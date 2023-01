Biowatcher per Mola. Cercasi volontari per tutelare la Zona umida

Il 21 gennaio corso di orientamento con crediti formativi

[16 Gennaio 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Sabato 21 gennaio alle ore 15:00, all’aula VerdeBlu “Giovanna Neri” a Mola (lato Capoliveri) si terrà un corso di orientamento per chi vuole svolgere volontariato nella zona umida di Mola.

La fragilità di una delle ultime zone umide elbane e i recenti fatti di cronaca, con l’abbandono di rifiuti e interventi scriteriati in un ambiente protetto da leggi nazionali e direttive europee, rendono necessario aumentare la presenza di volontari.

Se sei interessata/o a fare qualcosa di concreto per l’ambiente questo è il momento di farsi avanti, con questo corso capirai quanto è come le tue azioni possono influire positivamente sulla conservazione di un luogo prezioso per tutti come la zona umida di Mola.

Inoltre per i più giovani sarà possibile convertire l’esperienza di volontariato in crediti formativi per la scuola.

Fare volontariato a Mola è un’occasione: per gli appassionati di natura per scoprire quali e quanti organismi viventi sono presenti in questa zona, aumentare le proprie conoscenze in materia e condividere queste esperienze con chi visita la zona, ma anche per chi vuole cimentarsi in lavori di manutenzione e abbellimento e cartellonistica per dare un contributo alla tutela dell’ambiente.

Molte sono le cose che possiamo fare insieme venite a scoprirlo sabato 21 gennaio.

Programma dell’incontro:

Workshop cosa possono fare i volontari a Mola

Storia di Mola e attività svolte finora e criticità (Umberto Mazzantini)

Fauna: gli avvistamenti più interessanti, Importanza zone umide (Roberto Barsaglini)

Per info e iscrizioni 370 328 3801