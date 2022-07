Artico: aumentano le temperature e gli orsi polari mangiano sempre più spazzatura

Attrattori alimentari e conservazione dell'orso polare: necessaria una migliore gestione dei rifiuti

[22 Luglio 2022]

Lo studio “Anthropogenic food: an emerging threat to polar bears”, pubblicato su Oryx da un team di ricercatori statunitensi e canadesi e di Polar Bears International, è la prima analisi in assoluto dell’impatto dei rifiuti e del cibo prodotti dall’uomo sugli orsi polari. Si tratta di una ricerca che combina studi di casi provenienti da tutto l’Artico in un rapporto unico per la gestione della fauna selvatica da parte delle comunità del grande nord. I ricercatori ricordano che «Si prevede che l’interazione e il conflitto tra esseri umani e orsi polari aumenteranno poiché un numero maggiore di orsi polari trascorrerà più tempo a terra a causa dello scioglimento dei ghiacci marini, sottolineando la necessità di un’azione proattiva per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre gli attrattivi alimentari».

Uno degli autori dello studio, Geoff York, senior director of conservation di Polar Bears International, evidenzia che «C’era un bisogno crescente di questo rapporto. Abbiamo notato un aumento degli incontri tra orsi polari e umani nel tempo e volevamo anticipare quelle statistiche con informazioni che i gestori della fauna selvatica e i responsabili politici possono iniziare a implementare oggi. Sebbene ogni comunità avrà un approccio unico, il messaggio importante è che le misure proattive sono essenziali per proteggere gli orsi e le persone».

I ricercatori sottolineano che «Sebbene la correlazione tra orsi neri e bruni e rifiuti alimentari umani sia ben studiata, non c’è mai stata una revisione che abbia esaminato le implicazioni dello spreco alimentare e degli orsi polari in generale. Questo non era storicamente un problema nel nord, ma lo sta diventando poiché l’Artico continua a riscaldarsi, costringendo più orsi polari a trascorrere più tempo a terra in più luoghi. La conoscenza è fondamentale affinché le comunità del nord possano coesistere in sicurezza con gli orsi polari».

Il rapporto analizza casi di studio riguardati Churchill, Manitoba, Canada; Arviat, Nunavut, Canada; Comunità costiere delle First Nations in Ontario, Canada; Kaktovik, Alaska, Stati Uniti; Belushya Guba, Novaya Zemlya, Russia; Ryrkaypiy, Chukotka, Russia; Svalbard, Norvegia.

La coautrice dello studio Megan Owen, vicepresidente Conservation Science della San Diego Zoo Wildlife Alliance, conferma che «Problemi di condizionamento del cibo negli orsi polari sono stati segnalati in tutti i paesi in cui esistono orsi polari. Sebbene la soluzione di ogni comunità possa differire, sappiamo che abbiamo già la tecnologia e le soluzioni per risolvere il problema dei rifiuti umani che attirano gli orsi polari. Abbiamo bisogno di sforzi immediati e concertati in tutto l’Artico per applicare soluzioni come istruzione, deposito di rifiuti a prova di orso, forze dell’ordine e risorse comunitarie adeguate».

Polar Bears International riassume i punti salienti dello studio:

Aumento dell’interazione orso-uomo: la diminuzione del ghiaccio marino a causa del riscaldamento globale sta costringendo gli orsi polari a rimanere sulla terraferma più a lungo, digiunando per periodi di tempo più lunghi. C’è anche una crescente attività umana nel nord. Con orsi più affamati e più persone, il conflitto uomo-orso è in aumento, il che spesso porta al danno di almeno una delle specie.

Disponibilità antropica di cibo: l’aumento dell’attività umana nel nord è accompagnato da più cibo e rifiuti, che possono attirare orsi affamati e diventare un flashpoint per il conflitto uomo-orso.

Problemi di salute per gli orsi polari: quando si nutrono di rifiuti alimentari umani, gli orsi spesso ingeriscono plastica, tossine e possono essere più esposti alle malattie.

Il principale autore dello studio, Tom Smith della Brigham Young University, sottolinea che «La protezione dei rifiuti alimentari nel paese degli orsi polari è una cosa che possiamo fare in questo momento per fare la differenza sia per gli orsi polari che per gli esseri umani. Il rapporto mostra la grande opportunità che abbiamo di proteggere gli orsi polari che abbiamo e di anticipare un problema che prevediamo peggiorerà a causa del cambiamento climatico».

Un altro autore dello studio, Andrew Derocher de ll’Università dell’Alberta, fa notare che «Esaminando casi di studio in tutto l’Artico, questo studio fornisce diverse prospettive e soluzioni. Gli attrattivi dell’orso vanno da grandi discariche aperte a piccoli attrattivi effimeri come i campi stagionali. C’è un urgente bisogno di gestione per aumentare la sicurezza umana e ridurre i conflitti. Alcuni problemi, tuttavia, rimangono poco studiati, ma l’aggregazione di orsi attorno ai rifiuti potrebbe aumentare la trasmissione di malattie tra gli orsi e altre specie di spazzini».

Lo studio avanza alcune raccomandazioni: «A meno che non vengano garantite le fonti di cibo di origine antropica, compresi i rifiuti, le minacce alla sicurezza umana e alla vitalità di alcune sottopopolazioni di orsi polari continueranno. Per questo lo studio fa alcune raccomandazioni: «Sono necessarie soluzioni proattive: i problemi possono diventare cronici, poiché gli orsi ricorderanno dove hanno trovato il cibo e continueranno a tornare nel tempo. Una volta che gli orsi sono condizionati a una fonte di cibo, il problema è più difficile da gestire e più pericoloso per tutte le persone coinvolte. Se non affrontate, le situazioni possono peggiorare rapidamente: i cambiamenti nel livello di utilizzo degli alimenti antropici da parte degli orsi polari possono verificarsi rapidamente, come si è visto in casi come l’invasione di 52 orsi polari a Belushya Guba, in Russia; gli orsi furono attirati in una discarica all’aperto, con alcuni di loro che entrarono nel villaggio vero e proprio. Approcci tattici: le soluzioni di gestione dei rifiuti saranno uniche per ogni regione e comunità, ma possono includere recinzioni sia rigide che elettriche, incenerimento, tappatura e riempimento ove possibile, monitoraggio delle discariche, cassonetti per i rifiuti resistenti agli orsi e maggiore accesso a strumenti di deterrenza e respingimento/ addestramento».