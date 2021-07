Cercasi Tartawatcher per le spiagge libere della Versilia

Volontari in azione con Legambiente Versilia per salvaguardare i nidi delle tartarughe marine

[12 Luglio 2021]

Cerchiamo volontari per la ricerca di nidi di tartarughe marine.

Attività da svolgersi la mattina presto alla ricerca di tracce di tartarughe sulle nostre spiagge libere.

Il nostro circolo ha deciso quindi di concentrarsi sulle spiagge libere del parco e quindi chiediamo ai volontari di perlustrare il tratto di spiaggia libera della Lecciona, che va dalla fine dei bagni di Levante di Viareggio, fino all’inizio dei bagni di Torre del Lago. Sarebbe il caso di controllare anche il tratto di spiaggia del “muraglione” (quella davanti la diga foranea in darsena) ed il tratto che va dal Frau Marlene alla foce della Bufalina a Torre del Lago.

L’attività si deve svolgere il mattino presto, iniziando tra le 6 massimo le 7, perlustrando la spiaggia alla ricerca di eventuali tracce lasciate dalla tartaruga (vedi foto)

Nel caso di tracce evidenti come quelle riportate nella foto:

Allertare immediatamente la Guardia Costiera telefonando al 1530, dando loro le informazioni precise sul luogo dove si è scoperta la traccia.

Non calpestare la traccia; individuare il perimetro dello scavo e delimitarlo senza infilare bastoni od altro nella sabbia per non danneggiare le uova.

Avvisare Legambiente: mandando un messaggio whatsapp o telefonando al: 3334313132 o al 3899231999

Fateci sapere la vostra disponibiltà contattandoci al tel 389.9231999 o scrivendo una mail a: legambienteversilia@yahoo.it, indicando il giorno (i giorni) in cui potreste essere disponibili.

Se saremo in tanti (almeno una 30ina) non è un gran sacrificio, potrebbe toccare 2 o 3 giorni a testa per la stagione che arriva fino a metà agosto massimo.

di Legambiente Versilia