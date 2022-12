Aumentano i disturbi naturali nelle foreste europee sempre più sotto pressione

Coleotteri della corteccia e altri agenti biotici - come insetti, malattie, funghi e altri organismi - hanno mostrato l'aumento più forte

[14 Dicembre 2022]

Secondo lo studio “Significant increase in natural disturbance impacts on European forests since 1950”, pubblicato su Global Change Biology da un team di ricercatori di 21 istituzioni di ricerca europee, e al quale ha partecipato anche l’Ispra, «Le foreste europee sono sempre più colpite da disturbi naturali».

Il team di scienziati forestali guidato da Marco Patacca della Wageningen University & Research (WUR) ha studiato i disturbi forestali in Europa negli ultimi 70 anni e ha riportato una tendenza all’aumento statisticamente significativa.

All’European Forest Institute (EFI) – BioCities Facility di Roma spiegano che «I disturbi naturali sono fattori importanti per lo sviluppo dell’ecosistema forestale. Uccidendo gli alberi, i disturbi modificano l’ambiente, facendo spazio all’insediamento e alla crescita di nuovi alberi giovani, assicurando in definitiva la rigenerazione delle foreste nel tempo, mentre gli alberi morti ospitano una moltitudine di habitat per la biodiversità. Tuttavia, l’intensificarsi dei regimi di disturbo segnalati negli ultimi decenni sta sollevando preoccupazioni sull’interruzione dell’approvvigionamento dei servizi ecosistemici che le nostre foreste forniscono alla società. Quando le foreste vengono fortemente disturbate, rilasciano emissioni di carbonio nell’atmosfera, invece di immagazzinare il carbonio. La raccolta non programmata di legname danneggiato spesso porta al crollo dei prezzi di mercato e di conseguenza limita l’approvvigionamento futuro di risorse per la bioeconomia europea. Inoltre, la distruzione degli habitat e la diminuzione dei pozzi di carbonio delle foreste possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima e biodiversità».

Patacca sottolinea che «L’analisi delle tendenze di disturbo ha mostrato che i danni da tutte le cause di disturbo – vento, fuoco, scolitidi, altri agenti biotici e altri abiotici – sono nettamente aumentati dal 1950 al 2019″, afferma l’autore principale dell’articolo, l’ecologo forestale italiano Marco Patacca (WUR). Il danno medio stimato in Europa ammonta a 52,4 milioni di metri cubi di legno all’anno tra il 1950 e il 2019. Tuttavia, se si guarda solo agli ultimi 20 anni, questa media è salita a circa 80 milioni di m3 all’anno, pari al 16% del totale annuale di legname tagliato nell’Ue. A livello regionale-nazionale, il legname danneggiato ha talvolta superato anche il 100% del prelievo previsto, mettendo in definitiva a rischio i piani di gestione forestale a lungo termine».

Il team di ricerca ha creato una raccolta unica di osservazioni empiriche sul territorio dei dati sui danni da disturbo in Europa, composta da oltre 170.000 registrazioni raccolte nel Database of Forest Disturbances in Europe (DFDE) e resi pubblici grazie al progetto di ricerca europeo I-Maestro. Per superare la scarsità di dati di monitoraggio storici, il team ha creato una rete di oltre 20 esperti nazionali ed europei nel settore, che ha raccolto i dati dei Paesi in formato cartaceo e nelle lingue locali, e ha combinato conoscenze specialistiche con modelli statistici per ricostruire la storia dei disturbi forestali in 34 paesi europei.

Marcus Lindner dell’EFI – che ha co-diretto lo studio insieme a Mart-Jan Schelhaas (WUR) che aveva pubblicato la versione originale di DFDE nel 2003 – e<ricorda che «Il progetto I-Maestro ha investito molto per aggiornare e rendere più completo questo database di disturbo europeo, che ora fornisce prove migliori sui cambiamenti dei disturbi nel tempo. Questo è urgentemente necessario per i dati di disturbo rilevati a distanza e fornisce nuovi dati di riferimento per le proiezioni delle future dinamiche forestali in Europa»

I ricercatori europei hanno scoperto che «Tutte le cause di disturbo studiate sono aumentate, ma i coleotteri della corteccia e altri agenti biotici – come insetti, malattie, funghi e altri organismi – hanno mostrato l’aumento più forte». Visto che è noto che queste cause sono molto sensibili ai cambiamenti climatici, il team di scienziati prevede «Ulteriori e crescenti danni, man mano che i cambiamenti climatici continuano a manifestarsi» e fa presente che «Tuttavia, molti di questi agenti sono scarsamente catturati nei rapporti attuali. Anche gli impatti della siccità sono difficili da distinguere dai disturbi secondari e mancano di segnalazioni».

Lo studio evidenzia «Le carenze nelle pratiche nazionali di segnalazione» e sottolinea «L’urgente necessità di istituire un sistema di monitoraggio omogeneo pan-europeo costituito da una combinazione di acquisizione di dati di disturbo forestale da satellite e da terra. Un tale sistema sarebbe fondamentale per comprendere e adattarsi ai mutevoli regimi di disturbo, valutare i compromessi politici e delineare pratiche di gestione forestale alternative nelle regioni forestali europee».

Patacca conclude: «Per comprendere le dinamiche di disturbo negli ecosistemi forestali e le loro interazioni con il clima, i dati sono fondamentali. Se non comprendiamo queste dinamiche, non è possibile progettare pratiche di gestione alternative e climate-smart per adattare le nostre foreste ai futuri cambiamenti nei regimi di disturbo».