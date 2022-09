Corona, Carta Bianca e la bufala della reintroduzione del lupo nelle Alpi

Nessun lupo è mai stato reintrodotto in Italia e nemmeno in Europa

[9 Settembre 2022]

Sta facendo discutere quanto detto da Mauro Corona il 6 settembre durante l’ultima puntata di Carta Bianca su RAI 3 sulla “reintroduzione dei lupi in Italia, cioè di «sapere per certo» che il lupo è stato reintrodotto da qualcuno in «alta Italia». Qualcuno fa notare che né la conduttrice Bianca Berlinguer, né gli ospiti a in studio abbiano fatto notare a Corona, non nuovo a castronerie simili sull’ambiente alpino del quale si dichiara però un grande esperto, che stava dicendo qualcosa di più volte smentito e che è un’evidente fake news.

Come scrive sulla sua pagina Facebook “Io non ho paura del lupo”, «Caro Mauro Corona, nessun lupo è mai stato reintrodotto in Italia. A dire il vero non è mai stato reintrodotto nemmeno in Europa». L’associazione fa notare che la nota trasmissione politica di RAI 3 ha veicolato «Un messaggio devastante in diretta TV, distruggendo così in un attimo anni di lavoro di professionisti, studiosi, associazioni e soprattutto allevatori che attraverso il loro buon esempio e il loro lavoro si adoperano per una corretta informazione, scientificamente provata e verificata: quella che dovrebbe essere lo standard nella TV pubblica pagata con i soldi degli italiani».

E, rivolgendosi direttamente a Corona, “Io non ho paura del lupo”, denuncia: «Si, perché questo tipo di notizie, senza alcun fondamento scientifico, distruggono in primis il lavoro degli allevatori che da anni coesistono con il lupo nel nostro Paese, così come il lavoro di alcuni pastori Alpini che, con grande impegno, stanno adottando le misure di prevenzione necessarie a garantire un futuro in montagna all’uomo e ai grandi predatori come orso e lupo, specie fondamentali per i nostri ecosistemi, continuamente messe a rischio, bracconate, uccise o umiliate, come nel caso della testa di lupo appesa ad un cartello stradale in Valchiavenna, rinvenuta esattamente nello stesso giorno in cui tu parlavi in TV. Concludendo, ci auguriamo fermamente che tu, insieme a Bianca Berlinguer e a tutta la redazione di Cartabianca, così come al direttore di Rai3 Franco Di Mare, vogliate informare correttamente i telespettatori, raccontando come il lupo abbia fatto tutto da solo, tornando a popolare le nostre montagne in maniera naturale senza l’aiuto dell’uomo e di come questa specie, ancora oggi, sia un simbolo del nostro paese da salvaguardare e sul quale creare cultura e conoscenza tra gli italiani. PS: Orso, marmotta e stambecco sono invece SI stati reintrodotti da progetti istituzionali, alcuni davvero ambiziosi, il tutto alla luce del sole e con risultati di successo».

Sulla questione interviene anche il progetto LIFE WolfAlps EU ribadendo che «Non c’ mai stato nessun progetto di reintroduzione del lupo, né in Italia né in Europa. L’espansione del lupo è un processo del tutto maturale. Come progetto LIFE WolfAlps EU abbiamo scritto alla redazione di Carta Bianca per chiedere una rettifica. Non ci stanchiamo di ricordare che la correttezza dell’informazione è fondamentale per migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano nei territori dove la specie è presente, in qualche modo impattate dalla presenza del predatore. Il confronto tra idee, il dialogo diretto e continuo ci porta a risolvere i problemi. E’ fondamentale, però, per portare avanti qualsiasi ragionamento in modo concreto, che questi scambi siano basati su dati reali e oggettivi. L’informazione corretta aiuta la coesistenza e aiuta le persone a farsi una propria idea sulle cose. Proprio per questo LWA EU ha predisposto, con la collaborazione di Facta il manuale 𝐋𝐮𝐩𝐮𝐬 𝐢𝐧 𝐛𝐮𝐟𝐚𝐥𝐚. Tra le fake news è riportata anche la fantomatica introduzione dei lupi, dura da sradicare. Confidiamo nella collaborazione della redazione nella diffusione di una informazione corretta, interesse di tutti».