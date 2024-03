Dall’isola delle tartarughe all’Elba amica delle tartarughe, tutto pronto per le iniziative dell’8 e 9 marzo

Il programma definitivo delle due giornate di studio e formazione

[7 Marzo 2024]

Legambiente Arcipelago Toscano, Parco Nazionale, e il progetto europeo LIFE TurtleNest, coordinato da Legambiente nazionale e che vede la partecipazione di Arpat, Beta, CestMed, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana- ENCI, ISPRA, Regioni Campania, Lazio e Puglia, Università La Sapienza Roma, Stazione Zoologica Anton Dohrn e Universitat de Barcelona, hanno definito e limato il denso programma x che trasformerà per due giorni l’Elba nella capitale delle tartarughe marine

Si comincia venerdì 8 Marzo alle ore 14,30 alla Gattaia a Portoferraio con il convegno “Dall’isola delle tartarughe all’Elba amica delle tartarughe” introdotto da Isa Tonso, responsabile progetto Tartarughe Arcipelago Toscano che parlerà di “Le tartarughe marine all’Elba: volontariato e citizen science e problemi da affrontare”.

Apriranno il convegno i brevi ma densi interventi del Comandante della Capitaneria di Porto di Portoferraio Santo Altavilla “Il ruolo della Capitaneria di porto nella tutela delle tartarughe marine e della biodiversità” e di Maurizio Burlando, direttore Parco Nazionale Arcipelago Toscano “Il Parco Nazionale e il progetto tartarughe marine”.

A seguire i contributi scientifici di alcuni dei maggiori esperti nazionali e toscani di tartarughe marine che illustreranno anche le più recenti scoperte e faranno un bilancio della ricerca, delle iniziative e delle problematiche delle nidificazioni delle Caretta caretta all’Elba e in Toscana. Intervengono:

Marco Alberto Luca Zuffi, erpetologo del Museo di Storia Naturale di Calci , Università di Pisa

“Nidifico con difficoltà ma nidifico. Ovvero, la riproduzione di Caretta caretta nel 2023” .

Letizia Marsili docente presso Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente , Università di Siena . “Può la contaminazione ambientale influire sul successo di schiusa? Risultati preliminari sui nidi della Toscana”

Elena Maggi , biologa marina , docente Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa – “Inquinamento luminoso notturno e ambienti marini costieri: cosa ne sappiamo e cosa ci chiede l’Europa?”

Fulvio Maffucci, Tecnologo,Dipartimento di Conservazione Animali Marini e Public Engagement Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) – “Abbassiamo le luci per salvare i nidi di tartaruga marina: l’intervento pilota del progetto LIFE TURTLENEST”.

Valentina Mennona – Osservatorio Toscano per la Biodiversità – “L’impegno della Regione nella tutela della natura e del mare”

Antonio Melley e Cecilia Mancusi, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana –

“L’importanza di Arpat nel monitoraggio della biodiversità marina”

Antonino Morabito, Responsabile nazionale Cites e Benessere animale, Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità Legambiente Nazionale – “Il progetto TurtleNest, Legambiente per le tartarughe marine”

Le conclusioni sono affidate a Giampiero Sammuri, presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Coordina il dibattito Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana

Il convegno si concluderà con un Tartaperitivo dell’8 marzo, per festeggiare le tartarughe e le volontarie che se ne prendono cura.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sula pagina Facebook di Legambiente Arcipelago Toscano

Sabato 9 Marzo, dalle ore 11,00 alle 13,00, al Centro di Educazione Ambientale Dune di Lacona, si terrà un corso di formazione per volontarie e volontari (i curiosi sono ben accetti), su come riconoscere le tracce di tartaruga marina, tutela delle tartarughe nidificanti, sorveglianza dei nidi e della schiusa al quale parteciperanni o Isa Tonso, responsabile progetto Tartarughe Legambiente e Parco Nazionale, Marco Alberto Luca Zuffi, erpetologo del Museo di Storia Naturale di Calci, Università di Pisa e Cecilia Mancusi, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Alle due iniziative sono invitati volontarie/i, amministratori comunali, gestori di concessioni balneari, operatori turistici, guide ambientali e chiunque sia curioso e interessato alle tartarughe marine che hanno scelto l’Elba come loro nuovo nido.

Info, prenotazioni e segreteria organizzativa: 3407113722 – legambientearcipelago@gmail.com