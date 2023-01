Approvato nuova schema di convenzione tra Regione Toscana e Carabinieri forestali

Saccardi: «Garantiscono il presidio del territorio con le attività di prevenzione degli incendi boschivi e di tutela e monitoraggio dell’ambiente»

[4 Gennaio 2023]

Su proposta della vicepresidente Stefania Saccardi, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione triennale (2022-24) col ministero dell’Agricoltura, per l’impiego sul territorio toscano delle unità dei Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale.

«Si tratta del rinnovo della convenzione relativa al triennio 2022-2024 grazie alla quale i Carabinieri forestali garantiscono il presidio del territorio con le attività di prevenzione degli incendi boschivi e di tutela e monitoraggio dell’ambiente», sintetizza Saccardi.

Per il triennio 2022-2024 il settore regionale agricoltura e foreste destinerà in totale 600mila euro (200mila all’anno) all’Arma dei Carabinieri che si occuperanno di aumentare i controlli, oltre a quelli che eseguono istituzionalmente, sull’attività di prevenzione e previsione degli incendi boschivi a supporto dell’Antincendi boschivi regionale, nella produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per il rimboschimento; nei controlli delle utilizzazioni boschive e sui tagli boschivi. E ancora, nell’attività faunistico venatoria, nella pesca dilettantistica e la pesca in mare.

In particolare, i Carabinieri forestali sull’attività antincendio, sorvegliano le zone a rischio incendi boschivi e fanno prevenzione rispetto ai comportamenti pericolosi; inviano un proprio incaricato sulla scena delle operazioni di spegnimento per condurre le attività investigative necessarie; attuano uno scambio di informazioni reciproco e si raccordano con la sala antincendi boschivi regionale. Aumentano i controlli e le attività soprattutto nei periodi ritenuti a rischio.