E’ online l’atlante europeo dell’ambiente e della salute

Controlla la qualità dell’ambiente dove vivi

[3 Maggio 2023]

Com’è la qualità dell’aria nel luogo in cui viviamo? Quali sono i livelli di rumore o il numero di spazi verdi e la qualità delle acque di balneazione? Ora possiamo controllare la qualità dell’ambiente su un’unica piattaforma online, l’atlante europeo dell’ambiente e della salute dell’European environment agency (EEA), pubblicato oggi e che presenta in modo intuitivo dati e informazioni su come l’inquinamento e altri rischi ambientali influenzano la salute e il benessere degli europei e su come i beni ambientali ci proteggono.

L’EEA spiega che «Lo strumento online interattivo , il primo a questa scala in tutta Europa, consente agli utenti di visualizzare in che modo l’ambiente che li circonda influisce sulla loro salute e sul loro benessere attraverso una serie di mappe dettagliate. Copre argomenti come la qualità dell’aria , il rumore e la quiete, gli spazi verdi e blu e il cambiamento climatico in tutti i Paesi membri e collaboratori dell’EEA. Strettamente allineato a molti obiettivi politici dell’UE, l’atlante è uno degli strumenti preparati e pubblicati dall’EEA con l’obiettivo di supportare il monitoraggio dell’obiettivo di inquinamento zero dell’Unione europea».

Inoltre, l’Atlante consente all’utente di creare e condividere una “scheda ambientale” di un indirizzo o località specifica, nonché di visualizzare le disuguaglianze legate ai rischi ambientali, ad esempio quelle relative al reddito. L’atlante si basa su un’ampia varietà di dati e analisi, forniti dall’EEA e da altre fonti, sui rischi ambientali per la salute e sui benefici di un ambiente sano e punta a inserire e tutte queste informazioni in un hub digitale, rendendole direttamente rilevanti per l’opinione pubblica.

L’EEA assicura che «L’Atlante sarà un “prodotto vivente”, il che significa che sarà aggiornato regolarmente e aperto al feedback degli utenti».