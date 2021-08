Brasile, indios Piripkura incontattati: «Se li uccidono, non resterà più nessuno» (VIDEO)

Video testimonianza di Rita Piripkura contro il genocidio della sua tribù incontattata

[12 Agosto 2021]

I Piripkura sono un popolo incontattato dell’Amazzonia brasiliana. Rita Piripkura è l’unica persona della tribù a essere in contatto regolare con l’esterno e teme che i trafficanti di legname che operano illegalmente all’interno del territorio possano presto uccidere i suoi parenti.

In una video.intervista concessa a Survival International (che pubblichiamo), Rita denuncia che nove dei suoi parenti sono stati massacrati in un attacco dei trafficanti di legname, e che suo fratello e suo nipote, Baita e Tamandua, vivono ancora all’interno del territorio. «Ci sono molti ladri di terra nei dintorni… Se dovessero ucciderli, non resterà più nessuno».

Survival International ricorda che «Nel 2020, la foresta dei Piripkura ha subito il tasso di deforestazione più alto di tutti i territori dei popoli incontattati del Brasile. Si pensa che altri membri della tribù vivano nella stessa area, ma più in profondità nella foresta. Al momento, il territorio è protetto da una Ordinanza di protezione territoriale in scadenza il 18 settembre. Tali ordinanze vengono utilizzate per proteggere i territori dei popoli incontattati per i quali non è stato avviato un processo di demarcazione ufficiale. Recentemente, un giudice ha ordinato alle autorità di sfrattare gli imprenditori agricoli e i trafficanti di legname all’interno del territorio ma, come per molti decreti che impongono al governo di agire, finora è stato fatto ben poco. Ordinanze d’emergenza simili proteggono al momento altri sei territori indigeni, per un totale di circa 1 milione di ettari di foresta pluviale (un’area pari a tre volte la Valle d’Aosta). Ma, coerentemente con l’ampio attacco ai diritti indigeni da parte del governo brasiliano, il Presidente Bolsonaro e i suoi alleati vogliono aprire all’esterno questi territori, che resteranno comunque vulnerabili fino a quando non saranno stati demarcati ufficialmente come terre indigene».

Sarah Shenker, responsabile della campagna di Survival per i popoli incontattati. Conclude: «L’appello urgente di Rita Piripkura per la sopravvivenza dei suoi parenti dovrebbe essere ascoltato ovunque. I Piripkura sono stati decimati nel corso di decenni di uccisioni per mano degli esterni. I pochi sopravvissuti rischiano di subire lo stesso destino perché imprenditori agricoli e politici, incoraggiati dalle azioni e dalle proposte genocide del Presidente Bolsonaro, stanno cercando di togliere qualsiasi forma di protezione alla foresta dei Piripkura. Le ordinanze di protezione territoriale – se rispettate efficacemente – sono l’unica barriera che si frappone tra popoli incontattati come i Piripkura e l’estinzione totale. Devono essere rinnovate, tutti gli invasori devono essere sfrattati e la loro terra deve essere protetta efficacemente».