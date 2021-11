Creare un futuro nature positive: investire in aree protette e conservate efficaci

E’ essenziale per proteggere la natura, attraverso la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici

[24 Novembre 2021]

Stiamo affrontando le crisi globali della biodiversità globale e climatica. Si stima che un milione di specie siano minacciate di estinzione, con i driver della perdita di biodiversità dovuti ai risultati diretti o indiretti dell’azione umana non sostenibile . Secondo le politiche attuali, una specie su sei sarà a rischio di estinzione a causa degli impatti dei cambiamenti climatici.

La perdita di biodiversità globale è indissolubilmente legata al cambiamento climatico. In tutti gli scenari di emissioni, il Sixth Assessment Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) rileva che la temperatura superficiale globale continuerà ad aumentare almeno fino alla metà del secolo, con un riscaldamento di 1,5 – 2°C superato durante questo secolo e impatti climatici che minacciano le specie e i loro habitat, a meno che non vi sia una rapida e significativa riduzione delle emissioni di gas serra.

Se vogliamo combattere sia la perdita di biodiversità che la crisi climatica, è urgentemente necessario un cambiamento trasformativo. Il momento di agire è adesso.

Investire in aree protette e conservate è investire nel nostro futuro

Investire in aree protette e conservate efficaci è uno strumento essenziale per raggiungere la protezione della natura, attraverso la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel nostro report “Creating a Nature-Positive Future” presentiamo un percorso per migliorare la copertura e la qualità delle aree protette e conservate per proteggere la natura globale, con molteplici benefici per le persone.

Il rapporto si basa sui risultati del Protected Planet Report 2020, che riassume i progressi dell’ Aichi Biodiversity targe 11 per il 2020 della Convention on Biological Diversity’s (CBD). Attualmente, le aree protette e altre effective area-based conservation measures (OECM), note anche come e aree conservate, coprono il 16,79% della terra non antartica e l’8,0% dell’oceano, con il 43,7% delle ecoregioni terrestri e il 47,4% delle ecoregioni marine che hanno un certo livello di copertura. Le aree protette e conservate forniscono una protezione essenziale delle aree chiave per la biodiversità e delle aree marine ecologicamente o biologicamente significative, con una copertura globale rispettivamente del 43,3% e dell’8,3%.

Il recente impegno politico e finanziario per espandere la copertura e la qualità delle aree protette e conservate potrebbe essere trasformativo. I vantaggi vanno oltre la conservazione della biodiversità per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite attraverso il miglioramento della sicurezza idrica e alimentare, dei mezzi di sussistenza, della salute, della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, nonché degli obiettivi nell’ambito di altri accordi ambientali multilaterali, compresa la United Nations Framework Convention on Climate Change e il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction:

Quasi i due terzi della popolazione mondiale vive a valle di aree protette, che forniscono loro acqua dolce. Aumentare la protezione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi, come le zone umide e le foreste, può migliorare la sicurezza idrica.

La protezione delle popolazioni ittiche, degli impollinatori e dei parenti selvatici delle colture fornirà contributi significativi alla sicurezza alimentare globale. La pesca globale attualmente fornisce un sesto delle proteine ​​consumate a livello mondiale, ma un terzo degli stock ittici commerciali viene pescato a livelli insostenibili e, a partire dal 2018, il 90% è completamente sfruttato. Le aree marine protette offrono vantaggi significativi alla sicurezza alimentare, con l<un biomassa ittica media superiore di oltre il 670% nelle AMP completamente protette rispetto alle aree circostanti non protette.

Anche i benefici per la mitigazione dei cambiamenti climatici sono enormi, poiché gli ecosistemi intatti sequestrano ogni anno circa 5,6 Gt di CO2 o il 60% delle emissioni antropogeniche globali. Si stima che i terreni conservati dalle popolazioni indigene e dalle comunità locali (IPLC) stocchino circa il 13% di tutto il carbonio immagazzinato negli ecosistemi terrestri.

Le aree protette e conservate contribuiscono alla riduzione del rischio di catastrofi poiché ecosistemi intatti come le mangrovie possono ridurre i danni causati da eventi meteorologici estremi e le barriere coralline possono supportare la riduzione del rischio costiero.

Spostare l’attenzione sulla qualità

Nonostante questi ampi benefici e la crescente copertura di aree protette e conservate, la perdita di biodiversità globale continua, in gran parte senza sosta. Pertanto, per essere efficaci, gli investimenti devono anche enfatizzare la qualità della protezione piuttosto che semplicemente la copertura o la quantità della protezione.

Questo rapporto propone tre considerazioni principali per l’attuazione degli obiettivi di un’area protetta e conservata nel post-2020 global biodiversity framework, da adottare alla prossima Conferenza delle parti della CBD (COP-15):

La necessità che le aree protette e conservate diano priorità alla rappresentatività, alla connettività, alla conservazione delle aree importanti per la biodiversità e ai contributi della natura alle persone, a una governance equa e a una gestione efficace. L’evidenza suggerisce che i siti con una maggiore equità sociale hanno risultati di conservazione più positivi. Questo richiede il riconoscimento dei vari stakeholders e dei loro diritti, il loro coinvolgimento nel processo decisionale e l’equa distribuzione di costi e benefici.

L’importanza di riconoscere il contributo degli IPLC e di rispettare i loro diritti sulle loro terre, territori e acque. Questo implica di garantire i diritti di proprietà, per i quali gli OECM possono essere un mezzo importante per riconoscere le terre IPLC. Il pieno riconoscimento dei diritti è essenziale, se queste aree devono contribuire agli obiettivi nazionali e internazionali. Ora, diversi Paesi e Territori hanno segnalato gli OECM nel World Database on OECM (WD-OECM), lanciato di recente, con molti altri che sono in fase di riconoscimento e segnalazione di questi importanti siti.

La necessità di integrare le aree protette e conservate nelle politiche nazionali e nei quadri decisionali. Solo attraverso l’integrazione delle strategie di conservazione della biodiversità, come le aree protette e conservate, saremo in grado di realizzare azioni per lo sviluppo sostenibile e per il clima e sbloccare tutti i loro benefici.

L’urgenza della crisi globale della biodiversità sta spingendo i leader mondiali all’azione. Con un’azione epocale di impegno da parte dei leader mondiali, come il Leaders’ Pledge for Nature e l’adozione della Dichiarazione di Kunming da parte delle parti della CBD durante la prima parte della CBD COP-15, questo rapporto richiede un focus essenziale sugli aspetti della qualità di aree protette e conservate. Se questi aspetti qualificanti saranno evidenziati negli investimenti e sostenuti dalla volontà politica delle Parti, un futuro positivo per la natura per le persone e per il pianeta sarà alla nostra portata.

Heather Bingham

Senior Programme Officer, Protected Planet Initiative, UNEP-WCMC

Nicole Desantis

Policy Advisor on Nature-based Solutions, Global Programme on Nature for Development, UNDP

Patrick Gannon

Area-based Conservation Team, Secretariat of the Convention on Biological Diversity