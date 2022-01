Corvi assunti come spazzini per ripulire dai mozziconi di sigaretta una città svedese

Corvi selvatici addestrati a raccogliere i piccoli rifiuti a Södertälje. Ma è eticamente sostenibile?

Attraverso un processo di apprendimento graduale, i corvi selvatici possono essere addestrati a raccogliere i rifiuti inserendoli in un macchinario che in cambio distribuisce il cibo. Günther-Hanssen, fondatore di Corvid Cleaning, la start-up che ha inventato il metodo, ha spiegato al telegiornale svedese TT che gli operatori ecologici alati «Sono uccelli selvatici che partecipano su base volontaria. L’azienda ha scelto di utilizzare i corvi perché sono gli uccelli più intelligenti. «Sono più facili da istruire e c’è anche una maggiore possibilità che imparino gli uni dagli altri. Allo stesso tempo, c’è un minor rischio che mangino erroneamente immondizia».

Secondo la Keep Sweden Tidy Foundation, ogni anno nelle strade della linda Svezia vengono gettati oltre un miliardo di mozziconi di sigarette che rappresentano il 62% di tutti i rifiuti stradali. Ora un progetto pilota che prevede l’utilizzo dei corvi spazzini è allo studio nel comune di Södertälje e Tomas Thernström, menager dei rifiuti del Comune ha spiegato a TT che il via libera «Dipende dal fatto che riusciamo a trovare un posto a Södertälje che funzioni con il distributore di cibo e quindi se ci sono opportunità di finanziamento»- In pasato è stato fatto qualcosa di simile anche in altri Paesi, come in Francia, dove el Puy du Fou, a i Villiers, in Vandea, dal 2018, sei cornacchie addestrate aiutano a mantenere pulito e ordinato il parco a tema storico.

Günther-Hanssen è convinto che «Il programma potrebbe far risparmiare al comune almeno il 75% dei costi legati alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, a seconda di quanti i corvi ne raccolgono. La stima del costo per raccogliere i mozziconi di sigaretta oggi è di circa 80 öre o più per mozzicone di sigaretta, alcuni dicono 2 corone. Se i corvi raccogliessero i mozziconi di sigaretta, sarebbe di forse 20 Öre per mozzicone di sigaretta. Il risparmio per il comune dipende da quanti mozziconi di sigaretta raccolgono i corvi».

Se il progetto pilota funzionerà nel comune di Södertälje, i corvi netturbini potrebbero diventare una soluzione permanente che potrebbe essere utilizzata nel resto dellla svezia, per integrare le attuali pulizie delle strade e dei parchi. Thernström aha detto: «Se è possibile, vorremmo partire questa primavera. Sarebbe interessante vedere se questo potrebbe funzionare anche in altri ambienti. Anche guardato dal punto di vista che possiamo insegnare ai corvi a raccogliere i mozziconi di sigaretta ma non possiamo insegnare alle persone a non gettarli per terra. È un pensiero interessante».

Ma il problema, come fa notare un lettore del sito TT, è proprio questo: «Mi chiedo: quali siano le implicazioni etiche di chiedere alla natura di assumersi direttamente una responsabilità ancora maggiore per la nostra mancanza di rispetto per l’ambiente? Ovviamente, dovremmo chiedere alla gente di non gettarli per terra. Qualsiasi risparmio realizzato dalla città deve essere incanalato nell’istruzione per prevenire questo ciclo. Inoltre, non voglio vedere un’intera generazione di corvi diventare dipendente dalla raccolta dei rifiuti in cambio di cibo. Questo è un metodo geniale per risolvere il problema, ma non è un comportamento naturale o un sistema ecosostenibile».

E precedenti studi dimostrano che l’urbanizzazione – e la troppa confidenza . dei corvi con gli ambienti urbani e gli uomini stanno già causando problemi a questi intelligentissimi uccelli. Come lo studio “Urbanization and elevated cholesterol in American Crows”, pubblicato nel 2019 su The Condor: Ornithological Applications, che ha dimostrato che i corvi urbani hanno livelli di colesterolo più alti rispetto ai loro fratelli selvatici. Secondo gli scienziati dell’Hamilton College e dell’Università della California – Davis, i corvi che hanno accesso agli avanzi di cibo umano hanno visto aumentare i loro livelli di colesterolo nel sangue.

Gli ornitologi hanno raccolto e analizzato per tre anni campioni di sangue da 140 pulcini di corvo a Davis, iniziando da esemplari che vivevano nella zona più urbanizzata per poi raccogliere campioni in aree sempre più rurali della CAlifornia. Intanto hanno fatto un test di alimentazione nella contea rurale di Clinton, a New York, dove a quasi un centinaio di corvi sono stati offerti i cheeseburger di McDonald’s. E i ricercatori non sono stati molto sorpresi nel rilevare livelli di colesterolo più elevati nei corvi che fanno il nido nelle città o negli immediati dintorni. Inoltre, i corvi cibati con gli hamburger avevano livelli di colesterolo più elevati rispetto ad altri esemplari che avevano un’alimentazione naturale.

Ma gli scienziati californiani hanno osservato un fenomeno piuttosto curioso: livelli elevati di colesterolo nei corvi erano associati a «Migliori condizioni fisiche, sebbene l’urbanizzazione stessa fosse associata a una sopravvivenza inferiore».

Quindi, alla fine, anche i corvi spazzini svedesi potrebbero anche avere il colesterolo alto, ma essere dei netturbini con le ali in forma.