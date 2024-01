Due nuove stazioni meteorologiche nel Parco nazionale Arcipelago toscano

Su Monte Capanne e Monte Calamita, per le previsioni meteo funzionali all’antincendio boschivo

[12 Gennaio 2024]

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha attivato due nuove stazioni meteorologiche professionali, collocate in siti strategici del territorio protetto all’Isola d’Elba, destinate al monitoraggio dei parametri meteo attuali e storici con finalità di antincendio boschivo e protezione civile.

In una nota si legge che «L’intervento è stato promosso dall’Ente Parco in stretta collaborazione con il Coordinamento Regionale della Protezione Civile e con il supporto tecnico di Dream Italia. L’intera operazione è stata finanziata grazie ai fondi del Ministero dell’Ambiente (bando “Parchi per il clima 2021”) per un importo di 38.000 € e fa parte della sostanziosa lista di interventi che l’Ente Parco sta realizzando nelle isole dell’Arcipelago Toscano nell’ambito dell’iniziativa ministeriale che promuove, nelle aree protette nazionali, progetti per la sostenibilità ambientale e per la lotta contro gli effetti dei cambiamenti climatici».

La prima postazione è stata installata sul Monte Calamita per il monitoraggio del settore Sud-orientale dell’Isola; la scelta del posizionamento è stata indicata per il vento di Scirocco che influisce sugli incendi boschivi in questa zona.

La seconda struttura è stata posta, invece, sulla vetta del Monte Capanne per il monitoraggio della restante porzione nord-occidentale; su quest’ultima è stata ubicata anche una webcam ad alta definizione orientata verso Nord-Est per l’avvistamento ed il monitoraggio di eventuali incendi boschivi. In particolare, la generosa vista panoramica dalla vetta del Monte Capanne contribuirà al monitoraggio dell’abitato di Marciana e delle aree soggette ad incendi boschivi. Entrambe le stazioni inviano immagini in tempo reale tramite il sistema di trasmissione della stazione meteo.

Il Presidente del Parco, Giampiero Sammuri, conclude: «Oltre ad avere posizioni geografiche strategiche per l’Isola d’Elba, il Monte Calamita e il Monte Capanne sono aree di grande valore naturalistico e particolarmente esposte al rischio incendio pertanto queste due nuove stazioni meteo ad alta professionalità, forniranno un concreto supporto alle attività di prevenzione nei confronti degli eventi dannosi causati dai cambiamenti climatici».