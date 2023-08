Dall’inizio dell’estate in Italia abbandonati oltre 2mila cani e gatti

Lndc: «Tantissime persone pensano che la sterilizzazione sia contronatura, ma poi non si fanno alcuno scrupolo a chiudere i cuccioli in un sacchetto di plastica e buttarli via»

[23 Agosto 2023]

L’estate non è ancora finita, ma i volontari dell’associazione Lndc animal protection hanno già soccorso oltre 2000 cani e gatti in tutta Italia: un dato che sale di giorno in giorno.

«Negli anni scorsi – dichiarano dall’associazione animalista – i numeri sembravano diminuire ma negli ultimi tempi, forse complice la crisi economica, ci troviamo di nuovo di fronte a gestire una serie di emergenze continue che riguardano cani e gatti di tutte le età e di tutti i tipi».

In moltissimi casi si tratta di cucciolate indesiderate che vengono lasciate al loro destino, nel migliore dei casi vicino ai rifugi, ma ancora troppo spesso abbandonate in sacchi di plastica come se fossero spazzatura.

«Sembra incredibile che nel 2023 dobbiamo ancora sottolineare quanto sia importante la sterilizzazione, eppure purtroppo è così – commenta la presidente dell’associazione, Piera Rosati – Ci sono ancora tantissime persone che lasciano che il proprio cane o il proprio gatto si riproducano perché pensano che la sterilizzazione sia contro natura, ma poi non si fanno alcuno scrupolo a chiudere i cuccioli in un sacchetto di plastica e buttarli via come immondizia. Questo sì che è contro natura, la crudeltà è contro natura, non un intervento chirurgico che tra l’altro assicura una vita più lunga e sana all’animale, prevenendo diversi tipi di tumore».

Oltre alle cucciolate, anche tanti animali adulti vengono abbandonati quando sono malati o anziani, forse perché i proprietari sono impossibilitati ad affrontare le spese per le cure o forse perché semplicemente non hanno voglia di prendersi cura di loro.

«Purtroppo gli animali abituati a vivere in casa non sono in grado di cavarsela sulla strada e possono morire per incidenti stradali o di stenti – continua Rosati – È davvero triste e crudele abbandonare chi ci ha accompagnato nella vita per tanto tempo, soprattutto nel momento in cui ha più bisogno di noi. L’abbandono non può mai essere una soluzione giustificabile in nessun modo».