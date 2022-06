Ora i suoi spostamenti vengono monitorati per proteggere meglio le specie e gli habitat d'acqua dolce

Catturato in Cambogia e rilasciato nel Mekong il pesce d’acqua dolce più grande del mondo (VIDEO)

E’ una razza d'acqua dolce gigante lunga quasi 4 metri e pesante 300 Kg

[23 Giugno 2022]

Quello che è stato a lungo uno dei grandi misteri della fauna selvatica – l’identità del più grande pesce d’acqua dolce del mondo – sembra essere stato risolto la scorsa settimana, quando nella Cambogia settentrionale dei pescatori, he stanno lavorando con un team internazionale di scienziati del Wonders of the Mekong research team, ha scoperto una pastinaca d’acqua dolce gigante pesante 300 chili nelle acque vicino a una remota isola del fiume Mekong.

All’università del Nevada – Reno, che partecipa alla ricerca nel Mekong, spiegano che «Le dimensioni sorprendenti del pesce in via di estinzione, il cui peso è stato confermato dagli scienziati come il doppio di quello medio di un gorilla di pianura, lo rende più grande del pesce gatto gigante del Mekong da 646 libbre (293 chili) catturato in Thailandia nel 2005, che era il record precedente per il più grande pesce d’acqua dolce sulla Terra. Si definiscono pesci d’acqua dolce quelli che trascorrono tutta la loro vita in acqua dolce, al contrario di specie marine giganti come tonno e marlin, o pesci che migrano tra acqua dolce e salata come l’enorme storione beluga».

La gigantesca razza record, che misura quasi 4 metri dal muso alla coda, è stata catturata da un pescatore dell’isola di Koh Preah a sud della città di Stung Treng, nel corso del Mekong che attraversa la Cambogia settentrionale. Capendo che aveva pescato qualcosa di davvero eccezionale, il pescatore ha contattato rapidamente il team di ricercatori del progetto Wonders of the Mekong finanziato da USAID perché lo aiutasse a rilasciare nel fiume la razza goigante, una specie in via di estinzione.

Hanh Nguyen, direttore ad interim della missione di USAID/Cambogia, ha sottolineato che «Questo evento storico mette in evidenza il successo del progetto Wonders of the Mekong di USAID. La Cambogia è benedetta da un’incredibile biodiversità e siamo orgogliosi degli sforzi del team per promuovere la gestione sostenibile e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante ruolo del fiume Mekong».

Per Zeb Hogan, un ittiologo del College of Science del Dipartimento di biologia dell’università del Nevada – Reno, a capo del team di Wonders of the Mekong, «Il ritrovamento della pastinaca è la prova che il mondo naturale può ancora produrre nuove e straordinarie scoperte e che molte delle più grandi creature acquatiche rimangono tristemente poco studiate. In 20 anni di ricerca sui pesci giganti nei fiumi e nei laghi di 6 continenti, questo è il più grande pesce d’acqua dolce che abbiamo incontrato o che è stato documentato ovunque nel mondo. Questa è una scoperta assolutamente sorprendente e giustifica gli sforzi per comprendere meglio i misteri che circondano questa specie e l’incredibile tratto di fiume in cui vive».

L’enorme razza è stata dotata di un tag acustico, una tecnologia che consentirà ai biologi di saperne di più sul comportamento di queste enormi ma elusive creature ed è la prima volta che un dispositivo di questo tipo viene applicato a una razza in Cambogia. Sudeep Chandra, co-direttore di Wonders of the Mekong e direttore del Global Water Center dell’università del Nevada – Reno ha ricordato che «Tracciare i pesci e identificare gli habitat critici aiuterà il progetto Wonders of the Mekong a sviluppare ulteriori salvaguardie ambientali per il fiume e le sue comunità».

In collaborazione con la Cambodian Fisheries Administration, il progetto Wonders of the Mekong ha istituito un network di pescatori che hanno accettato di segnalare le catture di pesci giganti e in via di estinzione, comprese le razze. A maggio, i pescatori di Koh Preah hanno riferito al team di aver catturato una razza femmina gigante di 400 libbre, che il team di ricerca ha poi aiutato a rilasciare in sicurezza nelle profondità del fiume.

Chea Seila, responsabile programma per Wonders of the Mekong, evidenzia che «I pescatori ora collaborano al nostro progetto quando trovano razze giganti in modo che possiamo taggarle e rilasciarle. Il successo di questi rilasci illustra l’importanza delle partnership con le comunità locali. Insieme, abbiamo tutti un ruolo importante da svolgere nel monitoraggio e nella conservazione della pesca».

Ed è proprio quel che è successo nella notte del 13 giugno, quando i pescatori hanno chiamato il team di scienziati per informarli che era stata catturata una razza «Molto più grande».

Al rilascio della gigantesca razza femmina, che è stata chiamata chiamato Boramy, “luna piena” in Khmer, perché il pesce di forma rotonda è stato rilasciato al tramonto con la luna che brillava all’orizzonte, ha partecipato e assistito una folla di scienziati internazionali, funzionari cambogiani della pesca e membri della comunità di pescatori. E Poum Sotha, delegato del governo reale della Cambogia e direttore generale della Cambodian Fisheries Administration. Ha commentato: «La scoperta di questa razza da record mondiale indica l’opportunità speciale che abbiamo in Cambogia di proteggere questa specie e il suo habitat principale. In collaborazione con il progetto Wonders of the Mekong, e insieme ad altri Paesi nel bacino del Basso Mekong, l’ Inland Fisheries Research and Development Institute della Cambodian Fisheries Administration ospiterà un incontro per definire un piano d’azione regionale per la conservazione delle specie e rafforzare le salvaguardie per il fiume, la fauna selvatica, la pesca e le comunità locali».

Secondo Mary Melnyk, a capo della divisione ambiente di USAID Asia. «La ricerca è fondamentale per risolvere le odierne sfide di conservazione e sviluppo. Le meraviglie della ricerca nel Mekong verranno utilizzate per identificare il modo migliore per salvaguardare le specie e la produttività del fiume Mekong, poiché è influenzato sia dai cambiamenti climatici che dalla crescente domanda di sviluppo delle infrastrutture».

Questo hotspot della biodiversità globale ha già misure di conservazione in atto, comprese le riserve ittiche comunitarie, le restrizioni alla pesca nell’habitat dei delfini d’acqua dolce e le guardie fluviali. Ma le razze sono vulnerabili ai cambiamenti in tutto il bacino del fiume Mekong come l’inquinamento, la frammentazione dell’habitat e lo sviluppo insostenibile dell’energia idroelettrica. In Thailandia, le popolazioni di razze giganti sono crollate a causa di eventi di mortalità di massa dovuti all’inquinamento delle acque e all’interruzione dei cloro cicli di vita causati dagli sbarramenti e dall’alterazioni dei fiumi.

In tutto il mondo ci sono più di 30 specie di pesci d’acqua dolce crescono fino a più di 2 metri di lunghezza e più di 90 kg di peso. Si tratta di una vasta gamma di straordinarie creature d’acqua dolce, che vanno dagli oltre 220 kg delle arapaima che respirano aria, ai 150 kg dei lucci alligatore e a carpe grandi come orsi grizzly. Ma gli scienziati sono preoccupati perché studi recenti dimostrano che negli ultimi 40 anni le popolazioni globali di specie giganti d’acqua dolce sono diminuite di quasi il 90% , il doppio della perdita di popolazioni di vertebrati sulla terraferma o negli oceani.

Hogan conclude: «Questo pesce record mette in evidenza l’importante connessione tra persone, pesci e acqua dolce. È un segnale che ci dice di proteggere i nostri fiumi e laghi. I pesci di grandi dimensioni sono i fattori portanti della salute degli ecosistemi di acqua dolce in tutto il mondo: i pesci ci stanno inviando un messaggio e dobbiamo ascoltarlo».