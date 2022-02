Direttivo del Parco nazionale Arcipelago toscano, Cingolani nomina l’ex sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti

Direttivo al completo, resterà in carica fino al 2025. Ora si apre la partita del nuovo presidente

[18 Febbraio 2022]

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che nomina Ruggero Barbetti Consigliere del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, su designazione della Comunità del Parco.

Barbetti, ex sindaco di Capoliveri e attualmente uno degli esponenti di spicco di Fratelli d’Italia all’Elba, che lo ha candidato anche alle ultime elezioni regionali, entra così nuovamente a far parte dell’organo di indirizzo politico dell’area protetta, insediatosi l’8 giugno 2020 e che resterà in carica fino al giugno 2025.

Come ricorda in una nota il Parco Nazionale, «In precedenza, Ruggero Barbetti, ex Sindaco del Comune di Capoliveri, è stato Consigliere del Parco dal 1997 al 2002, poi Commissario Straordinario del Parco dal 2002 al 2006, Presidente della Comunità del Parco dal 2009 al 2014 e di nuovo Consigliere dal 2017 al 2019. Il Consiglio Direttivo del Parco è ora al completo con i previsti 8 consiglieri oltre al Presidente».

Del Direttivo del Parco, oltre a Barbetti fanno parte altri due esperti di nomina della Comunità del Parco (il vicepresidente Stefano Feri e l’ex direttore del Parco ed ex vicesindaco di Porto Azzurro Angelo Banfi) la vicesindaca di Marciana Susanna Berti.

I consiglieri di nomina ministeriale sono Alessandro Damiani, Luca Maria Foresi e Alberto Niccolai. Il rappresentante delle associazioni ambientaliste è Umberto Mazzantini

La designazione di Barbetti era rimasta in sospeso in quanto designato subito dopo le ultime combattute elezioni di Capoliveri nelle quali la lista della quale aveva parte sembrava aver vinto per un voto, risultato poi ribaltato dalla sentenza del TAR che ha assegnato la vittoria all’altra lista. E’ evidente che il ministro Cingolani non ha considerato la sua nomina effettuata in quanto consigliere comunale – il che avrebbe comportato la decadenza – ma come esperto. Probabilmente la cosa non farà per niente piacere alla nuova amministrazione comunale di Capoliveri guidata da Walter Montagna (ex assessore di Barbetti) che ora si trova ad essere rappresentata dal capo dell’opposizione politica.

Inoltre, la nomina di Barbetti come “esperto” lo pone in pole position, in caso di vittoria della destra alle prossime elezioni politiche, come candidato a diventare il successore di Giampiero Sammuri – il cui mandato scade quest’anno – visto che in passato la Regione Toscana pose il veto su Barbetti perché sindaco di Capoliveri ma ora si troverebbe dio fronte un “esperto” con tanto di riconoscimento ministeriale e indicato dalla Comunità del Parco, l’Ente che affianca il Direttivo e del quale fanno parte i Comuni e la stessa Regione Toscana.