E’ la voce umana il rumore che fa più paura agli animali della savana (VIDEO)

La pervadente paura del “super predatore”: elefanti, rinoceronti, giraffe e altri animali selvatici temono le persone molto più dei leoni

[9 Ottobre 2023]

I leoni sono stati a lungo considerati il ​​predatore più temibile del mondo – il , il “re degli animali – ma secondo un nuovo studio“Fear of the human ‘super predator’ pervades the South African savanna”, pubblicato su Current Biology da un team internazionale di ricercatori guidato dalla biologa canadese Liana Zanette della Western University e da , Craig Packer dell’università del Minnesota, uno dei maggiori esperti mondiali di leoni, «La paura degli esseri umani supera di gran lunga quella dei leoni tra gli elefanti, nei rinoceronti, nelle giraffe e in ogni altro mammifero della savana africana».

Lo studio è stato realizzato in Sudafrica, nel Greater Kruger National Park, una delle aree protette più importanti del mondo, dove il team di ricerca ha dimostrato sperimentalmente che La fauna locale aveva il doppio delle probabilità di scappare e abbandonava le pozze d’acqua in un tempo del 40% più veloce, in risposta all’udito delle voci umane rispetto all’udito dei leoni o ai suoni della caccia (cani che abbaiano o spari). Quasi il 95% (94,7) delle specie correva di più o abbandonava pozze d’acqua più velocemente in risposta agli esseri umani che ai leoni, con giraffe, leopardi, iene, zebre, kudu, facoceri e impala che correvano molto più a causa del suono delle voci umane che dal suono di leoni, elefanti e rinoceronti che abbandonano le pozze d’acqua molto più velocemente quando sentono gli umani che quando sentono i leoni».

Un altro autore dello studio, Michael Clinchy, anche lui biologo della Western University, ricorda che «Normalmente, se sei un mammifero, non morirai di malattia o di fame. La cosa che metterà davvero fine alla tua vita sarà un predatore, e più grande sei, più grande sarà il predatore che ti finirà. I leoni sono i più grandi predatori terrestri cacciatori di gruppo del pianeta, e quindi dovrebbero essere i più spaventosi, quindi abbiamo confrontato paura degli umani con quella dei leoni per scoprire se gli umani sono più spaventosi del predatore non umano più spaventoso».

Per condurre il loro esperimento, la Zanette e il suo team hanno piazzato nelle immediate vicinanze delle pozze d’acqua sistemi nascosti di telecamere e altoparlanti automatizzati che, quando attivati ​​da un animale che passava a breve distanza (circa 10 metri), filmavano la risposta dell’animale alla voce di esseri umani che parlavano con calma nelle lingue usate localmente, leoni che ringhiano e ruggivan0, suoni di caccia o suoni di controllo non minacciosi (richiami di uccelli).

«La cosa fondamentale – spiega ancora Clinchy – è che le vocalizzazioni dei leoni sono quelle che ringhiano e ruggiscono, in “conversazione” per così dire, non che ruggiscono l’uno contro l’altro. In questo modo le vocalizzazioni dei leoni sono direttamente paragonabili a quelle degli umani che parlano in modo colloquiale».

Per osservare e registrare i comportamenti degli animali in risposta alle registrazioni, gli autori dello studio hanno utilizzato sistemi impermeabili personalizzati che combinano una trappola fotografica e un altoparlante e hanno una durata della batteria sufficiente per registrare tutto il giorno e la notte per molti mesi. Lo studio è stato condotto durante la stagione secca e i sistemi sono stati posizionati presso le pozze d’acqua per acquisire registrazioni di tutti gli animali che venivano ad abbeverarsi. Alla fine dell’esperimento, il team aveva 15.000 video da esaminare.

La Zantte racconta: «Abbiamo messo la fotocamera in una scatola per orsi, non perché ci siano orsi in Sudafrica, ma perché le iene e i leopardi amano masticarle. Una notte, la registrazione di un leone fece arrabbiare così tanto un elefante che caricò e distrusse tutto».

La Zanette evidenzia: «Quel che ci interessa è l’ecologia unica degli esseri umani come predatori nel sistema, perché gli esseri umani sono super letali Questi risultati aggiungono una nuova dimensione al nostro impatto ambientale a livello mondiale. Ci si può aspettare che la sostanziale paura degli esseri umani dimostrata qui, e in analoghi esperimenti recenti, abbia conseguenze ecologiche drammatiche, perché altre nuove ricerche hanno stabilito che la paura stessa può ridurre il numero di animali selvatici».

Censimenti globali dimostrano che gli esseri umani uccidono le prede a tassi molto più elevati rispetto ad altri predatori, rendendo gli esseri umani un “super predatore”.

Clinchy ha commentato: «C’è questa idea che gli animali si abitueranno agli umani se non vengono cacciati. Ma abbiamo dimostrato che non è così. La paura degli esseri umani è radicata e pervasiva, quindi è qualcosa a cui dobbiamo iniziare a pensare seriamente per scopi di conservazione».

Il team sta ora valutando se i suoi sistemi audio personalizzati possano essere utilizzati per allontanare deliberatamente le specie in via di estinzione, come il rinoceronte bianco meridionale, dalle aree di bracconaggio note in Sudafrica. Finora, gli sforzi per tenere i rinoceronti lontani da determinate aree attraverso l’uso della voce umana hanno avuto successo

La Zanette conclude: « Penso che la pervasività della paura nella comunità dei mammiferi della savana sia una vera testimonianza dell’impatto ambientale che gli esseri umani hanno”, afferma Zanette. “Non solo a causa della perdita di habitat, del cambiamento climatico e dell’estinzione delle specie, che sono tutte cose importanti. Ma il solo fatto di averci là fuori in quel territorio è un segnale di pericolo sufficiente per farli reagire in modo davvero forte. Sono spaventati a morte dagli esseri umani, molto di più di qualsiasi altro predatore. Coerentemente con la letalità unica dell’umanità, i dati provenienti dal Nord America, Europa, Asia e Australia, e ora il nostro lavoro in Africa, stanno dimostrando che la fauna selvatica in tutto il mondo teme il “super predatore” umano molto più dei predatori non umani all’apice di ogni sistema, come i leoni, leopardi, lupi, puma, orsi e cani. Questi risultati rappresentano una nuova sfida significativa per la gestione delle aree protette e la conservazione della fauna selvatica, perché è ormai chiaro che anche gli esseri umani benevoli, come i turisti della fauna selvatica, possono causare questi impatti precedentemente non riconosciuti».