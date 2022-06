Assassinato il ministro dell’ambiente della Repubblica Dominicana Orlando Jorge Mera

Il presidente della Repubblica Abinader: «I dominicani depongano le armi. Questa è una società che si sta ammalando e litiga per qualsiasi cosa»

[7 Giugno 2022]

La Repubblica Dominicana è sotto shock per l’omicidio, nel suo ufficio, del 55enne ministro dell’ambiente e delle risorse naturali Orlando Jorge Mera. I dipendenti del ministero hanno detto ai giornalisti di aver sentito almeno 7 spari dall’interno dell’edificio, poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine che hanno trovato il ministro morto e hanno arrestato il presunto assassino.

In una dichiarazione ufficiale Homero Figueroa, portavoce del presidente della Repubblica Luis Abinader e direttore della strategia e della comunicazione di governo, ha detto: «A nome del Governo e del Presidente della Repubblica, Luis Abinader, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Jorge Villegas per la morte del ministro dell’Ambiente, Orlando Jorge Mera. Speriamo che Dio dia loro la forza necessaria per far fronte a questa terribile perdita. Allo stesso modo, il governo e il presidente restano a disposizione della famiglia per qualsiasi necessità. Le informazioni che abbiamo finora gestito indicano che, nelle ore mattutine di oggi, il ministro dell’Ambiente ha perso la vita quando è stato aggredito nel suo ufficio con un’arma da fuoco. Miguel Cruz, la persona identificata come colui che ha sparato il colpo, era un amico personale del ministro deceduto».

Figueroa ha annunciato che l’assassino del ministro dell’ambiente «E’ sotto custodia della Policía Nacional e del Ministerio Público. Le ragioni del fatto sono sotto inchiesta. Continueremo a condividere le informazioni a tempo debito».

Jorge Mera, avvocato, deputato del Partido Revolucionario Moderno (socialdemocratico) era figlio dell’ex presidente della Repubblica dominicana Salvador Jorge Blanco, in carica dal 2002 al 2006. Lascia la moglie Patricia Selma Villegas e due figli.

Oggi il presidente Abinader e la first lady Raquel Arbaje hanno fatto visita alla famiglia Jorge Villegas per esprimere loro la solidarietà per la morte del ministro dell’Ambiente e amico Orlando Jorge Mera. Dopo aver fatto le condoglianze alla famiglia, il presidente della Repubblica Dominicana, parlando con i giornalisti, ha invitato «Tutti i dominicani a deporre le armi e le violenze e a valutare come inculcare una cultura della non violenza» e ha aggiunto di ritenere che debba essere condotta una campagna contro la violenza e l’uso eccessivo delle armi: «Questa è una società che si sta ammalando e litiga per qualsiasi cosa, per un incidente stradale o per una discussione in un bar. Il mondo deve reagire, guardare le morti negli Stati Uniti con le armi automatiche così come qui, dove le persone sono armate. Questo deve cambiare, questo dobbiamo cambiarlo. L’unica cosa che lascia dietro di sé la violenza è più violenza. Oggi è un giorno molto triste che ci ha prostrato. Orlando Jorge Mera, oltre ad essere un mio amico e compagno di partito, ha anche studiato insieme a me alle superiori al Colegio Loyola, ed è sempre stato un grande essere umano».