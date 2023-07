Capitozzatura selvaggia a Portoferraio

Le domande di Legambiente al sindaco Zini

[28 Luglio 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Diversi cittadini e turisti hanno segnalato a Legambiente Arcipelago toscano una selvaggia capitozzatura effettuata, sembra il 26 luglio, a Portoferraio su un esemplare di fitolacca esterno al parco delle Ghiaie (altri 2 esemplari si trovano all’interno).

Chiediamo al sindaco Zini e all’assessore delegato al verde pubblico Lupi:

Se l’operazione fosse programmata e i cittadini ne fossero stati informati

In base a quali perizie tecniche sia stato deciso l’intervento

Se l’intervento sia stato effettuato da personale dipendente del Comune o da azienda terza. In questo caso di quali titoli di competenza la stessa azienda sia dotata.

Se negli anni precedenti sia mai stata effettuata la necessaria cura e manutenzione della pianta capitozzata.

Ricordiamo allo stesso sindaco Zini, presente al convegno sul verde urbano organizzato da Legambiente Arcipelago toscano e tenuto a Portoferraio nel 2021 con gli interventi di autorevolissimi esperti quali i professori Giacomo Lorenzini, UNIPI, ordinario di patologia vegetale, Francesco Ferrini, UNIFI, ordinario di arboricoltura, Alessandro Petri, docente all’Istituto Cerboni, il comandante reparto Carabinieri Pnat Ten. Col. Stefano Cipriani e Marco Rinaldi, arboricoltore di rilevanza europea oltre all’architetto paesaggista Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana che nel corso dello stesso convegno la pratica della capitozzatura fu definita esiziale sia per la salute delle piante sia per la sicurezza e solidità dei rami che, nel caso l’albero sopravviva, ricrescono successivamente. Il sindaco si era allora impegnato a procedere alla formazione del personale impiegato nella cura del patrimonio arboreo comunale e della qualificazione delle imprese terze impiegate allo stesso scopo.

Dalle stesse “Linee guida per la gestione del verde urbano” edito nel 2017 dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare si evince che:

“ la capitozzatura consiste, come è noto, nel drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie (sbrancatura) fino in prossimità di questo. Tale operazione è una delle principali cause delle cattive condizioni in cui versano molti alberi ornamentali. Il tronco capitozzato viene, infatti, lasciato dal taglio senza difese e così i tessuti, anche nelle specie con buona capacità di compartimentalizzazione, iniziano a morire dalla superficie del taglio stesso verso l’interno. La corteccia, inoltre, viene improvvisamente esposta ai raggi solari, con un eccessivo riscaldamento dei vasi floematici più superficiali, che sono danneggiati. La capitozzatura è, perciò, un’operazione che deve essere evitata ogni volta che sia possibile. Nel caso in cui non esistono alternative, si dovrà operare in modo da ridurre al massimo i danni per la pianta. Si crede erroneamente che un albero capitozzato richieda interventi minori: in realtà è l’opposto. Se l’albero sopravvive richiederà costanti potature per diversi anni; se l’albero muore dovrà essere abbattuto e rimosso. Infine, considerato che un albero capitozzato è predisposto a rotture e può essere pericoloso, e che quindi la capitozzatura è riconosciuta come una pratica inaccettabile di potatura, ogni danno causato dalla caduta dei rami può essere riconosciuta come negligenza presso un tribunale.”