazione agli Emmy nel 2021. (Nella sua carriera ha vinto tre Emmy e otto BAFTA.)

Per decenni, Attenborough è stato scoltato dai leader mondiali alla ricerca di soluzioni alle crisi che deve affrontare il mondo naturale e forse anche di una una scossa derivante dal suo entusiasmo.

Nel 2015 ha visitato la Casa Bianca per una conversazione con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Obama ha chiesto ad Attenborough cosa abbia acceso la sua “profonda fascinazione” per il mondo naturale.

«Non ho mai incontrato un bambino che non sia interessato alla storia naturale – ha risposto, forse ricordando i suoi giorni di caccia ai fossili nella campagna inglese. Quindi, la domanda è, come abbiamo fatto a perderlo?»

di United Nations environment programme