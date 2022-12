Alta Murgia, dal Parco nazionale il bilancio di fine anno tra sapori murgini e contrasto all’illegalità

Nei primi 11 mesi di quest’anno sono 44 i reati accertati a fronte di 31 nel 2021, cui si sommano 133 illeciti amministrativi

[21 Dicembre 2022]

Da un lato valorizzare le eccellenze dell’Alta Murgia, dall’altro contrastare gli atti di inciviltà che ne offuscano le ricchezze.

Oltre al calendario Paesaggi enogastronomici, pensato per celebrare i gioielli della tavola e l’unione magica tra storia, natura e cultura da cui hanno origine, nella conferenza stampa di fine anno organizzata dal Parco nazionale ha trovato spazio un focus sul contrasto alle attività illegali.

È stato direttamente il reparto Carabinieri Parco ad illustrare i dati sui controlli effettuati nell’Alta Murgia: nei primi undici mesi del 2022 si attesta una media di circa 700 controlli al mese (pari a quella del 2021), 200 persone controllate e 100 veicoli. 44 i reati accertati a fronte di 31 nel 2021, cui si sommano 133 illeciti amministrativi per un importo pari a circa 433mila euro, rispetto ai 232 del 2021 pari a circa 303mila euro.

Tra i più importanti settori di intervento spiccano gli illeciti nel comparto edilizio, con 10 immobili abusivi posti sotto sequestro tra i territori di Altamura, Ruvo e Spinazzola e 11 proprietari deferiti.

Sul fronte incendi boschivi, nel 2022 sono diminuiti del 57% rispetto al 2021. Il numero di episodi è nettamente inferiore, con 23 incendi nell’estate 2022 rispetto ai 53 della precedente e tra i più colpiti i territori di Andria e Minervino rispettivamente con 9 e 3 incendi. La superficie boscata percorsa dal fuoco risulta ridotta del 67%, mentre è aumentata del 23% l’area pascolo bruciata. 42 le sanzioni, quest’anno, per la mancata esecuzione di fasce di sicurezza, pari a oltre 40mila euro.

Nell’ambito della tutela della flora sono 60 le sanzioni elevate a fronte di 640 controlli, in particolare per la raccolta non autorizzata di funghi ipogei ed epigei, pari a ammontare di oltre 2mila euro.

Per quanto riguarda invece l’abbandono di rifiuti, spazio al progetto “Alta Murgia Waste Free”, che comprende un’app per segnalare i rifiuti abbandonati attraverso il proprio smartphone, inviando segnalazioni georeferenziate che potranno riguardare anche focolai di incendio, attività di bracconaggio e atti di vandalismo.