Buone notizie: in Namibia continua a diminuire il bracconaggio di rinoceronti ed elefanti

Speranze per gli unici rinoceronti neri allo stato selvatico del mondo

[30 Luglio 2021]

Secondo i dati del ministero dell’ambiente e del turismo della Namibia, «Il bracconaggio di rinoceronti ed elefanti è notevolmente diminuito». Finora nel 2021, i cacciatori hanno ucciso illegalmente 9 rinoceronti, il minimo negli ultimi 8 anni, e 4 elefanti, il minimo in 5 anni.

In Namibia il bracconaggio di rinoceronti aveva raggiunto il picco con 97 animali uccisi, mentre il record di uccisioni di elefanti era stato raggiunto nel 2016 con 101 animali abbattuti. Da allora il bracconaggio è in calo, consentendo ai rinoceronti neri (Diceros bicornis) di tornare in Namibia.

Il governo di Windhoek ha attribuito i suoi recenti successi contro il bracconaggi a una maggiore applicazione della legge, a multe più elevate e pene detentive più lunghe per i trasgressori.

La Namibia vanta la popolazione di rinoceronti bianchi (Ceratotherium simum) più numerosa di qualsiasi altra nazione ad eccezione del Sudafrica e ospita un terzo di tutti i rinoceronti neri rimasti, inclusi 200 rinoceronti neri allo stato selvatico, gli unici rimasti al mondo e che vivono soprattutto nel nord-est del Paese.