Dall’università di Pisa in Abruzzo per studiare modelli di allevamento sostenibili

La visita di studentesse e studenti nei parchi regionali e nazionali e nelle aziende zootecniche

[5 Giugno 2023]

Fino all’8 giugno 24 studenti e studentesse del dipartimento di scienze veterinarie dell’università di Pisa, accompagnati da docenti e tutor, saranno in Abruzzo per conoscere più da vicino modelli sostenibili di allevamento presenti sul territorio. All’UniPi spiegano che «L’attività, organizzata nell’ambito dei progetti speciali per la didattica, si svolgerà in zone pregiate dal punto di vista naturalistico come il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco Regionale Velino-Sirente, e il Parco Nazionale della Maiella». Il programma del viaggio studio che farà base ad Anversa degli Abruzzi è improntato sul modello del living-lab e prevede incontri e discussioni con allevatori, tecnici e istituzioni locali per definire le problematiche della transizione ecologica e individuare possibili problemi e soluzioni.

Francesco Di Iacovo, direttore del dipartimento di scienze veterinarie dell’ateneo pisano sottolinea che «Il tema della transizione ecologica degli allevamenti sta diventando centrale per il futuro delle produzioni animali. Da questo punto di vista, la montagna abruzzese, con il suo passato silente ma orgoglioso, può rappresentare esperienza pilota nazionale per la risposta alle crisi in atto, mediante il disegno di un solido processo di transizione ecologica degli allevamenti e delle comunità locali, specie all’interno delle aree parco».