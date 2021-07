Arcipelago toscano, nuovi allestimenti multimediali nelle Case del Parco di Rio e di Marciana

In vista del 25esimo anniversario dell’istituzione del Parco nazionale

[13 Luglio 2021]

Il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano è stato istituito il 22 luglio 1996 e, mentre si avvicinano i festeggiamenti per il 25esimo anniversario, partono le iniziative organizzate per fare da contorno a questo importantissimo evento.

Si comincia il 13 luglio con le inaugurazioni dei nuovi allestimenti delle Case del Parco di Rio e di Marciana.

Il primo appuntamento e alle 11:00 in località Canali a Rio nell’Elba, dove il sindaco di Rio Marco Corsini e il Presidente del Parco Giampiero Sammuri sveleranno le applicazioni interattive e le esperienze in realtà virtuale realizzate per promuovere lo straordinario patrimonio geologico e mineralogico del comprensorio riese e non solo, il Museo Archeologico del Distretto Minerario, il Volterraio; sviluppati altri interessanti spazi espositivi dedicati all’Orto dei Semplici Elbano, presso l’antico Eremo di Santa Caterina,

Alle ore 18:00, Sammuri sarà affiancato dal Sindaco Simone Barbi per inaugurare la rinnovata Casa del Parco di Marciana. Anche in questo caso tante novità con allestimenti multimediali e applicazioni interattive che espongono l’evoluzione geologica dell’Arcipelago Toscano ed approfondiscono i temi legati alla tutela della geodiversità e della biodiversità terrestre e marina, preziosi tesori custoditi nelle isole di Toscana.