Interrogazione della deputata Lapia a Cingolani: «Regione e Ministero procedano alla nomina»

Da 5 mesi il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è senza commissario

E’ stato il primo Parco geominerario della rete Unesco ma ne è stato escluso nel 2021

[7 Gennaio 2022]

Mara Lapia, deputata di Centro Democratico, è preoccupata per lo stallo amministrativo che sta vivendo il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna: «Rappresenta un’importantissima opportunità di sviluppo per gli 86 comuni che ne fanno parte e per l’intera Isola, dobbiamo assolutamente ottenere nuovamente il riconoscimento Unesco. al momento l’ente può svolgere solo l’ordinaria amministrazione perdendo di fatto finanziamenti che per i piccoli centri sardi sono di vitale importanza».

Nel 1997 il Parco è stato riconosciuto come primo parco della rete mondiale dei geositi dell’Unesco, categoria creata appositamente grazie all’incredibile patrimonio minerario, storico e ambientale, materiale e immateriale ma, anche in seguito all’uscita dalla rete Unesco, nell’agosto del 2021 è stato revocato l’incarico all’ex presidente del Parco,

La parlamentare sarda sottolinea che ««Si tratta di uno dei complessi geominerari più importanti al mondo che serve oltre che a tutelare questo nostro immenso patrimonio, ad aiutare i comuni più piccoli a combattere lo spopolamento, c’è l’urgenza di aumentare la pianta organica, creare nuovi posto di lavoro, ci sono una serie di adempimenti, come i pareri per gli uffici tecnici comunali, che il Parco in questa situazione non può compiere, paralizzando a sua volta l’attività dei singoli comuni che ne fanno parte».

Il Direttore del Parco, Ciro Pignatelli, approva l’iniziativa della Lapia e concorda sull’urgenza della nomina: «Auspico che arrivi a stretto giro il commissario per continuare nel risanamento amministrativo. Sono fiducioso che il ministro Cingolani e il presidente della Regione Sardegna Solinas, individueranno una figura di alto profilo e competenza per rilanciare la mission del Parco Geominerario».

La nomina del nuovo Commissario deve avvenire con decreto del ministro della Transizione Ecologica, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e dell’Istruzione, dell’università e delle ricerca, d’intesa con il presidente della regione Sardegna, sentita la Comunità del Parco.

La Lapia conclude: «Non è pensabile che dopo cinque mesi ancora non sia stato nominato un Commissario, per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro Cingolani: Regione Sardegna e Ministero procedano immediatamente alla nomina, non si può lasciare una realtà così importante per il nostro territorio nell’immobilità, si continuano a perdere finanziamenti che non potranno più essere recuperati».