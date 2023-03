È necessario attuare urgentemente un approccio olistico per la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente

Appello congiunto all’azione di Fao, Unep, Oms WOAH per un mondo più sicuro

[28 Marzo 2023]

Recenti emergenze sanitarie internazionali come la pandemia di Covid-19, il mpox, le epidemie di Ebola e le continue minacce di altre malattie zoonotiche, la sicurezza alimentare, le sfide della resistenza antimicrobica (AMR), nonché il degrado dell’ecosistema e il cambiamento climatico, dimostrano chiaramente la necessità di sistemi sanitari resilienti e un’azione globale accelerata. One Health è visto come l’approccio principale per affrontare queste sfide pressanti e complesse che la nostra società deve affrontare.

Al loro primo incontro annuale i capidel Il Quadripartito – composto da Fao, mira a raggiungere insieme che nessun settore può ottenere da solo, ed è composto da quattro agenzie principali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), United Nations Environment Programme (Unep), Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Organisation for Animal Health (WOAH) – che lavoranoad One Health hanno lanciato un appello senza precedenti per un’azione globale rafforzata.

Ecco cosa scrivono nella loro dichiarazione congiunta QU Dongyu direttore generale della Fa, Inger Andersen direttrice esecutiva Unep, Tedros Adhanom Ghebreyesus direttore Generale Oms, Monique Eloit direttrice generale WOAH:

Appello all’azione

Sottolineando la necessità di una maggiore collaborazione e impegno per tradurre l’approccio One Health in azioni politiche in tutti i Paesi, i leader del Quadripartito esortano tutti i Paesi e i principali stakeholders a promuovere e intraprendere le seguenti azioni prioritarie:

1 Dare la priorità a One Health nell’agenda politica internazionale, aumentare la comprensione e sostenere l’adozione e la promozione di una migliore governance intersettoriale della salute. L’approccio One Health dovrebbe in particolare fungere da principio guida nei meccanismi globali; anche nel nuovo strumento per le pandemie e nel fondo per le pandemie per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie;

2 Rafforzare le politiche, le strategie e i piani nazionali One Health, con costi e priorità in linea con il Quadripartite One Health Joint Plan of Action (OH JPA) (OH JPA), per promuovere una più ampia attuazione in tutti i settori pertinenti e a tutti i livelli;

3 Accelerare l’attuazione dei piani One Health, compreso il supporto della governance nazionale One Health e dei meccanismi di coordinamento multisettoriale, lo sviluppo di analisi della situazione, la mappatura degli stakeholders, la definizione delle priorità e le metriche per i quadri di monitoraggio e valutazione One Health;

4 Costruire una forza lavoro intersettoriale One Health che abbia le competenze, le capacità e le capacità per prevenire, rilevare, controllare e rispondere alle minacce per la salute in modo tempestivo ed efficace, rafforzando la formazione congiunta pre-servizio e continua per la forza lavoro per la salute umana, animale e ambientale;

5 Rafforzare e sostenere la prevenzione alla fonte delle pandemie e delle minacce per la salute, mirando alle attività e ai luoghi che aumentano il rischio di spillover zoonotico tra gli animali e l’uomo;

6 Incoraggiare e rafforzare la conoscenza scientifica di One Health e la creazione e lo scambio di prove, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e la condivisione e l’integrazione di informazioni e dati e facilitare l’accesso a nuovi strumenti e tecnologie;

7 Aumentare gli investimenti e il finanziamento delle strategie e dei piani One Health garantendo un’attuazione su larga scala a tutti i livelli, compresi i finanziamenti per la prevenzione alla fonte delle minacce alla salute.

Per costruire un pianeta più sano abbiamo bisogno di un’azione urgente per stimolare impegni politici vitali, maggiori investimenti e collaborazione multisettoriale a tutti i livelli.

Il Quadripartito ha svolto un ruolo centrale nella promozione e nel coordinamento di un approccio globale One Health, in linea con l’OH JPA, che è stato lanciato nell’ottobre 2022. Per sostenere ulteriormente i Paesi e i governi che mettono in pratica l’approccio One Health, i partner Quadripartiti sono sviluppare una guida all’implementazione dell’OH JPA da pubblicare nel 2023.