Biden avvia la revisione del programma di Trump per le trivellazioni illegali nell’Arctic Refuge

Sierra Club; «Ciò che è più necessario è un atto del Congresso per proteggere in modo permanente questo luogo speciale»

[4 Agosto 2021]

Il Dipartimento degli interni Usa ha pubblicato una notice of intent che avvia una nuova Valutazione ambientale del programma di concessioni con il quale l’Amministrazione di Donald Trump aveva dato il via libera alle trivellazioni petrolifere nella pianura costiera dell’Arctic National Wildlife Refuge. Il nuovo atto dell’Amministrazione di Joe Biden apre un periodo di osservazioni di 60 giorni sull’ambito di una bozza di dichiarazione di impatto ambientale supplementare. Il Dipartimento degli interni intende pubblicare quella nuova analisi supplementare entro 8 – 10 mesi.

A giugno, l’Amministrazione Biden aveva sospeso tutte le attività previste dal piano di concessioni, riconoscendo le carenze legali nell’approvazione affrettata da parte di Trump e la necessità di una rivalutazione degli impatti delle trivellazioni, così come chiedevano le associazioni ambientaliste e le popolazioni locali. La pianura costiera è il cuore biologico dell’Arctic Refuge e ospita la fauna selvatica vitale per garantire lo stile di vita di sussistenza delle comunità indigene che vivono nell’area da migliaia di anni. La trivellazione in un luogo delicato e protetto come questo distruggerebbe uno degli ultimi ecosistemi intatti del mondo, minaccerebbe i diritti umani delle comunità e aggraverebbe la crisi climatica.

Mike Scott di Sierra Club ha commentato: «Siamo lieti di vedere che l’amministrazione Biden riconosce i gravi difetti nell’approvazione frettolosa e illegale da parte di Trump delle trivellazioni nell’Arctic Refuge, ma ciò che è più necessario è un atto del Congresso per proteggere permanentemente questo luogo speciale dalle trivellazioni distruttive. Esortiamo i membri del Congresso ad agire immediatamente per itogliere la disposizione a favore delle trivellazioni nel Tax Act, annullare i contratti di lconcessione emessi dall’amministrazione Trump e chiudere una volta per tutte questo pericoloso programma di trivellazione».