Alternative alla carne a base di funghi per salvare foreste e clima

Sostituire la carne di ruminanti con proteine microbiche potrebbe ridurre considerevolmente i gas serra del sistema alimentare

[5 Maggio 2022]

Secondo lo studio “Projected environmental benefits of replacing beef with microbial protein”, pubblicato su Nature da un team di ricercatori del Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) e della Sveriges lantbruksuniversitet. «Sostituire entro il 2050 solo un quinto della carne bovina con proteine ​​microbiche – un’alternativa alla carne prodotta in tanks di fermentazione – potrebbe dimezzare la deforestazione».

I ricercatori del PIK spiegano che «L’alternativa a base di carne pronta per il mercato è molto simile per gusto e consistenza, ma è un prodotto biotecnologico che, sostituendo la carne bovina, comporta molte meno risorse del suolo ed emissioni di gas serra dovute all’agricoltura e al cambiamento dell’uso del suolo».

Il principale autore dello studio, Florian Humpenöder del PIK, ricorda che «Il sistema alimentare è alla base di un terzo delle emissioni globali di gas serra, e la produzione di carne di ruminanti è la fonte unica più importante».

Questo perché sempre più foreste che stoccano molto carbonio vengono abbattute per far spazio al pascolo del bestiame o per la coltivare mangimi, causando anche ulteriori emissioni di gas serra di origine animale. I ricercatori tedeschi e svedesi sono convinti che «Parte della soluzione potrebbe essere la biotecnologia esistente: biomassa nutriente ricca di proteine ​​con una consistenza simile alla carne prodotta da microbi come i funghi tramite fermentazione, quella che gli scienziati chiamano “proteina microbica”».

Humpenöder sottolinea che «In futuro, la sostituzione della carne di ruminanti con proteine ​​microbiche potrebbe ridurre considerevolmente l’impronta di gas serra del sistema alimentare, La buona notizia è che le persone non devono aver paura di poter mangiare solo verdure in futuro. Possono continuare a mangiare hamburger e simili, è solo che quelle polpette di hamburger saranno prodotte in un modo diverso».

Al contrario di studi precedenti che sono stati realizzati a livello di singoli prodotti, il team di ricercatori del PIK e della Sveriges lantbruksuniversitet ha inserito le proteine ​​microbiche in un modello di simulazione al computer per rilevare gli effetti ambientali nel contesto dell’intero sistema alimentare e agricolo e ha realizzato scenari che si spingono fino al 2050 e tengono conto della crescita futura della popolazione, della domanda di cibo, dei modelli dietetici, delle dinamiche nell’utilizzo del suolo e dell’agricoltura. Dato che in futuro il consumo di carne continuerà probabilmente ad aumentare, sempre più foreste e vegetazione naturale non forestale potrebbero essere destinate all’estinzione per far posto ai pascoli e i terreni coltivati.

Humpenöder dice però che «Abbiamo scoperto che se sostituissimo il 20% della carne di ruminanti pro capite entro il 2050, la deforestazione annuale e le emissioni di CO2 dovute al cambiamento dell’uso del suolo sarebbero dimezzate rispetto a uno scenario normale. Il numero ridotto di bovini non solo riduce la pressione sulla terra, ma riduce anche le emissioni di metano provenienti dal rumine dei bovini e le emissioni di protossido di azoto provenienti dalla fertilizzazione dei mangimi o dalla gestione del letame. Quindi sostituire la carne rossa macinata con proteine ​​microbiche sarebbe un’ottima cosa per iniziare a ridurre gli impatti negativi dell’attuale produzione di carne bovina».

Un’altra autrice dello studio, Isabelle Weindl del PIK, spiega a sua volta che «Esistono sostanzialmente tre gruppi di analoghi della carne. Ci sono quelli a base vegetale come le polpette di hamburger di soia e le cellule animali coltivate in una capsula di Petri nota anche come carne coltivata, che è finora molto costosa ma recentemente ha ricevuto molta attenzione da parte dell’opinione pubblica. E c’è la proteina microbica derivata dalla fermentazione, che consideriamo la più interessante. Già oggi è disponibile in una grande varietà nei supermercati, ad esempio nel Regno Unito o in Svizzera, e, soprattutto, può essere ampiamente disaccoppiato dalla produzione agricola. I nostri risultati dimostrano che per lo stesso apporto proteico, anche tenendo conto dello zucchero come materia prima, le proteine ​​microbiche richiedono molto meno terreno agricolo rispetto alla carne di ruminanti».

Le proteine ​​microbiche vengono prodotte in colture specifiche, proprio come la birra o il pane. I microbi vivono di zucchero e a una temperatura costante e producono un prodotto molto ricco di proteine ​​che può avere il sapore, la sensazione ed essere nutriente come la carne rossa. Basato sul metodo secolare di fermentazione, è stato sviluppato negli anni ’80. Quest’anno, la Food and Drug Administration (FDA) Usa ha dato il via libera come sicura a un’alternativa alla carne proteica microbica (micoproteina).

Un altro autore dello studio, Alexander Popp, leader del Forschungsgruppe Landnutzungs-Management del PIK, conclude: «La biotecnologia offre uno strumento promettente per una serie di sfide legate alla terra dalla conservazione degli ecosistemi al miglioramento della sicurezza alimentare. Le alternative alle proteine ​​animali, compresi i sostituti dei prodotti lattiero-caseari, possono avvantaggiare enormemente il benessere degli animali, risparmiare acqua ed evitare la pressione degli ecosistemi ricchi di carbonio e della biodiversità. Tuttavia, ci sono questioni cruciali legate allo spostamento di una produzione sempre maggiore dal bestiame ai tanks di fermentazione, soprattutto la fornitura di energia per il processo di produzione. “Una trasformazione su larga scala verso il cibo biotecnologico richiede una decarbonizzazione su larga scala della produzione di elettricità in modo che il potenziale di protezione climatica possa essere pienamente sviluppato. Eppure, se lo facciamo correttamente, le proteine ​​microbiche possono aiutare gli amanti della carne ad accogliere il cambiamento. Può davvero fare la differenza».