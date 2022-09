Caccia in Lombardia: il TAR sospende nuovamente l’apertura dell’abbattimento dei tordi

Accolto il ricorso della Lega per l'Abolizione della Caccia: saltato un regalo elettorale ai cacciatori

[27 Settembre 2022]

Con il decreto cautelare n. 1135 del 26.09.2022 il Tar della Lombardia sezione IV ha accolto l’istanza formulata dalla LAC-Lega per l’Abolizione della Caccia per ottenere il pieno rispetto della precedente ordinanza n.1056 dello scorso 9 settembre dello stesso TAR. Quindi, è nuovamente sospesa con effetto immediato per tutto settembre la caccia al tordo in tutta la Regione.

La LAC ricorda che «Su pressante richiesta delle associazioni venatorie, a pochi giorni dalle elezioni politiche, con una seduta urgente di giunta di giovedì scorso, la Regione Lombardia in aperto contrasto con l’ordinanza del TAR, aveva infatti disposto (DGR n. 6992 del 22/09/2022) la riapertura della caccia».

Nella nuova sentenza del TAR si legge che «In ragione del danno grave e irreparabile quale rappresentato dallo stesso ISPRA in termini di necessità di tutelare lo sviluppo biologico delle specie non cacciabili, unitamente al limitato sacrificio – anche alla luce del principio di proporzionalità – che viene imposto ai cacciatori».

La LAC informa che «Sta valutando anche gli aspetti penali della vicenda, per palese violazione di un’ordine dell’autorità da parte di assessori e dirigenti».