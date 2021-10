Cop15 Cbd: Xi Jinping annuncia l’istituzione del Kunming biodiversity fund

Finanzierà la protezione della biodiversità nei Paesi emergenti

[13 Ottobre 2021]

Intervenendo alla 15esima Conferenza della parti della Convention on biological diversity (COP15 CBD) in corso a Kunming, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato l’istituzione del Kunming Biodiversity Fund, al quale la Cina fornirà un finanziamento iniziale di 1,5 miliardi di yuan (circa 233 milioni di dollari) e ha detto che .«Il fondo verrà utilizzato per sostenere la protezione della biodiversità nei Paesi emergenti».

Dopo aver evidenziato che «La pandemia di Covid-19 ha minato lo sviluppo globale e ha inasprito le sfide all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite», Xi ha sottolineato che «I Paesi in via di sviluppo, trovandosi di fronte al duplice onere della ripresa economica e della protezione ambientale, hanno bisogno di aiuto e sostegno ora più che mai».

Per questo la Cina dunque invita tutte le parti della CBD a contribuire al Kunminh Biodiversity Fund: «Dobbiamo rafforzare la solidarietà per superare le difficoltà e consentire alle persone di tutti i Paesi di beneficiare maggiormente e in modo più equo dei risultati dello sviluppo e di un ambiente sano, in modo da costruire un caposaldo per lo sviluppo comune di tutti i Paesi – ha affermato Xi, che poi ha rivendicato il fatto che «La Cina ha compiuto notevoli passi avanti nella costruzione di una civiltà ecologica, tra cui la protezione della fauna selvatica», che ha anche citato la recente avventura degli “elefanti vagabondi” nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina.

Il presidente Cinese e capo indiscusso del Partito Comunista Cinese, ha assicurato che «La nazione si sta mobilitando velocemente per istituire un sistema di aree protette, con i parchi nazionali a fare da pilastri. Verranno incluse nel sistema le aree di principale importanza per l’ecosistema e quelle con gli ambienti naturali più unici, il più prezioso ambiente naturale e le maggiori riserve di biodiversità».

Attualmente i Paarchi nazionali cinesi si estendono su 230,000 chilometri quadrati e ospitano quasi il 30% delle principali specie selvatiche terrestri presenti nel paese. In più. La Cina ha iniziato la costruzione di un sistema di giardini botanici nazionali in città come Beijing e Guangzhou.

Xi ha concluso: «Il Paese continuerà a portare avanti il progresso ecologico, rimarrà impegnata nell’attuazione della nuova filosofia di sviluppo coordinato, innovativo, ecologico e aperto per tutti e costruirà una Cina meravigliosa. Viviamo in un’era carica di sfide e di speranze. Fino a che procederemo con perseveranza verso il futuro, questo risplenderà davanti a noi».