Riceviamo e pubblichiamo

Al via la seconda fase del percorso partecipativo per la mappa dei Monti livornesi

In agenda tre incontri nei mesi di aprile e maggio, a Livorno, Rosignano e Collesalvetti: ecco come partecipare

[7 Aprile 2023]

All’interno della seconda fase – la prima risale alla seconda metà del 2021 – del processo partecipativo di valorizzazione e promozione della neonata Riserva dei Monti livornesi finanziato dall’Autorità per la partecipazione della Regione Toscana sono in programma tante e diverse attività completamente gratuite ed aperte a tutta la cittadinanza.

Il programma

Incontro partecipativo “I Monti livornesi inclusivi: percorsi ed esperienze a misure di tutte le diversità”. In questo spazio rifletteremo insieme con i cittadini, in particolare portatori di disabilità o di altri bisogni speciali e le loro famiglie, le Associazioni, le Guide escursionistiche ambientali, i Comuni e gli esperti e costruiremo proposte su come dare vita a percorsi di inclusione, di accessibilità e fruibilità della neonata riserva. Dove e quando: martedì 11 aprile alle h. 17.30, sala conferenze in via Gobetti 11, Livorno.

Incontro partecipativo “I Monti livornesi fonte di meraviglia per tutte le generazioni” aperto a docenti, studenti, Associazioni, appassionati e ricercatori, Guide escursionistiche ambientali e Comuni che esplorerà le tante opportunità di incontro e dialogo intergenerazionale per la conoscenza e la tutela dei Monti livornesi.

Come rendiamo attrattivo il territorio ai bambini, agli adolescenti, alle nuove generazioni? Come lo vivono le diverse generazioni? Questo incontro sarà l’occasione per riflettere insieme anche sui primissimi risultati del progetto regionale esplorare, conoscere e meravigliarsi. Giochi, escursioni e laboratori nella riserva naturale regionale “Monti livornesi” e delle tante e diverse iniziative portate avanti negli anni dalle realtà operanti sul territorio e dalle guide ambientali stesse. Dove e quando: martedì 18 aprile alle h. 17.30 presso la sala conferenze di Piazza del Mercato, a Rosignano Solvay.

Incontro partecipativo “I Monti livornesi ed i suoi custodi: operatori economici e sviluppo sostenibile” con operatori economici, nel senso più ampio del termine ma con un attenzione particolare all’offerta di turismo lento e di prodotti di qualità del territorio della riserva dei Monti livornesi. Riconosciamo infatti che grazie al loro impegno ed ai loro investimenti contribuiscono allo sviluppo sostenibile del territorio, dal punto di vista economico, attraverso la creazione di ricchezza e benessere, sociale, con l’offerta di posti di lavoro e soprattutto ambientale, attraverso la cura, la valorizzazione e la tutela del territorio, delle sue tradizioni e della sua biodiversità. Dove e quando: giovedì 4 maggio h. 17.30 presso la sala riunioni della Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi”, via Umberto 1, n. 34 a Collesalvetti.

Seguiranno a breve le date e gli itinerari di 4 uscite accompagnate dalle guide escursionistiche ambientali, anche queste completamente gratuite e aperte a tutti e a tutte, salvo raggiungimento del numero massimo di partecipazione, pensate in particolare come:

Formazione in azione per docenti di ogni ordine e grado sull’educazione ambientale interattiva nella Riserva dei Monti livornesi

Percorso del gusto con produttori in collaborazione con Itinera (data già fissata per il 9 maggio)

Percorso accessibile, fruibile ed inclusivo progettato a misura delle persone con diverse abilità

Bioblitz sulla biodiversità dei Monti livornesi

Tutte le attività sopra menzionate sono possibili grazie all’impegno ed al contributo economico della Regione Toscana, dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti, le Associazioni appartenenti a Occhi sulle colline ed il Museo di storia naturale del Mediterraneo.

Lo spin off dell’Università di Firenze MoCa future designers ha ricevuto l’incarico dal Comune di Rosignano Marittimo di accompagnamento e facilitazione del processo partecipativo.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare via mail: gilda.esposito@mocafuture.com – c.falchetti@comune.rosignano.livorno.it.

di Comune di Livorno