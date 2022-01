Buone notizie per le giraffe: sono ancora nei guai, ma… (VIDEO)

Dopo anni di declino il numero di giraffe sta mostrando una tendenza al rialzo positiva in tutta l'Africa

[17 Gennaio 2022]

Lo studio “Conservation Status of Giraffe: Evaluating Contemporary Distribution and Abundance with Evolving Taxonomic Perspectives”, pubblicato recentemente su Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences da un team di ricercatori di Giraffe Conservation Foundation (GFC) e Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute, conferma che qualcosa di positivo è successo anche nel 2021, un anno per certi aspetti da dimenticare, a partire dal Covid-19. Infatti, l’ultima stima, basata su numeri raccolti da tutta l’Africa, dimostra che ci sono poco più di 117.000 giraffe in natura, con un aumento di quasi il 20% rispetto al 2015.

Alla GFC, evidenziano: «Anche se questo è ancora un numero precariamente basso, in particolare rispetto all’elefante africano: c’è solo 1 giraffa ogni 3-4 elefanti in Africa, possiamo vedere segnali incoraggianti!».

me le giraffe e il loro habitat sono ancora fortemente minacciati: nel 2016, la giraffa – valutata ancora come singola specie – è stata classificata come “vulnerabile” dalla Lista rossa dell’International Union for the Conservation of Nature (IUCN) in seguito alle analisi del Giraffe & Okapi Specialist Group (GOSG della IUCN Species Survival Commission (SSC), al quale lo staff della GCF ha dato un contributo significativo.

Julian Fennessy, co-fondatore e direttore della GCF, spiega che «In alcune popolazioni di giraffe abbiamo raddoppiato il numero di giraffe solo con metodi di rilevamento migliorati, per dirla semplicemente: contandole meglio!».

Per comprendere meglio la situazione attuale e come si è evoluto il numero delle giraffe da quando è stata completata la prima valutazione IUCN nel 2015, la GCF ha condotto una revisione completa dell’attuale consistenza numerica delle giraffe e ha valutato questi trend e l’ONG è convinta che « Con la nuova classificazione tassonomica di quattro specie distinte di giraffe, potremmo definire meglio lo stato di conservazione di ciascuna specie e comprendere le diverse sfide che devono affrontare in tutta l’Africa».

Michael Brown, scienziato della conservazione della GCF e dello Smithsonian Conservation Biology Institute, sottolinea che «Con l’arrivo di nuovi dati su diversità, distribuzione e abbondanza, la nostra comprensione dello stato di conservazione delle giraffe è in continua evoluzione. Questo studio combina gli sforzi dedicati dei team in tutta l’Africa per incorporare i numeri più recenti nella nostra comprensione dell’abbondanza di giraffe su scala continentale»

La buona notizia è sicuramente che il numero complessivo di giraffe è in aumento e che gli sforzi di conservazione che la GCF e molti dei suoi partner stanno intraprendendo sembrano avere successo.

La GFC conclude con un riepilogo dei dati: «Stimato a un totale di 97.562 individui nel 2015, la nostra recensione del 2020 mostra una crescita del 20% a 117.173 giraffe in natura oggi. Ancora più importante, questi numeri stanno aumentando in tutte e 4 le specie di giraffe recentemente definite. Questa è la prima volta che tali tendenze sono state riportate nella storia recente».