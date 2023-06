Dopo l’Elba la Maremma: secondo nido di tartaruga marina del 2023 in Toscana

TartAmare: si trova nella bellissima e selvaggia spiaggia di Roccamare

[30 Giugno 2023]

E alla fine è successo!!!

Dopo alcuni giorni in cui gli operatori di tartAmare, che quotidianamente effettuano un costante monitoraggio attivo la mattina all’alba, ritrovavano tracce di tartarughe marine emerse per perlustrare la zona, finalmente questa mattina è stato possibile censire il primo nido maremmano, il secondo per la Regione Toscana.

Si trova nella bellissima e selvaggia spiaggia di Roccamare nel Comune di Castiglione della Pescaia.

Volevamo ringraziare l’amministrazione del @consorzio della pineta di Roccamare per la disponibilità immediata e il supporto alle operazioni di messa in sicurezza.

Un grazie sentito, come sempre, va anche al Comune di Castiglione della Pescaia,

sempre pronto ad accogliere nidi di questi meravigliosi animali marini e a collaborare con noi per metterli in sicurezza e seguire tutta la loro storia

Supporto logistico dalla Capitaneria di porto già da queste prime fasi.

Ma ci preme anche sottolineare che da quest’anno il raggio d’azione del nostro gruppo e l’area del nostro progetto e del monitoraggio si è ampliata, comprendendo un tratto di costa che va da Capalbio a Marina di Pisa in maniera continuativa lasciando fuori solo l’area del Parco dell’Uccellina.

Sono veramente molti chilometri e non sarebbe possibile percorrerli ogni giorno in maniera puntigliosa senza l’aiuto di un drone che ci è stato donato da Tuscany Environment Foundation con il quale siamo riusciti a trovare questo nido e speriamo tanti altri.

Infine grazie al nostro presidente Davide Petri che ha un ruolo fondamentale nel ritrovamento dei nidi.

di TartAmare