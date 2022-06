Capoliveri Comune amico delle tartarughe marine

Legambiente consegna la bandiera di Tartalove al Sindaco Walter Montagna

[23 Giugno 2022]

Negli ultimi anni le tartarughe marina Caretta Caretta hanno scelto di nidificare sulle spiagge della parte sud/est dell’Isola, nel 2019 a Straccoligno e nel 2021 a Morcone. La schiusa delle uova e la nascita delle tartarughine è stato in entrambe i casi un evento emozionante, che ha attirato tantissimi turisti e cittadini, ha visto il sostegno fondamentale delle attività turistiche coinvolte ed è stato seguito dalla stampa e dalla televisione, come già era accaduto nel 2017 per il primo nido elbano, quello di Marina di Campo.

A partire da questi eventi è nato un progetto di ricerca delle tracce di nidificazione delle tartarughe marine affidato a Legambiente sostenuto dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, e monitorato dall’Osservatorio Toscano della Biodiversità, da Arpat e dalle Università Toscane. Ma finora e nonostante i numerosi solleciti le amministrazioni locali isolane non avevano mostrato grande interesse per la cosa, non cogliendo accanto all’importanza naturalistica dell’evento il valore aggiunto in termini di messaggio promozionale: un’isola nella quale i ritmi naturali, la tranquillità e il silenzio favoriscono l’incontro con queste meravigliose creature.

L’Amministrazione Comunale di Capoliveri ha invece colto questa opportunità fin dalla schiusa a Straccoligno ed ora ha iniziato una collaborazione con il progetto a diversi livelli: messa a disposizione degli uffici per le necessità di comunicazione e nella fortunata eventualità della scoperta di un nido, sollecitazione agli operatori turistici perché sottoscrivano il protocollo Tartalove destinato ai Lidi amici delle Tartarughe, messa in opera di cartelli rivolti a turisti e cittadini per invitarli a fare attenzione alle eventuali tracce, e addirittura un corso di formazione rivolto ai gestori dei lidi ed agli assistenti bagnanti, perché per primi partecipino al monitoraggio ed invitino gli ospiti a fare attenzione.

Ed è stato proprio in occasione di questo evento che Legambiente Arcipelago Toscano ha voluto consegnare al Sindaco di Capoliveri, Walter Montagna, una bandiera Tartalove, per sottolineare l’impegno dell’Amministrazione comunale nella difesa della biodiversità marina: «Al di la delle lecite differenze di vedute in altri ambiti – sottolineano il sindaco Montagna e la presidente di Legambiente Arcipelago Toscano Maria Frangioni – queste sono le alleanze che fanno bene all’Isola, alla sua natura e a chi la abita e ci viene in vacanza».

Il Cigno Verde isolano e le tartarughe marine sperano che presto altre Amministrazioni comunali seguano questo esempio virtuoso.