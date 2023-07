Dopo quasi 40 anni, nelle Samoa americane scoperti nidi dei rari petrelli di Tahiti (VIDEO

Trovate 4 tane attive di Ta'i'o sulle montagne dell’isola di Tutuila

[10 Luglio 2023]

A giugno, un team di ricercatori di Archipelago Research and Conservation (ARC) delle Hawaii, che lavora in collaborazione con l’US Fish and Wildlife Service (USFWS), il Department of Marine & Wildlife Resources (DMWR) e National Park Service (NPS). Ha scoperto 4 tane attive del raro Ta’i’o (petrello di Tahiti – Petrel Pseudobulweria rostrata ) su due diverse cime montuose a Tutuila, nelle Samoa americane e sottolinea che «E’ la prima volta che tane di questa specie vengono trovate sull’isola dal 1986». Le tane sono state scoperte dai

Il Ta’i’o è una specie di procellara poco conosciuta ed è classificata come quasi minacciato dalla Lista rossa delle specie minacciate dell’International Union for the Conservation of Nature (IUCN), a causa di diversi fattori tra i quali predatori invasivi introdotti (come gatti, cani e ratti), atrazione per le luci artificiali e minacce in mare.

I ricercatori dell’ARC spiegano che «Mentre un piccolo numero di uccelli alle prime armi viene trovato ogni anno nei villaggi di Tutuila dopo essere stato attratto dalle luci, si pensava che l’unico luogo in cui si riproducessero gli uccelli fosse la Rainmaker Mountain (sebbene ciò non fosse stato confermato) così come una colonia nota sulla vicino isola di Ta’u». Era dal 2020 che il team cercava di localizzare le colonie del petrello di Tahiti Petrel su Tutuila, dispiegando dispositivi di registrazione in potenziali habitat di riproduzione sulle montagne per ascoltare i loro richiami caratteristici, utilizzando anche visori notturni e telecamere termiche per localizzare i Ta’i’o di notte.

André Raine, direttore scientifico di ARC, sottolinea che «Essendo una specie rara di uccelli marini che visita solo di notte le cime montuose più remote e densamente vegetate delle isole, questo è un uccello molto impegnativo da studiare. Questo è stato reso ancora più difficile perché l’inizio del nostro progetto di ricerca ha coinciso con l’inizio della pandemia di Covid-19. Quando il mese scorso abbiamo scoperto quattro tane attive di questo incredibile uccello marino su due diverse cime montuose a Tutuila, è stato più di quanto avremmo mai potuto sperare!»

Le tane di Ta’i’o sono state trovate su pendii ripidi e densamente vegetati sui monti Pioa (Rainmaker) e Matafao. In due delle c’era un piccolo pulcino e nelle altre due un uccello adulto. Durante il lavoro sul campo, il team ha anche identificato diverse colonie riproduttive di un’altra specie di uccelli marini notturni, la berta tropicale (Puffinus bailloni), compresi siti di diverse colonie non registrate in precedenza sull’isola.

Per monitorare l’attività dei Ta’i’o, Il team ha posizionato in ognuna delle 4 tane delle telecamere che consentiranno ai ricercatori di capire meglio quando gli uccelli visitano i siti di nidificazione e quando i pulcini mettono le piume e si involano. Inoltre, le telecamere forniranno ai ricercatori informazioni sui predatori che visitano le tane. Sfortunatamente, nell’area sono state trovate anche due procellarie di Tahiti predate, evidenziando l’impatto di predatori introdotti non autoctoni come gatti e ratti.

I finanziamenti per il progetto provenivano da quattro programmi USFWS (Coastal, Migratory Birds, Endangered Species Recovery e Refuges Inventory and Monitoring) e dalla National Fish and Wildlife Foundation. Roberta Swift dell’USFWS Migratory Birds Program conclude: «Siamo stati molto contenti e onorati di far parte dell’inaspettata scoperta di questi siti di nidificazione da parte dei nostri partner di ARC. La documentazione del loro habitat di riproduzione informerà senza dubbio le future attività di conservazione per questo Bird of Conservation Concern».