Cause ed effetti del grufolamento dei cinghiali negli habitat prioritari protetti delle prateria

Uno studio nel Parco regionale della Maremma e nelle riserve naturali di Monte Penna e Alpe della Luna

[19 Marzo 2024]

Lo studio “Seasonal and Ecological Determinants of Wild Boar Rooting on Priority Protected Grasslands”, pubblicato su Environmental Management da Martina Calosi, Chiara Gabbrielli, Lorenzo Lazzeri, Niccolò Fattorini, Gloria Cesaretti, Lucia Burrini, Ottavio Petrillo e Francesco Ferretti del Dipartimento di scienze della vita dell’università di Siena, rivela quali sono i principali fattori che possono influenzare l’intensità del grufolamento del cinghiale nelle praterie protette dalla Direttiva Habitat dell’Unione europea.

All’interno del suo areale nativo, il cinghiale si è coevoluto con le praterie locali e le piante autoctone e quindi non dovrebbe essere considerato di per sé una minaccia per la conservazione di questi habitat. Ad esempio, il recente studio “Seasonal and Ecological Determinants of Wild Boar Rooting on Priority Protected Grasslands” pubblicato su Environmental Management da un altro team di riccatori dell’università di Siena ha dimostrato che l’attività di radicamento dei cinghiali può stimolare localmente condizioni di habitat favorevoli per alcune specie di. Ma diversi fattori antropici – come rilasci per la caccia, pasturazione, o fornitura di cibo altamente energetico attraverso l’agricoltura – hanno portato a una modifica della copertura dell’habitat e hanno influenzato la distribuzione e l’abbondanza dei cinghiali, aggravando le conseguenze negative dell’attività dei cinghiali per la conservazione dell’habitat.

I ricercatori evidenziano che «Identificare i fattori chiave che influenzano gli impatti dei cinghiali è importante per affrontare azioni di gestione specifiche per mitigare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie che presentano problemi di conservazione». Per questo hanno analizzato i fattori che influenzano la variazione spazio-temporale degli indici di attività radicale dei cinghiali sulle praterie di tre aree protette in Toscana: il Parco regionale della Maremma e le riserve naturali di Monte Penna e Alpe della Luna.

A differenza da quanto si dice sulle aree protette come serbatoi di diffusione di cinghiali, in realtà possono fungere da rifugio per la fauna selvatica durante la stagione di che va da ottobre, quindi, un radicamento delle popolazioni di cinghiali in autunno-inverno potrebbe essere il risultato di un aumento stagionale dell’utilizzo delle aree protette da parte dei cinghiali per evitare le aree dove si caccia. Ma i ricercatori fanno notare che «Le informazioni disponibili sull’“effetto riserva” sono limitate e contraddittorie, suggerendo che la sua occorrenza e la sua entità dipendono dal contesto». Mentre aree di studio più piccole del Monte Penna e dell’Alpe della Luna sono in continuità ecologica con le aree boschive limitrofe, il Parco della Maremma è delimitata a occidente dal mare ed è circondata da paesaggi agricoli e antropizzati lungo il resto del suo perimetro. Quindi, nelle 3 aree di studio il potenziale di spostamento dei cinghiali tra le aree protette e quelle cacciabili può differire.

A causa delle piogge, le stime della densità stagionale realizzata attraverso il conteggio delle feci può essere problematica durante l’autunno/inverno, ma il controllo della popolazione all’interno delle aree protette durante i periodi di caccia regolare in terreni non protetti può contribuire a ridurre la pressione dei cinghiali sugli habitat protetti.

Anche se la ricrescita delle piante nelle aree con presenza stabile di cinghiali deve essere quantificata, i risultati del nuovo studio suggeriscono la persistenza del terreno radicato alla fine della stagione di crescita della vegetazione.

I ricercatori evidenziano che «I nostri risultati forniscono nuove informazioni sulla dibattuta relazione tra l’intensità del radicamento e la densità dei cinghiali. Mentre diversi studi hanno mostrato una relazione positiva, altri non hanno trovato supporto per una maggiore intensità di radicamento in siti con maggiore densità di cinghiali. Abbiamo dimostrato che il radicamento ha raggiunto il picco nell’area di studio con la più alta densità di cinghiali e ha fornito un forte supporto per una correlazione positiva tra l’intensità del radicamento in primavera ed estate nell’habitat protetto 6210/6220 e la densità di cinghiali. La disponibilità di risorse alternative e le caratteristiche del suolo sono fattori chiave che influenzano l’attività radicale, portando presumibilmente a modelli specifici dell’habitat e della stagione. Ad esempio, l’attrattiva delle praterie può essere favorita dalle condizioni di pioggia, mentre ci si aspetta che diminuisca quando le risorse alternative appetibili sono altamente disponibili (ad esempio, ghiande e faggiole)».

Un precedente studio del 2021, condotto su aree di campionamento di tutti i tipi di habitat in 6 aree protette (comprese anche le nostre 3 aree del nuovo studio) ha trovato scarso supporto per una correlazione tra radicamento e densità di cinghiali e i ricercatori suggeriscono che «La correlazione tra radicamento e densità possa essere meglio studiata considerando un approccio specifico per l’habitat come quello perseguito in questo studio. Inoltre abbiamo lavorato in aree protette relativamente piccole (circa 10–100 km2), dove ci si può aspettare che i processi che agiscono alla scala dell’area di studio influenzino i modelli osservati su scala locale (ad esempio, aree di habitat). Al contrario, su scale spaziali più ampie, come nelle aree protette più grandi, ci si può aspettare che la relazione tra la densità di popolazione complessiva e l’intensità del radicamento sia fortemente influenzata da fattori specifici che agiscono su scale locali più piccole e influenzano l’attrazione dei cinghiali nelle praterie. Sebbene le densità autunnali e invernali dei cinghiali non fossero disponibili, abbiamo riscontrato che gli indici di radicazione erano maggiori nell’area ad alta densità anche in queste stagioni, suggerendo un certo grado di coerenza nella densità dei cinghiali».

Gli indici di radicamento dei cinghiali aumentano con la diminuzione della copertura rocciosa dei terreni e in modo minore con la minore ripidità dei pendii, confermando i risultati precedenti. I ricercatori Ffanno notare che «Terreni ripidi e rocciosi possono ridurre l’umidità del suolo, soprattutto negli habitat prioritari protetti 6210/6220 caratterizzati da substrati calcarei, condizione che impedisce la ritenzione idrica e favorisce una rapida percolazione, a sua volta accentuata dalla ripidità. Inoltre, gli indici di radicamento aumentavano con la percentuale di copertura boschiva vicina e con il perimetro della dimensione dell’habitat prioritario, cioè con la disponibilità dei margini della foresta. Questi risultati sono in linea con altri studi che hanno mostrato una preferenza per habitat marginali/ecotonali da parte dei cinghiali a causa della coincidente disponibilità sia di risorse trofiche che di siti rifugio. Frequentemente le facies Thero-Brachipodietes e Festuco-Brometalia ospitano specie pregiate e appetibili come orchidee e altre piante erbacee, che si prevede aumentino ulteriormente l’attrazione dei cinghiali verso le praterie, soprattutto se si trovano vicino al limite del bosco. Pertanto, i nostri risultati confermano la tendenza dei cinghiali a cercare siti di alimentazione vicino alla foresta, suggerendo che le zone con habitat aperti circondati da boschi sono le più vulnerabili al radicamento».

Lo studio conclude: «Le attività umane, come le modifiche del territorio, i cambiamenti nell’uso del territorio e nella gestione del bestiame, hanno influenzato le praterie secche seminaturali e, oggigiorno, sia l’abbandono delle tradizionali pratiche di gestione estensiva sia la loro intensificazione sono stati identificati come minacce per la conservazione di questi habitat. Le principali minacce identificate includono, tra le altre, l’abbandono della terra e il sottopascolo, il pascolo eccessivo, i cambiamenti e/o l’intensificazione delle pratiche di gestione o la conversione in terreni arabili o altre attività che riducono la copertura. L’aumento della densità di cinghiali su scala continentale può esporre ambienti vulnerabili come praterie e arbusti a una minaccia aggiuntiva. Identificando i principali fattori stagionali ed ecologici associati all’attività radicale, nonché fornendo supporto a una relazione positiva tra densità di cinghiali e pressione radicale specifica dell’habitat, il nostro studio fornisce approfondimenti sul potenziale impatto dei cinghiali sulle praterie prioritarie protette. In particolare, dovrebbero essere sostenute azioni di gestione per proteggere le aree prative su terreno pianeggiante circondate da habitat forestali (ad esempio, attraverso piccole recinzioni che impediscono ai cinghiali di radicarsi su determinate piante o gruppi di piante, dove/quando fattibile), nonché per limitare la presenza/densità di cinghiali e la loro attrazione per le praterie, in siti e periodi in cui il radicamento dei cinghiali costituisce una minaccia per le praterie vulnerabili (ad esempio, attraverso metodi dissuasivi e/o di controllo)».