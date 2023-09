Biden proteggere le terre artiche e la fauna selvatica dell’Alaska dalle trivellazioni di petrolio e gas

Annullate le licenze di petrolio e gas nell’Arctic Refuge e nella National Petroleum Reserve

[8 Settembre 2023]

L’amministrazione Biden ha annunciato misure significative per proteggere l’Arctic National Wildlife Refuge (Arctic Refuge) e oltre 13 milioni di acri nella National Petroleum Reserve in Alaska (NPR-A). La Casa Bianca evidenzia che «Queste azioni coraggiose per proteggere la regione artica si basano sulla storica agenda di conservazione e climatica del presidente Biden, che comprende già la protezione di oltre 21 milioni di acri di terre e acque pubbliche in tutta la nazione e la garanzia dell’Inflation Reduction Act, il più grande investimento nell’azione climatica nella storia del mondo.

Dopo l’approvazione del Tax Cuts and Jobs Act del 2017 (Tax Act), l’Amministrazione Trump aveva messo all’asta licenze per l’estrazione di petrolio e gas nella pianura costiera dell’Arctic Refuge e concesso contratti decennali su 9 aree che coprono più di 430.000 acri. Il 21 gennaio 2021, Biden ha emesso l’ordine esecutivo 13990, ordinando al Dipartimento degli interni di rivedere le licenze di petrolio e gas nel Refuge, «Alla luce delle presunte carenze legali alla base del programm». Dopo una nuova analisi dei potenziali impatti ambientali del Coastal Plain Leasing Program sono stati annullate due concessioni, le restanti 7 – di un unico concessionario – coprivano 365.000 acri nella pianura costiera. Nell’Arctic Refuge, il segretario agli Interni Deb Haaland ha autorizzato la cancellazione delle rimanenti 7 licenze di petrolio e gas rilasciate dall’amministrazione di Donald Trump nella pianura costiera. I contratti di locazione eranostati sospesi nel giugno 2021 in seguito al Secretary’s Order (SO) 3401, che ha individuato «Molteplici carenze legali nella documentazione sottostante a supporto dei contratti di locazione».

Inoltre, il Dipartimento degli interni ha proposto nuove norme per la NPR-A che garantirebbero la massima protezione per gli oltre 13 milioni di acri di Special Areas nella riserva, sostenendo al tempo stesso le attività di sussistenza per le comunità native dell’Alaska. La norma proposta, prevista nel marzo 2023 , si aggiunge alle azioni di Biden per proteggere milioni di acri di terre e acque nell’Artico, compreso l’annullamento delle concessioni per circa 2,8 milioni di acri del Mare di Beaufort, garantendo che l’intero Oceano Artico Usa sia vietato a nuove licenze di petrolio e gas.

Presentando le misure il segretario Haaland ha ricordato che «Con il cambiamento climatico che riscalda l’Artico a una velocità più che doppia rispetto al resto del pianeta, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per soddisfare i più elevati standard di cura per proteggere questo fragile ecosistema. Il presidente Biden sta portando avanti l’agenda sul clima e la conservazione più ambiziosa della storia. I passi che stiamo compiendo oggi portano avanti quell’impegno, basato sulla migliore scienza disponibile e nel riconoscimento della conoscenza indigena degli originari amministratori di quest’area, per salvaguardare le nostre terre pubbliche per le generazioni future».

Festeggiano gli ambientalisti statunitensi, che pure negli ultimi mesi erano stati molto critici sulle politiche energetiche di Biden. Per Sierra Club, la più grossa associazione ambientalista Usa, «La decisione rappresenta una grande vittoria per l’azione climatica ed è il culmine di una revisione dell’approvazione affrettata dei piani di trivellazione nell’Artico da parte di Donald Trump. L’amministrazione ha inoltre svelato protezioni senza precedenti per 13 milioni di acri dell’Artico occidentale, che costituiscono il più grande progresso dell’iniziativa per proteggere il 30% di tutte le terre e le acque negli Stati Uniti entro il 2030, e ha pubblicato una bozza di Draft Supplemental Environmental Impact Statement (DSEIS) che potrebbe finalmente ridurre l’estrazione di petrolio e gas nell’Arctic Refuge. Nel loro insieme, queste azioni rappresentano i più grandi sforzi federali per affrontare il cambiamento climatico e proteggere i terreni pubblici negli ultimi tempi.

Ben Jealous, direttore esecutivo di Sierra Club ha dichiarato: «Per citare il presidente Biden, questo è un grosso problema. Le trivellazioni di petrolio e gas nell’Arctic Refuge sono incompatibili con la sopravvivenza a lungo termine dell’Artico, con lo stile di vita della nazione Gwich’in e con la vita come la conosciamo. Proteggendo questi territori e annullando queste concessioni, la Casa Bianca ha chiarito che intraprenderà azioni coraggiose per evitare la catastrofe climatica. Lo sforzo per proteggere e preservare l’Arctic Refuge è stata una delle prime grandi battaglie del moderno movimento ambientalista. Ora, l’Artico, le comunità e la fauna selvatica che da esso dipendono sono in prima linea nella lotta al cambiamento climatico. Oggi, ascoltando la nazione Gwich’in e il popolo americano, il presidente Biden ha dimostrato che questo prezioso territorio è anche la prima linea dell’azione per il clima».

Mike Scott, responsabile della campagna nazionale per il petrolio e il gas di Sierra Club, aggiunge: «Le norme sulla cancellazione del contratto di locazione e sulla conservazione rappresentano un gradito inizio per un processo che proteggerà l’Arctic Refuge e lo stile di vita dei Gwich’in. Non possiamo fermarci qui se vogliamo affrontare la crisi climatica nell’Artico. Gli obiettivi climatici che il presidente Biden ha fissato sono necessari e ambiziosi, e massicci progetti di petrolio e gas come Willow non fanno altro che allontanarci dal raggiungerli. L’annuncio odierno dimostra che l’amministrazione Biden può agire per proteggere gli ecosistemi vitali e le persone che dipendono da essi, ma deve fare di più. Questo include l’istituzione di un test climatico sui futuri progetti di petrolio e gas nell’Artico e altrove».

Anche per Steve MacLean, amministratore delegato dell’Arctic program del Wwf Usa, «Si tratta di un passo enorme nella giusta direzione. Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per proteggere permanentemente l’Arctic Refuge dallo sviluppo dannoso di petrolio e gas. La scienza ci avverte che i combustibili fossili devono rimanere nel sottosuolo e che le emissioni di gas serra sono ora superiori del 50% rispetto ai livelli preindustriali. Apprezziamo gli sforzi continui dell’amministrazione Biden per sostenere la protezione a lungo termine dell’Artico americano: un ecosistema vitale essenziale per il benessere della fauna selvatica, delle comunità e del nostro intero pianeta. Il rifugio ospita una straordinaria abbondanza di fauna selvatica, dai caribù al bue muschiato fino agli orsi polari, ed è sede di comunità indigene le cui antiche tradizioni sono profondamente radicate nella terra e nel mare. Il Porcupine Caribou Herd fa nascere i suoi vitelli qui: una fonte affidabile di sostentamento per le popolazioni Gwich’in e Inupiat da migliaia di anni. I disturbi all’habitat del caribù sarebbero devastanti sia per la fauna selvatica che per le comunità locali. Lo sviluppo insostenibile e rischioso che aggraverà gli impatti del cambiamento climatico non è la risposta. L’analisi economica indica anche che gli affitti dei rifugi non sono redditizi. “La dipendenza dalle entrate derivanti dal petrolio e dal gas deve cambiare. Invece di cercare ulteriori opportunità di concessioni, dovremmo cercare soluzioni di sostentamento alternative ed economicamente sostenibili che supportino le comunità locali e la transizione dai combustibili fossili e dalle nuove trivellazioni».

Manish Bapna, presidente e amministratore delegato del Natural Resources Defense Council (NRDC), ha concluso: «E’ ormai giunto il momento di smettere di sacrificare l’insostituibile habitat della fauna selvatica e le terre indigene per aumentare la nostra dipendenza dai combustibili fossili che causano la crisi climatica. Questo mette al primo posto il nostro futuro. Protegge i regni dei caribù in fase di nascita e degli uccelli migratori. Salvaguarda le terre sulle quali la popolazione Gwich’in fa affidamento per il proprio sostentamento. Le terre pubbliche sono un patrimonio pubblico. Devono essere parte della soluzione climatica, non il problema. L’Arctic National Wildlife Refuge è il più grande rifugio della nazione per la fauna selvatica. Non è il posto adatto per le trivellazioni di petrolio e gas e per tutti i danni e i pericoli che comporta».