Biodiversità, lo sbalorditivo costo dell’inazione: almeno 14 trilioni di dollari entro il 2050, il 7% del Pil globale

Elizabeth Maruma Mrema (CBD): «Il post-2020 global biodiversity framework si può realizzare solo tutti insieme»

[7 Settembre 2021]

Pubblichiamo l’intervento di Elizabeth Maruma Mrema, segretaria esecutiva della Convention on Biological Diversity, all’ IUCN World Conservation Congress in corso a Marsiglia

La natura è la spina dorsale per mantenere e ripristinare il nostro equilibrio all’interno dei confini planetari. Eppure, stiamo facendo abbastanza per garantire pienamente che gli impegni presi per la conservazione e il ripristino della natura siano realizzati attraverso azioni reali sul campo?

Questa domanda potrebbe ora essere retorica. Il tempo della discussione sta volgendo al termine. Tutti i segnali indicano che sono necessarie azioni concrete, ora. Niente più business-as-usual perché, francamente, l’inazione non è un’opzione.

Diversi rapporti recenti riflettono la nostra cruda realtà. Secondo l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report on Biodiversity and Climate Change: il 77% della terra (esclusa l’Antartide) e l’87% dell’area dell’oceano sono stati modificati dagli effetti diretti delle attività umane. Questi cambiamenti sono associati alla perdita dell’83% della biomassa dei mammiferi selvatici e della metà di quella delle piante. Il degrado del suolo indotto dall’uomo sta spingendo il pianeta verso una sesta estinzione di massa di specie e costa oltre il 10% del prodotto lordo globale annuo in perdita di biodiversità e servizi ecosistemici .

Le nostre economie dipendono fortemente dalla natura e dai suoi servizi ecosistemici. Oltre la metà del PIL totale mondiale – equivalente a 44 trilioni di dollari di produzione di valore economico – dipende moderatamente o fortemente dalla natura e dai suoi servizi e, di conseguenza, è esposto ai rischi derivanti dalla perdita della natura. La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi stanno già colpendo in modo sproporzionato le popolazioni emarginate. Il costo dell’inazione, stimato in aumento ad almeno 14 trilioni di dollari – il 7% del PIL globale – entro il 2050, è sbalorditivo.

Quindi, elevare la nostra ambizione per la natura non è una scelta, ma un requisito essenziale per garantire la nostra salute e quella del pianeta.

Questo è stato ulteriormente sottolineato nel quinto Global Biodiversity Outlook (GBO-5) dello scorso anno, che ha accentuato l’urgente necessità di agire ora per rallentare e porre fine all’ulteriore perdita di biodiversità per affrontare il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare a lungo termine e la salute. Come stabilito nel GBO-5, è necessario un portafoglio di azioni che implichino un cambiamento trasformativo nel modo in cui gli esseri umani gestiscono il pianeta. Questo include il potenziamento della conservazione e del ripristino; azione sui cambiamenti climatici e su altri fattori diretti della perdita di biodiversità; cambiamenti nei modelli di produzione e consumo in tutti i settori, in particolare l’agroalimentare.

L’accordo su un post-2020 global biodiversity framework può svolgere un ruolo significativo nella costruzione della necessaria resilienza, come identificato dai rapporti IPBES e GBO-5. In attesa di adozione al 15esimo meeting della Conferenza delle parti della CBD (COP-15) a Kunming, in Cina, il quadro post-2020 fornisce una visione strategica e una roadmap globale per la conservazione, la protezione, il ripristino e la gestione sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi.

La prima bozza del framework, pubblicata nel luglio 2021, riconosce che è necessaria un’azione politica urgente a livello globale, regionale e nazionale per trasformare i modelli economici, sociali e finanziari in modo che i trend che hanno esacerbato la perdita di biodiversità si stabilizzino entro il 2030 e consentano il recupero di ecosistemi naturali, con miglioramenti netti entro il 2050.

Il framework indica 21 obiettivi per il 2030 che prevedono, tra l’altro:

Garantire che a livello globale almeno il 30% delle aree terrestri e marittime, in particolare delle aree di particolare importanza per la biodiversità e i suoi contributi alle persone, sia conservato attraverso sistemi di aree protette e altre aree efficaci gestiti in modo efficiente ed equo, ecologicamente rappresentativi e ben collegati con misure di conservazione davvero basate sull’area e integrate nei territori e nei territori marini più ampi;

Una riduzione del 50% in più del tasso di introduzione di specie esotiche invasive e controlli o eradicazione di tali specie per eliminarne o ridurne l’impatto;

Ridurre di almeno la metà i nutrienti dispersi nell’ambiente e di almeno due terzi i pesticidi ed eliminare lo scarico dei rifiuti di plastica;

Contributi basati sulla natura per gli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico globale per almeno 10 GtCO2e all’anno e che tutti gli sforzi di mitigazione e adattamento evitino impatti negativi sulla biodiversità;

Reindirizzare, riproporre, riformare o eliminare gli incentivi dannosi per la biodiversità, in modo giusto ed equo, riducendoli di almeno 500 miliardi di dollari l’anno;

Un aumento di 200 miliardi di dollari nei flussi finanziari internazionali provenienti da tutte le fonti.

Il post-2020 framework si basa sulle lezioni apprese dallo Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 e con i suoi Aichi Biodiversity Targets. Gli Aichi Targets, sebbene 6 siano stati parzialmente raggiunti, hanno dimostrato che l’ambizione da sola non basta.

Per avere successo, è necessario un approccio completo, che il quadro incarna attraverso il suo approccio all’intera società e all’intera governance.

Di conseguenza, la teoria del cambiamento del framework presuppone che vengano intraprese azioni trasformative per: mettere in atto strumenti e soluzioni per l’implementazione e il mainstreaming; ridurre le minacce alla biodiversità e garantire che la biodiversità sia utilizzata in modo sostenibile per soddisfare i bisogni delle persone; che queste azioni siano supportate da condizioni abilitanti e mezzi di attuazione adeguati, comprese risorse finanziarie, capacità e tecnologie.

Presuppone, inoltre, che i progressi siano monitorati in modo trasparente e responsabile con adeguate attività di inventario per garantire che entro il 2030 il mondo sia sulla strada giusta per raggiungere la 2050 Vision for Biodiversity. La teoria del cambiamento per il framework riconosce la necessità di un adeguato riconoscimento dell’uguaglianza di genere, dell’emancipazione delle donne, della gioventù, degli approcci di genere e della piena ed effettiva partecipazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali all’attuazione di questo quadro.

Ma affinché il post-2020 framework abbia successo, laddove lo Strategic Plan non ha avuto successo, è necessario il consenso non solo dei ministri dell’ambiente, ma di tutti i dipartimenti governativi. Inoltre, richiede politiche e azioni ambiziose da parte di governi subnazionali, città e autorità locali; molti dei quali hanno promesso il loro sostegno ai sensi della Dichiarazione di Edimburgo.

Dobbiamo anche guardare oltre gli usual suspects: le popolazioni indigene e le comunità locali, le imprese e il settore finanziario svolgono tutti un ruolo chiave nella trasformazione verso un futuro rispettoso della natura. La società civile, in particolare, continuerà a svolgere un ruolo importante nel processo, sia in termini di sviluppo che di attuazione del framework.

Pertanto, è fondamentale, come ha fatto notare Inger Anderson, direttrice esecutiva secutivo dell’United Nations Environment Programme, che smettiamo di pensare a paratie stagne. Perdita di biodiversità, crisi climatica globale, pandemia di Covid-19: questi problemi sono tutti collegati e sono sintomi del nostro rapporto malsano e insostenibile con la natura.

Di conseguenza, l’obiettivo 14 della prima bozza prevede azioni per: “Integrare pienamente i valori della biodiversità nelle politiche, nei regolamenti, nella pianificazione, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà, nei rendiconti e nelle valutazioni degli impatti ambientali a tutti i livelli di governo e in tutti i settori dell’economia”, “garantendo che tutte le attività e i flussi finanziari siano allineati ai valori della biodiversità”.

Ma dobbiamo percorrere il cammino. Per raggiungere i nostri obiettivi comuni, abbiamo bisogno di azioni reali e trasformazioni sul campo. Questa trasformazione può essere ottenuta solo attraverso approcci territoriali intersettoriali, disaccoppiando il degrado ambientale dalle pressioni economiche, stabilendo i giusti incentivi, sbloccando e riorientando la finanza, garantendo la responsabilità e, infine, potenziando un movimento globale.

Tuttavia, questa visione non può essere realizzata da un solo Paese, da un ministero o da un settore economico da soli. Le nostre azioni trasformative non devono essere guidate solo dalla scienza, ma devono superare gli impegni presi nell’ambito di diverse convenzioni, coinvolgere diversi settori socio-economici, includere le voci delle popolazioni indigene e delle comunità locali, delle donne e dei giovani e, infine, promuovere partnership per aiutarci a: decarbonizzare rapidamente l’economia globale, arrestare la perdita di biodiversità e prepararsi alle incertezze del cambiamento climatico; ripristinando e gestendo allo stesso tempo in modo sostenibile i nostri ecosistemi.

L’IUCN World Conservation Congress riconosce che il miglioramento del modo in cui gestiamo il nostro ambiente naturale per lo sviluppo umano, sociale ed economico non può essere ottenuto solo dagli ambientalisti. In questo siamo tutti insieme e dobbiamo garantire che le voci di tutti i settori siano ascoltate. Questo fa parte della ricetta per il post-2020 global biodiversity framework, che rappresenta la nostra migliore speranza per raggiungere una vita in armonia con la natura.

di Elizabeth Maruma Mrema

Segretaria esecutiva della Convention on Biological Diversity