Dall’Ue 7 miliardi di euro di investimenti per la protezione della biodiversità in tutto il mondo

Ursula von der Leyen finanziamenti anche per i diritti delle donne e dei giovani, la sicurezza alimentare e la lotta contro le malattie

[26 Settembre 2022]

Intervenendo al Global Citizen Festival di New York, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un raddoppio dei fondi per la biodiversità globale che si tradurrà in 7 miliardi di euro di investimenti per la protezione della biodiversità in tutto il mondo e ha segnalato che «L’Unione europea sta preparando partenariati nel settore forestale con cinque paesi: Uganda, Zambia, Congo, Mongolia e Guyana».

L’annuncio della presidente della Commissione europea dà concretamente seguito all’impegno assunto nel 2021 di raddoppiare i finanziamenti per la biodiversità per il periodo 2021-2027, in particolare per i Paesi più vulnerabili. La Commissione Ue fa notare che «L’annuncio giunge in un momento cruciale, in vista della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che si terrà a Montréal in dicembre e nel corso della quale dovrebbe essere adottato un quadro globale in materia di biodiversità. L’Unione europea e gli Stati membri hanno già iniziato a concretizzare questo impegno sul campo. Tramite l’iniziativa “NaturAfrica”, ad esempio, l’Ue aiuta i Paesi partner africani a coniugare lo sviluppo socioeconomico con la protezione della natura. Il contributo dell’Ue all’iniziativa “Grande muraglia verde” guidata dall’Unione africana è un altro esempio di sostegno a un mosaico di paesaggi verdi e produttivi che punteggiano i paesi del Sahel e del Corno d’Africa, dal Senegal a Gibuti e alla Somalia. Attraverso il progetto Regreening Africa, l’Ue sostiene il ripristino di un milione di ettari di terreni, a beneficio di 500.000 famiglie in Mali, Niger, Senegal, Ghana, Etiopia, Kenya, Somalia e Rwanda».

Inoltre, la Commissione Ue sta realizzando i suoi primi partenariati nel settore forestale, che dovrebbero essere firmati quest’anno, per aiutare i Paesi partner a gestire, proteggere e ripristinare in modo sostenibile le loro foreste a vantaggio delle loro popolazioni e di uno sviluppo a lungo termine.

Concludendo una settimana di discussioni con diversi leader mondiali e partner internazionali in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, la von der Leyen ha detto che «Team Europa sta rispondendo all’appello dei cittadini che ci chiedono di affrontare la questione della sicurezza alimentare per prenderci cura della nostra salute e di quella del nostro pianeta. Abbiamo unito le forze per combattere la pandemia; ora dobbiamo fare lo stesso per eliminare altre malattie mortali, lottare contro la povertà e garantire equità. L’Europa farà la sua parte anche nella transizione verde globale; in vista della COP15 [della Convention on biological diversity – CBD] di dicembre, stiamo confermando un investimento senza precedenti a sostegno dei nostri partner. Esorto tutti i donatori internazionali ad allinearsi ai nostri obiettivi ambiziosi in materia di biodiversità».

A New York la presidente della Commissione ha preso una serie di impegni per «Fronteggiare l’attuale crisi alimentare, aggravata dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, e l’urgente crisi climatica e naturale e per migliorare la salute nel mondo, la Presidente ha ribadito l’impegno dell’Unione ad aiutare i nostri partner più vulnerabili nell’affrontare le ricadute sociali ed economiche delle azioni illegalmente intraprese dalla Russia e a promuovere investimenti sostenibili nell’ambito della strategia Global Gateway dell’Ue».

La von der Leyen si è impegnata a stanziare 715 milioni di euro a favore del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, portando così il contributo complessivo di “Team Europa” (Ue e Stati membri) a oltre 4,3 miliardi di euro, Ha inoltre annunciato lo stanziamento di 600 milioni di euro di finanziamenti supplementari per far fronte alla crisi globale della sicurezza alimentare nei paesi partner più vulnerabili dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. L’Unione europea e i suoi Stati membri sono tra i principali finanziatori del Fondo globale, con impegni di stanziamento combinati di oltre 4,3 miliardi di euro per il periodo 2023-2025, a testimonianza del forte impegno di “Team Europa” a favore del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria. In soli 20 anni il partenariato del Fondo globale ha salvato 50 milioni di vite umane e ha ridotto di oltre la metà il numero dei decessi causati da queste tre patologie. Tuttavia, ancor oggi la malaria uccide, da sola, quasi un bambino al minuto. L’obiettivo del Fondo globale per il periodo 2023-2025 è salvare altri 20 milioni di vite umane, evitare oltre 450 milioni di infezioni, ridurre del 64% il tasso di mortalità dovuto all’HIV, alla tubercolosi e alla malaria e costruire un mondo più sano ed equo, anche attraverso investimenti che rafforzino i sistemi sanitari e le reti comunitarie.

La Commissione europea ha riorientato 600 milioni di euro del decimo e dell’11esimo Fondo europeo di sviluppo verso il finanziamento di aiuti umanitari immediati e il sostegno della produzione alimentare sostenibile e della resilienza dei sistemi alimentari nei Paesi partner più vulnerabili dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e spiega che «Con questi fondi l’Ue aiuterà i suoi partner ad affrontare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, in particolare la crisi della sicurezza alimentare e il relativo shock economico, rafforzando la loro autonomia. Dei 600 milioni di euro supplementari, 160,5 milioni sono stati stanziati per l’Africa occidentale e centrale, 146 milioni per l’Africa orientale e la regione dei Grandi Laghi, 76,5 milioni per l’Africa australe, 36,5 milioni per i Caraibi e 10 milioni per il Pacifico».

Altri 52,5 milioni di euro saranno specificamente destinati alla finanza sostenibile e agli investimenti per l’agricoltura sostenibile, oltre che alle catene del valore agroalimentari a livello continentale e regionale, mentre ulteriori 100 milioni di euro forniranno un sostegno macroeconomico ai paesi a basso reddito dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico mobilitando prestiti agevolati attraverso un contributo al fondo fiduciario per la riduzione della povertà e la crescita del Fondo monetario internazionale, creando così un margine di bilancio per aiutare tali paesi ad affrontare la crisi alimentare.

Secondo le stime, il sostegno totale dell’Ue alla sicurezza alimentare mondiale e ai sistemi alimentari fino al 2024 dovrebbe così raggiungere più di 7,7 miliardi di euro. Oltre ai 600 milioni di euro supplementari, 2,2 miliardi di euro verranno destinati all’assistenza umanitaria alimentare e nutrizionale immediata per i Paesi più vulnerabili e 5 miliardi di euro verranno investiti in sistemi alimentari sostenibili a medio e lungo termine.

La presidente della Commissione Ue ha anche annunciato un nuovo contributo di 45 milioni di euro all’ United Nations Population Fund (UNFPA), nell’arco di 6 anni, a sostegno della salute sessuale e riproduttiva, dei relativi diritti e dei diritti delle donne in tutto il mondo.

L’UNFPA è l’agenzia Onu che in circa 150 Paesi si occupa di salute sessuale e riproduttiva co l’obiettivo di «Creare un mondo in cui tutte le gravidanze siano volute, tutti i parti siano sicuri e si valorizzi il potenziale di tutti i giovani». L’E sotttolinea che «Il partenariato per le forniture dell’UNFPA aiuta i paesi a rafforzare i loro sistemi sanitari con l’offerta di servizi riguardanti la salute sessuale e riproduttiva, comprese le opzioni contraccettive, a tutte le persone in età fertile. Il programma vuol includere 54 Paesi con tassi elevati di mortalità materna e con lacune in termini di pianificazione familiare. Con il contributo supplementare di 45 milioni di euro della Commissione europea, il partenariato per le forniture dell’UNFPA contribuirà a salvare e migliorare la vita delle donne e delle adolescenti che ne hanno più bisogno, fornendo loro contraccettivi moderni e medicinali salvavita per la salute delle madri. L’Ue resta fortemente impegnata a promuovere la salute sessuale e riproduttiva, i relativi diritti e i diritti delle donne, come sancito dal consenso europeo in materia di sviluppo e dal piano d’azione dell’UE sulla parità di genere e l’emancipazione femminile nell’azione esterna.

Jutta Urpilainen, commissaria europea per i Partenariati internazionali, ha concluso: «Dobbiamo unirci per riportare gli obiettivi di sviluppo sostenibile sulla giusta traiettoria. Come annunciato al vertice “Trasformare l’istruzione” di questa settimana, l’Ue ha aumentato considerevolmente gli investimenti nell’istruzione, acceleratore di progresso per tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Con quanto annunciato oggi, esortiamo la comunità internazionale a unirsi a noi per investire di più, e in modo più equo ed efficiente, nelle persone e nel pianeta».