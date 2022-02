Come comportarsi se si incontra un lupo

I consigli di Selvatica contro allarmismo e fake news sui lupi

[7 Febbraio 2022]

Visto il susseguirsi di notizie allarmistiche, castronerie pseudoscientifiche e fake news che continuano a circolare sui lupi e sulla loro “pericolosità”, Selvatica-natura e cultura, un’associazione che si occupa di divulgazione, escursioni, trekking, conferenze, incontri, citizen science, didattica, momenti di condivisione e partecipazione, ha messo insieme quelle che ritiene le migliori indicazioni di comportamento per chi vive o si muove in una zona in cui sono presenti lupi. Eccole:

La maggior parte degli incontri avviene senza che le persone se ne accorgano.

Dobbiamo però ricordare che il lupo è un animale selvatico, da rispettare nel suo ecosistema e mantenere lontano da noi.

Nessun selvatico dovrebbe mai trovare accessibile del cibo di origine umana, né associarlo alla presenza dell’uomo.

Tutte le situazioni, sia in Italia sia all’estero, in cui i lupi si sono

avvicinati a distanza ridotta alle persone creando situazioni di potenziale rischio, sono legate ad animali abituati all’utilizzo di fonti alimentari di derivazione umana.

Quindi ricordiamo che non si deve mai fornire cibo, anche per evitare il rischio di diffusione di malattie (es. la peste suina per il cinghiale) .

CHIUDI I RIFIUTI DENTRO I CASSONETTI

e non lasciare la raccolta porta a porta fuori per troppe ore.

Eviterai di attirare animali.

RIMUOVI IL CIBO NON CONSUMATO DAL TUO CANE E GATTO

I lupi e tutti gli animali selvatici non saranno attirati vicino alla tua porta

TIENI SOTTO CONTROLLO GLI ANIMALI DOMESTICI

Soprattutto di notte, cani e gatti possono essere in pericolo, proteggili tenendoli al chiuso se puoi

TIENI I CANI AL GUINZAGLIO DURANTE LE PASSEGGIATE

I cani possono disturbare la fauna ed essere predati dai lupi

RIPORTA A CASA GLI AVANZI DI MERENDE

Possono attirare i selvatici

OSSERVA A DISTANZA

Il più delle volte il lupo si allontanerà immediatamente

SE IL LUPO NON SI ALLONTANA FAI RUMORE

Muovi sassi, alza la voce, muovi le braccia. Allontanati lentamente. Potrebbe essersi abituato alle persone, e questo deve essere evitato

SE LO AVVISTI DALL’AUTO

Non inseguirlo, se possibile accosta e abbassa le luci.

Non spaventarlo e lascia che esca dalla strada

di Selvatica