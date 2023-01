Conoscenza, un altro modo per proteggere la natura

Le diverse percezioni di residenti e visitatori sulle politiche ambientali e l’uso delle risorse

[4 Gennaio 2023]

La conoscenza scientifica di un ambiente naturale cambia l’importanza che gli attribuiamo? Allo stesso modo, la frequentazione di un ecosistema cambia la nostra percezione dei suoi benefici? Domande chiave mentre le politiche pubbliche di conservazione sono sempre più interessate alle rappresentazioni degli ambienti naturali da parte dei cittadini e rafforzano misure di sensibilizzazione o informazione attraverso diverse correnti come la comunicazione coinvolgente o il nudge.

Intorno alla città di Palavas-les-Flots, sette stagni formano un paesaggio singolare. Separati dal mare da una bassa striscia di terra, costituiscono un habitat naturale per molte specie. Apprezzato dagli amanti della natura, questo luogo offre benefici naturali diretti e indiretti per l’uomo. Questi cosiddetti servizi ecosistemici vanno dalla protezione contro le inondazioni agli usi ricreativi, compreso l’approvvigionamento alimentare (principalmente agricoltura e pesca delle paludi salmastre).

Tuttavia, il sovraffollamento e degli sviluppi successivi minacciano questo spazio di 3.880 ettari. Di fronte a questi rischi, quali servizi ecosistemici dovrebbero essere protetti in via prioritaria? Un team di ricercatori, lavorando a stretto contatto con i responsabili del sito, ha valutato il ruolo della frequentazione e della conoscenza accademica del sito sull’importanza percepita di ciascun servizio ecosistemico, ipotizzando che una maggiore percezione dell’importanza di un servizio favorisca dei comportamenti pro-ambientali nei confronti di questo servizio.

L’informazione cambia le percezioni in più della metà dei casi

E’ stato intervistato un insieme di 442 persone, distinguendo tra due sottopopolazioni: gli abitanti dell’area di studio e un panel di cittadini a livello nazionale che non abitano in prossimità di una costa. Questo si basava sullo stesso questionario per testare l’influenza della frequentazione e della familiarità. A ciascuno dei 20 servizi ecosistemici forniti dagli ecosistemi lagunari, gli intervistati dovevano assegnare una priorità di conservazione utilizzando le seguenti affermazioni: “primario”, “prioritario”, “neutro”, “bassa priorità” e “non prioritario”.

Per studiare il ruolo dell’informazione scientifica, i residenti locali hanno preso parte a laboratori e visite sul campo durante i quali sono state loro presentate le principali conoscenze scientifiche dei processi legati a ciascun servizio. Pertanto, nel complesso, la popolazione studiata include persone con diversi livelli di conoscenza del sito (familiarità e/o scienza). Le graduatorie individuali sono state aggregate utilizzando il metodo del Giudizio di Maggioranza. E’ in relazione a questo livello aggregato di apprezzamento delle priorità che è stato compreso l’impatto della conoscenza – familiarità e/o scienza. Il risultato mostra che la conoscenza influisce sull’apprezzamento di 11 servizi sui 20 studiati. E oltre a questo semplice messaggio, otteniamo risposte a due grandi domande: 1) come classificano i cittadini questi servizi ecosistemici? 2) Perché i cittadini rivedono certe priorità dopo aver acquisito la conoscenza?

Quali sono i 9 servizi che non sembrano essere influenzati dalla fornitura di informazioni? Comprendono tutti e 5 i servizi di regolazione e manutenzione (depurazione delle acque da inquinanti, protezione contro le inondazioni o l’erosione), uno dei 3 servizi di rifornimento (pesca) e 3 dei 12 servizi culturali (attività ricreative, come passeggiate ed escursioni, e le opportunità offerte da queste lagune per la ricerca e l’educazione ambientale). Tutti sono considerati “prioritari”, ad eccezione dei servizi legati alla pesca che ottengono al massimo una priorità “neutrale”. Una spiegazione di questa indipendenza dal sapere scientifico sarebbe l’esistenza di una forte sensibilità alla conservazione della biodiversità da parte del cittadino, in parte legato alle numerose campagne di sensibilizzazione e al fatto che, per questi complessi processi, i cittadini si affidano fin dall’inizio e una volta per tutte agli esperti. È noto, infatti, che sfidano all’unanimità i decisori sulla necessità di proteggere la biodiversità.

Per i residenti locali, contemplazione piuttosto che patrimonio

L’importanza degli altri 11 servizi è invece fortemente legata al livello di informazione e se ne possono distinguere tre famiglie. La prima, che si potrebbe definire “svago contemplativo”, comprende in particolare il valore estetico di habitat e specie nonché la sensazione di relax. La seconda, qualificata come “attività di consumazione”, comprende l’acquacoltura, gli sport acquatici o la pesca amatoriale. Infine, la sottocategoria “patrimonio” si riferisce al patrimonio e al valore storico di queste lagune.

L’analisi ci insegna che il cittadino che non ha mai visitato queste lagune è più sensibile ai servizi del patrimonio, mentre il residente locale privilegia chiaramente attività contemplative di svago e consumo. Tuttavia, questo effetto di familiarità si attenua quando riceve informazioni accademiche.

Come scelgono i cittadini?

Così alla familiarità si accompagnerebbe a una logica di comportamento “edonistica”, la ricerca del piacere individuale. Ed è solo dopo le sessioni informative accademiche che le motivazioni si allineano a considerazioni più ampie, collettive, intergenerazionali.

In un certo senso, questi risultati sottolineano l’interesse del concetto di “velo dell’ignoranza” sviluppato dal filosofo americano John Rawls1. Possiamo infatti ritenere che chi non ha familiarità con i dintorni di Palavas-les-Flots scelgano necessariamente dietro questo velo di ignoranza e, quindi, sarebbero più sensibili ai servizi di interesse generale.

Implicazioni per le politiche pubbliche

Sulla base di queste osservazioni, coinvolgere i non locali nelle consultazioni per le politiche pubbliche favorirebbe misure di interesse più universali. Ma, più fondamentalmente, al fine di sviluppare e implementare adeguati strumenti di politica pubblica, si pone la questione di come i cittadini accedano alle informazioni sui servizi offerti dagli ambienti naturali. Gli autori di questa nota stanno portando avanti un intero programma di ricerca per identificare i tipi e le forme di informazione più favorevoli per incoraggiarli ad adottare comportamenti ecologici ed etici basati sulla convinzione e l’adesione piuttosto che sulla coercizione. Questa è una posizione rivendicata dagli autori dello studio, in contrasto con delle considerazioni paternalistiche che attribuiscono un ruolo preponderante agli esperti nell’attuazione delle politiche ambientali.

di Charles Figuières, Alexandre Lopez, Hélène Rey-Valette

Questo articolo è stato pubblicato il 14 dicembre 2022 dalla rivista Dialogues économique edita dall’Aix-Marseille School of Economics (AMSE) e successivamente è stato pubblicato il 28 dicembre 2022 dal Blog del CNRS Le Journal .

Nota

Per questo filosofo del XX secolo, i responsabili di giudicare quali opzioni politiche attuare dovrebbero essere posti dietro un velo di ignoranza al fine di “ripulire” le loro preferenze da dimensioni eticamente irrilevanti, così come possono esserlo i loro interessi particolari.

Riferimento

Sy, MM, Rey-Valette, H., Figuières, C., Simier, M., & De Wit, R. (2021). “The impact of academic information supply and familiarity on preferences for ecosystem services”. Ecological Economics, vol.183,59-69, vol.183,59-69